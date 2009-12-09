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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - سهيل نادر حسن - زيارة عراقية ثانية، رفيعة المستوى الى براغ، خلال اسبوع // تشيكيا تدعم العراق، ضد الارهاب.. ومع أعادة اعماره// - سهيل نادر حسن / بابيلون للاعلام
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زيارة عراقية ثانية، رفيعة المستوى الى براغ، خلال اسبوع // تشيكيا تدعم العراق، ضد الارهاب.. ومع أعادة اعماره// - سهيل نادر حسن / بابيلون للاعلام
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تضامن في براغ مع شعب العراق، ضد الارهاب /// متابعة: سهيل ناد
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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - سهيل نادر حسن - زيارة عراقية ثانية، رفيعة المستوى الى براغ، خلال اسبوع // تشيكيا تدعم العراق، ضد الارهاب.. ومع أعادة اعماره// - سهيل نادر حسن / بابيلون للاعلام