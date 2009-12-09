

التقرير الأدبي والمالي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني للنقابة الفلاحية

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 10:30

المحور: الحركة العمالية والنقابية







في المحطة التنظيمية المفصلية بين مرحلتين أساسيتين في حياة النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مرحلة التأسيس ومرحلة تثبيت المباديء تم عقد المجلس الوطني في 04 فبراير 2017 بالدار البيضاء للفصل ما بين التصور الديمقراطي للعمل النقابي الفلاحي والتصور البيروقراطي، في التناقض بين القديم والجديد في اتجاه نفي القديم وبروز عهد جديد من الديمقراطية الداخلية والإنفتاح على الرأي العام الجماهيري تمت عدة قرارات تنظيمية أهمها المصادقة على التقرير الأدبي والمالي حسب ما يلي :



الفترة الأولى من 25 يونيو 2015 و13 فبراير 2016



عرفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل حركة متميزة بعد المؤتمر الوطني الأول المنعقد في 25 يونيو 2015، وذلك على المستوى التنظيمي الذي وضعت له النقابة برنامجا نفذت جل نقاطه المبرمجة كما يلي :



ـ انعقاد المؤتمر الوطني الأول بالدار البيضاء في 25 يونيو 2015 بحضور34 مناضلا من مختلف الجهات : كلميم واد نون، سوس ماسة، درعة تفلالت، الجهة الشرقية، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، بني ملال خنيفرة، الدار البيضاء سطات.

ـ إنجاز الملف القانوني ووضع لدى السلطات بالدارالبيضاء في 09 يوليوز 2015.



إجتماعات المكتب الوطني



ـ الأجتماع الأول بالدار البيضاء في 25 يوليوز 2015.

ـ الإجتماع الثاني بالدارالبيضاء في 10 أكتوبر 2015.

ـ الإجتماع الثالث بإفران في 31 أكتوبر 2015.

ـ الإجتماع الثالث بأكادير في 02 يناير 2016.

ـ الإجتماع الرابع بالدار البيضاء في 13 فبراير 2016.



أنشطة النقابة التنظيمية



ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير في 02 غشت 2015.

ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت في 13 غشت 2015.

ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون في 25 غشت 2015.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير في 03 أكتوبر 2015.

ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران في 31 أكتوبر 2015.

ـ تأسيس المكتب المحلي لسيدي اسماعيل في 16 يناير2016.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت في 24 يناير 2016 وتحديد يوم التأسيس 06 مارس 2016.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة في 24 يناير 2016 وتحديد يوم التأسيس في 27 فبراير 2016.

ـ تأسيس المكتب المحلي لأمسكرود بأكادير في 28 يناير 2016.

ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون في وانتخاب مجلس التنسيق الجهوي 02 يناير 2016.



المصاريف

التنقلات



ـ المؤتمر الأول : 8500 درهم.

ـ الأجتماع الأول بالدار البيضاء : 3000 درهم.

ـ الإجتماع الثاني بالدارالبيضاء : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الثالث بأكادير : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الرابع : 4000 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير : 1500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران : 1500 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لسيدي اسماعيل : 300 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت : 1000 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة : 500 درهم.

ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون وانتخاب مجلس التنسيق الجهوي بين الجهتين في 02 يناير 2016 بأكادير :

ـ اللوجيستيك : 7000 درهم.

ـ التنقلات : 4000 درهم.

مجموع المصاريف : 40.800.00 درهم



الفترة الثانية من فبراير 2016 ويناير 2017



عرفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في الفترة الممتدة ما بين فبراير 2016 ويناير 2017 أنشطة تنظيمية ونضالية كما يلي :



على المستوى التنظيمي



إجتماعات المكتب الوطني واللجنة الإدارية



الإجتماع الخامس في 17 أبريل 2016.

اللقاء مع الأمانة الوطنية في 18 يونيو 2016.

الإجتماع السادس في 01 يوليوز 2016.

الإجتماع السابع في 23 يوليوز2016.

