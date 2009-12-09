أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حاتم جوعيه - أنتِ الحُبُّ والأمَلُ


اخر الافلام











المزيد.....

أنتِ الحُبُّ والأمَلُ


حاتم جوعيه
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 04:02
المحور: الادب والفن
    


( شعر : حاتم جوعيه - المغار - الجليل )

أنتِ المُنى والحبُّ والأملُ كلُّ العوالمِ فيكِ تكتملُ
أنتِ الحياةُ وسرُّ بَهْجَتِهَا للروحِ أنتِ الحُلمُ والأملُ
يا نبعَ إلهامي وَمُنطلقي فيكِ انبعاثي ... يهربُ الأجَلُ
أهوى وِصالكِ ، كم أتوقُ لهُ وإليكِ أبقى العُمْرَ أبتهِلُ
القلبُ فيكِ مُتيَّمٌ دَنِفٌ والعقلُ مفتونٌ وَمُختبلُ
إنِّي أنا المُلتاعُ فاتنتي بهواكِ إنِّي غارقٌ ثمِلُ
وإليكِ أشعاري مُضَمَّخَةٌ بالعطرِ والأورادِ تغتسِلُ
أهوى عناقكِ كلَّ أمسيةٍ وعلى خدودِكِ تمطرُ القبلُ
عيناكِ .... أوَّاهٍ لسِحْرِهِمَا وسهامُها في القلبِ تشتعِلُ
عيناكِ أسرارَ الوجودِ حَوَتْ أهدابُكِ الأسيافُ والأسَلُ
وخدودُكِ التفاحُ رائعة وَشِفاهُكِ الترياقُ والعسَلُ
وقوامُكِ الفتَّانُ يأسرُني كالغصنِ لينًا ما بهِ خَطلُ
شقراءُ يا ترنيمةَ الأملِ الْ مَنْشُودِ... أنتِ الفنُّ والغزلُ
يبقى هوانا خالدًا أبدًا لا يعتريهِ القحطُ أو مَللُ
لمَّا أراكِ الكونُ في مَرَح ٍ وجراحُ هذا القلبِ تندَملُ
أنتِ الحيبةُ ، كلُّ مُأتمَلٍ فيكِ الوداعةُ ، إنَّها مَثلُ
أيَّامُنا بالدِّفءِ مُترَعَةٌ تسجو القلوبُ وتنعمُ المُقلُ
أحلامُنا أبعادُها عظمَتْ وَلِمَجدِنا قد ينحَني زُحَلُ
أنا شاعرُ الشُّعراءِ في وطني طولَ الزمانِ الشَّاعرُ الفحِلُ
أسطورةٌ تُعيِي طلاسمُها للدَّهرِ إنِّي الحادثُ الجللُ
مِلْءَ الجفونِ أنامُ في دعةٍ لي تخشَعُ الأطوادُ والقللُ
ملكُ الفنونِ وكلِّ مُعتركٍ في الشعر بحرٌ، غيريَ الضَّحِلُ
خُضتُ القريضَ سهلَ مُمتنع ٍ والغيرُ صعبٌ عندهُ السَّهلُ
خُضتُ الحداثة َ دونما زللٍ والغيرُ في تجديدِهِ الهَبَلُ
والغيرُ في هذيانه فرحٌ في الحُمقِ ينعمُ كلُّهُ عللُ
وشراذمُ النقادِ وَيحهُمُ ما خربشُوهُ الزّيفُ والدَّجَلُ
وَصَحافةٌ دونَ الحضيضِ غدَتْ وَكرُ العمالةِ كلُّها زبلُ
أنا ثائرٌ دوما لِعِزّتِنا لثقافةٍ في القبرِ تندملُ
إنِّي النبيُّ رسالتي انتشَرَتْ رمزُ النضالِ الفارسُ البطلُ
أنا رائدُ التجديدِ في زمني بيراعيَ الأضواءُ تشتعلُ
إنَّ الحروفَ تشعُّ في لغتي تتراقصُ الكلماتُ والجُمَلُ
حُللُ النضارِ لقامتي نُسِجَتْ وَرِداءُ غيري البخسُ والسَّمِلُ
يا مُنية َ القلبِ الولوع ِ أنا لغرامِكِ المَنشودِ أمتثِلُ
في عيدِكِ الأنغامُ صادحةٌ وقوافلُ الأيَّامِ تعتدلُ
والدَّهرُ مَهزومٌ وَمُرتَحِلٌ كلُّ الحظوظِ إليكِ تنتقلُ
وبلابلُ الأشواقِ في أرَنٍ وَبحُسنِكِ الأقمارُ تنذهلُ
أنتِ الحياةُ وكلُّ روعتِها أنتِ المُنى والحُبُ والأمَلُ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حاتم جوعيه

إجمالي القراءات: 17,189
المقالات المنشورة: 13
- ملأتُ كؤوسَ الزَّمانِ عِتابًا
- دراسة لقصة - جَدِّي يَعشقُ أرضَهُ - للأطفال
- دراسة لقصة - جَدِّي يَعشقُ أرضَهُ - للأطفال - للأديب والشاعر ...
- دراسة لمجموعةِ قصائد للمرحوم للشَّاعر - داود تركي - -
- الشَّاعِرَة ُ والمُعَانَاة
- لقاء مع الشَّاعر والكاتبِ الكبير المحامي - سامي مهنا -
- - دِرَاسَة ٌ لديوان - هُدْهُد خارج نبوءَةِ المَطر - - للشاعر ...
- أخْنَاتُونُ وَمَزامِيرُ دَاود
- لاجلكِ أهدي أحَيْلَى الوُرود
- جُنُونُ العَظمةِ - أعراضُهُ وحالاتهُ وأنواعُهُ
- إستعراض وتحليل لكتاب - بين مدينتين -
- رأيي في الأدبِ والنقدِ المَحَلِّي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- آخر جيل من جهاز (غاما نايف ايكون)، جوهرة تكنولوجية في خدمة ا ...
- فنان إيطالي ينقل مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحياة الواقعية ...
- الداخلية : لهذا السبب تحركنا بعد مقال حزب الاستقلال
- سقوط السماء في خان الشّابندر.. دراسات ومقالات نقدية لعباس د ...
- مهرجان الأقصر يكرم مخرجا سينمائيا موريتانيا
- وسط معارضة يمينية.. فنان سوري يضع حلب في قلب مدينة ألمانية ...
- جورج كلوني وزوجته أمل ينتظران توأما
- دور روسي بتأسيس فرقة الفنون الشعبية بمصر
- أسوار وحواجز
- ابراهيم التيبلي ،أحد موريسكيي تستور، كان عارفا بسقراط وبهورا ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حاتم جوعيه - أنتِ الحُبُّ والأمَلُ