

سهيل نادر حسن

الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 17:11

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق









زيارة عراقية ثانية، رفيعة المستوى الى براغ، خلال اسبوع

تشيكيا تدعم العراق، ضد الارهاب.. ومع أعادة اعماره

- سهيل نادر حسن / بابيلون للاعلام

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اختتم وزير الخارجية العراقي، ابراهيم الجعفري، ووفده المصاحب، اليوم – الجمعة، زيارته الى تشيكيا، حيث اجرى خلالها عددا من المباحثات الرسمية مع رئيس حكومتها، بوهسلاف سوبوتكا، ووزير خارجيته، لوبومير زاؤوراليك، ومسؤولين أخرين رفيعي المستوى، والذين اكدوا جميعا استمرار دعم بلادهم للعراق في مكافحته الارهاب، وحربه على" داعش"....

وأكدت مصادر رسمية لوكالة "بابيلون" ان الزيارة وبرغم قصرها، الاّ ان برنامجها كان مكثفاً، وشمل عدة لقاءات وتداولات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، السياسية والعسكرية والاقتصادية، وغيرها على طريق اعادة الامن في البلاد العراقية، وكذلك اعادة اعمارها، وفق مباحثات الجعفري مع وزير الصناعة والتجارة التشيكي، يان ملاديك...

وفي السياق علمت "بابيلون" ان الزيارة العراقية رفيعة المستوى قد شملت ايضا مباحثات مع عدد من مسؤولي البرلمان التشيكي، وتوقيع مذكرتي تفاهم وتعاون بين وزارتي خارجية البلدين، الاولى حول والتشاور السياسي، والاخرى بشأن تبادل الخبرات بين معهدي الخدمات الدبلوماسية الخارجية في كل من براغ وبغداد ... كما القى محاضرة في مقر وزارة الخارجية ببراغ، بعنوان مستقبل العراق.

الى ذلــك ... اشار الوزيرالجعفري، في كلمته خلال حفل استقبال خاص على شرفه، أقامه السفير وليد حميد شلتاغ، في مقر اقامته، حضره مسؤولون رسميون وسياسيون وسفراء وشخصيات عامة، أشار – الجعفري- الى عراقة العلاقات التشيكية العراقية، والتي شهدت علامات ومحطات تاريخيـــة بارزة، وحتى على الصعيـــد الثقافي، مشيرا الى اقامة الجواهري الكبير: " مفخرة العراق والامة العربية – بحسب تعبيره" في براغ لثلاثة عقود (1961-1991) بعد ان اضطر للاغتراب عن بلده بسبب الانظمة السابقة التي حكمت العراق ...

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--------------------------------------------------- بابيلون / براغ: 2017.2.10