الإجتماع الثامن في 09 أكتوبر .2016

الإجتماع التاسع في 08 يناير 2017.

إجتماع اللجنة الإدارية في 23 يوليوز 2016.

الإجتماع الأول للمكتب التنفيذي في 08 غشت 2016.

الإجتماع الثاني للمكتب التنفيذي في 22 يناير 2017.

الإجتماع الأول للجنة التحضيرية في 09 أكتوبر 2016.

الإجتماع الثاني للجنة التحضيرية في 08 يناير 2017.

اللقاء الوطني التحضيري للمؤتمر الوطني الأول في 07 و 08 يناير 2017.



خلال اجتماع المكتب الوطني في 17 أبريل 2016 تم تحديد آخر أجل لتقديم ملاحظات أعضاء المكتب الوطني حول مسودة النظام الداخلي في 15 ماي 2016.

وفي اجتماع المكتب الوطني في 23 يوليوز 2016 تمت المصادقة على النظام الداخلي.

وفي اجتماع اللجنة الإدارية في 23 يوليوز 2016 تمت المصادقة على النظام الداخلي وتأسيس المكتب التنفيذي المكلف بتتبع أطوار تنظيم المؤتمر الأول واللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول.



أنشطة النقابة التنظيمية



ـ تأسيس المكتب الإقليمي للحسيمة في 27 فبراير 2016.

ـ تأسيس المكتب الجهوي لدرعة تفلالت في 06 مارس 2016.

ـ تأسيس المكتب المحلي بسيدي اسماعيل بالجديدة في 16 ابريل 2016.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بسيدي إفني في 15 ماي 2016.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بتارودانت في 15 أكتوبر 2016.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بميدلت في 08 دجنبر 2016.

ـ تجديد المكتب المحلي للريش في يناير 2017.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بكلميم في 14 يناير 2017.

ـ تنظيم مجموعة من الزيارات للأقاليم : تارودانت، أكادير، كلميم، إفني، ميدلت، الحسيمة.



المصاريف

التنقل



الإجتماع الخامس بالدار البيضاء : 2500 درهم.

اللقاء مع الأمانة في يونيو 2016 : 1000 درهم.

الإجتماع السادس : 1500 درهم.

الإجتماع السابع في 1500 درهم.

الإجتماع الثامن : 1500 درهم.

الإجتماع التاسع : 1000 درهم.

إجتماع اللجنة الإدارية : 4000 درهم.

الإجتماع الأول للمكتب التنفيذي 1500 درهم.

الإجتماع الثاني للمكتب التنفيذي 1500 درهم.

الإجتماع الأول للجنة التحضيرية 2000 درهم.

الإجتماع الثاني للجنة التحضيرية 2000 درهم.

ـ تنظيم مجموعة من الزيارات للأقاليم : تارودانت، أكادير، كلميم، إفني، ميدلت، الحسيمة : 3000 درهم.



اللقاء الوطني التحضيري للمؤتمر الوطني

التنقل : 2000 درهم.

التغذية : 5000 درهم.



أنشطة النقابة التنظيمية



ـ تأسيس المكتب الإقليمي للحسيمة : 3000 درهم.

ـ تأسيس المكتب الجهوي لدرعة تفلالت : 2500 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي بسيدي اسماعيل بالجديدة : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بسيدي إفني : 4000 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بتارودانت : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بميدلت : 1000 درهم.

ـ تجديد المكتب المحلي للريش : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بكلميم : 1000 درهم.



مجموع المصاريف : 41.000.00 درهم



مجموع مصاريف الفترة الأولى من 25 يونيو 2015 إلى 13 فبراير 2016 : 40.800.00 درهم

مجموع المصاريف الفترة الثانية من فبراير 2016 إلى يناير 2017 : 41.000.00 درهم

المجموع العام : 81.800.00 درهم



هذه المصاريف تقديرية ولا تشكل إلا 80% من مجمل المصاريف الحقيقية التي صرفها المناضلون من أموالهم الخاصة.

الدار البيضاء في 04 فبراير 2017

الكاتب العام الوطني

امال الحسين









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