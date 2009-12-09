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أيهما أهم المشاريع أم حاجة الانسان وما جاء له بالدستور


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 13:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


أيهما أهم المشاريع أم حاجة الانسان وما جاء له بالدستور

نسأل سؤال عرب أي سؤال أمي لا يعرف القر اءة والحساب ونثبت الموضوع بعد الاتي :
ما هي حصة المواطن البصري المالك للثروة؛ كما جاء بالمادة 111 منه وجاء بالمادة 27 / تشريع كيفية التصرف بالمال العام والمواطن مالكه والحفاظ عليه ؛ وللمالك حق منافع ملكيته
فلو نحسب حساب عرب بدون ورقة وقلم ونشرع كيفية التصرف بالمال وتحديدا ملك المواطن

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
محمد صبيح البلادي
650 مليار المبلغ المخصص للبصرة نقسمه مناصفة المتبقي للمحافظة
325 مليار حصة المالك ثلثها لبنك الاجيال
108 مليار لبنك الاجيال وهو للتنمية والتمويل للمشاريع للعاطلين تخصص لمشاريع المواطنين
217 مليار لمشاريع السكن سلف معدل 25 مليون لبناء بيوت مناسبة للمتزوجين ويترتب على ذلك تحقيق عدد وحدات سكنية سنوية بحدود 8200 وعشرة سنوات اكثر من 10000
وناتج تراكمي لبنك الاجيال 1080 مليار منه و تحقيق منشئات ومشاريع تغني عن التوظيف
وهكذا بالنسبة للسكن والبطالة وتشغيلها يساهم نقلة في الاقتصاد الوطني للعاصمة الاقتصادية

التخطيط» تُحدّد حصّة البصرة من البترودولار
الصباح الجديد شؤون أقتصادية يناير 26TH, 2016 2358 عدد القراءات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التخطيط أمس الثلاثاء عن ان حصة محافظة البصرة من البترودولار ستبلغ نحو 650 مليار دينار عراقي من الموازنة المالية لعام 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مشترك عقدته الوزارة وترأسه وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد بمشاركة محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي ووكلاء وزارات المالية والاعمار والاسكان والبلديات والموارد المائية وممثلي عدد من الوزارات فضلا عن رؤساء دوائر محافظة البصرة والوكيل الاداري لوزارة التخطيط قاسم عناية فرز، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد ان «حصة محافظة البصرة من البترودولار لعام 2016 ستبلغ 647 مليارا و453 مليون دينار فيما ستبلغ تخصيصات المحافظة ضمن برنامج تنمية الاقاليم 96 مليار و355 مليون دينار».
من جانبه قال محافظ البصرة ان حكومته اتخذت جملة من الاجراءات المهمة لمعالجة واقع المشاريع المستمرة، موضحا ان هناك 425 مشروعا يجري تنفيذها الان وجرى تسوية 81 مشروعا بلغت نسبة انجازها 90 في المائة وتجاوزت كلفتها 564 مليار دينار فيما تم حصر المشاريع غير ذات الاولوية في المرحلة الراهنة وعددها 158 مشروعا وحذف 413 مشــروعا اخـر تبلغ كلفتها نحو 3 تـرليونات دينار.
ولفت النصراوي الى ان المشاريع التي تعد ذات اولوية مهمة فقد بلغ عددها 186 مشروعا تبلغ قيمة المبالغ المتبقية لانجازها 1 ترليون و213 مليار دينار، مستدركا ان مشاريع الطاقة الكهربائية الطارئة لعام 2016 بلغ عددها 67 مشروعا بكلفة 166 مليار دينار وهناك 31 مشروعا بقيمة 831 مليار دينار تم استثناؤها من قرار لجنة الشؤن الاقتصادية لغرض المباشرة بها خلال العام الحالي.
البترودولار البصرة وزارة التخطيط





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محمد صبيح البلادي

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الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - أيهما أهم المشاريع أم حاجة الانسان وما جاء له بالدستور