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ادعاءات شاعرية.....اراقص عقلي


محمد طه حسين
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:17
المحور: الادب والفن
    


أدعاءات شاعرية.....!!

أراقصُ عقلي

محمد طه حسين
طريقٌ الى النّار
وأخرى الى الماء.......
طريقٌ الى التراب
وأخرى الى الهواء،
في الأولى أحترق
رَمادي يختلطُ بالترابِ
وسوائلي في الهواء تتبخرُ،
في الثانية أنغَرِق
يقطعني سنونَ القِرش والقوارض الأصغرِ،
في الثالثة أَنفَصِمُ....
شطرٌ بجوانحِ الرّوح يَعتلي عرش الخيال
والآخر يلعب كأطفالِ زمانِنا بالترابِ والرِّمال
ويرسم قدره على أنغام فيروز،
في الرابعة أَختَنِق
من عفونة الأرواحِ
من أنفاس الأبالسة،
أرواحٌ أمتلئتِ السماءَ......
أنفاسٌ حَبِلَت بها الشياطين،
أنتظر من جنونَ الزمان
رومياً يرويني بروحهِ ويُراقِصُني.....
حلَاجاً يُعاندني الشقاء
نيكوساً يطارد خوفي ويُنقِذَني،
كالأمثال تلك أعتزل الترابَ
وأَحتَرِقُ بنارِ الهوى
لِأَمطرَ رحمتي على بيداءِ السلاطين.
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ئەمشەو لە الحوار المتمدن بڵاو دەبێتەوە.





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محمد طه حسين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد طه حسين - ادعاءات شاعرية.....اراقص عقلي