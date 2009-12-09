

علي عجيل ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 21:45

المحور: الادب والفن









خَرجتُ باحثاً عن مِدادٍ لقلمي ... مُستكشفاً أفكاراً أغرسُ بها عَلمي ... مُغادراً لهمومٍ أرّقتني في ليلةٍ سابقة ... مُتفائلاً أخطو .. أصبو لسعادةٍ لاحقة

أرسلتُ قلبي لِيبحثَ عن مشاهدٍ للكتابة .. تساميتُ محلقاً لأكسُرَ حاجز الرتابة .. أفرطتُ بالسمعِ كي أرى خلف الجدران ... أغمضت عيني كي أشُمَ المكان

همتُ في الأسواق ... شاركتُ الباعةَ المتجولين .. مددتُ يدي مع المتسولين .. أكلتُ ( التشريب ) و ( الكباب ) و ( الفلافل ) إرتدتُ المكتبات والمقاهي والمعامل

بحثتُ عن أماكن الجمال .. قرأتُ ما كُتِبَ على حاويات الأزبال ! عرفتُ من سائق التكسي أسرارَ المدينة .. ملأتُ قُصاصاتي بأفكارٍ رصينة .. عدتُ الى

سكني كَمن عادَ من صولة .. وضعتُ مقالتي بعنوان ( جَولة ) .