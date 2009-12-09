

الدين بين الجد والهزل

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 10:38

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







وصلتني هذه الرسالة من احد قرائي

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مساء الخير دكتور سامي الذيب

أنا من أشد المعجبين بأبحاثك حول القرآن، وأستمتع بقراءة مقالاتك في الحوار المتمدن وكذلك كتبك. وقد اتبعتك أخيرا علي اليوتيوب والمحلي أن أبدي وجهة نظري من منطلق حرصي الشديد عليك كباحث ومدقق في القرآن الذي يدين به الملايين. ان استرسالك في الطرح علي اليوتيوب يجعلني أراك كراوي حكايات شعبيه فكاهية في مقهي شعبي لايمت لرصانته العلمية الواجبة في هذه المواقف والتي تحتم أن يكون الطرح بمستوي المطروح لا أن يتخلله الضحك والفكاهة التي تفقده المصداقيه والرصانة العلنيه المفترضة.

أرجو أن تتقبل نقدي وحرصي عليك

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وكان ردي الذي وضعته على عدة صفحات ومجموعات وسائل التواصل الإجتماعي

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أخي الفاضل

اشكرك على رسالتك الكريمة

اسمح لي عرض رسالتك دون ذكر اسمك على مشاهدي في الحلقة القادمة لمعرفة رأيهم

كل شخص له اسلوبه الخاص به

وحتى في تدريسي الجامعي اتبع نفس الأسلوب

بخلاف كتاباتي التي تتسم بالجدية عامة

الحلقة القادمة ستكون يوم السبت القادم مع برنامج الجهر بالإلحاد ويوم الأحد القادم مع برنامج جسور

نهارك سعيد

فما رأيكم؟

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بعض تعليقات القراء

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Enssan Enssan

دكتور سامي .. بعد التحية والسلام ... وبكل حيادية

ومن موقعي كاعلامي سابق وكمتلقي اشاهدك من خلال اليوتيوب وانت تعرض علينا محاضراتك من خلال بحثك ودراستك المتعمقة في القران ...

عندك موضوعية .. قد يفتقد لها للاسف الكثير من الباحثين في تحليلهم ونقدهم لاي ماده دينية ..

عندك مرونة التعاطي مع المتلقي واخذ الملاحظات ووضعها بعين الاعتبار ومناقشتها بكل روح منطقية ..

عندك عدم التزمت بالراي واعادة النظر حول ما طرحته وعمل التحديث اللازم ان وجد ..

وعندك اجمل صفة التي هي فعلا تؤهلك لتقديم كل ما تكتبه من خلال اليوتيوب من خلال طرحك المميز الذي يتخلله المرح والفكاهة من ما يجعل المشاهد لا يمل ... خاصة وان المادة اخيانا اصلا تكون جاافة وتحتاج لبعض الترفيه ...

انا اقول رأيي بكل حيادية ومن خلال اصداء كثيييرة متابعة لحضرتك ...

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Khaled Wasfi

بالعكس، احببت اسلوبك البسيط المرح غير المتكلف بالرغم من رصانة و غنى ما تقوله .. "التقعر" ليس من صفاتك و نحمد الطبيعة علي ذلك

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عبد الرحمن شا

القصص المسرده نعم هي كالحكواتي ولكنها تبسط المواضيع وتدخلها على القلب....اجد في اسلوبك اخ سامي براعة حرفيه يمكن ان يتعلم منها الانسان كثيرا...بغض النظر عن المضمون....وبغض النظر عن قناعتي الشخصيه حيث لي تحفظات على عديد من المقالات....تحياتي

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Michel Saliba

معليش يا نبي سامي ما تواخذه على قلة فهمه لأسلوبك الرائع، انه معتاد على الأذان الذي يجعله ينام ويحلم بالجنة

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اخت يمنية

حسنا بتكلم من الناحية التفسية لاني احب علم النفس

لمن افكر بالعربي بشكل عام وبالمتشدد بشكل خاص

فتربوا على ان الجدية هي المنطق بحد ذاته بغض النظر عن المحتوى لان عقولهم هنا تلغى بسبب الرادار هذا

فكون اسلوبك فكاهي وفي نقد القران ونبيهم المثالي هذا فاسلوب صعب يتقبلوه

اسلوب الفرد الذي يكون طبيعيا بفرديته هذا لا وجود له لديهم

بل كجماعة واسلوب واحد كالقطيع

من وجهه نظري محتاجين مثلك كثيرين جدا حتى تتزعزع النظرة المتكونة داخليا بنا رغما عنا

كل فرد مثل ماهو المهم ماذا عمل

.

Samir Hamdi

بالعكس د سامي اعتقد ان تلقائيتك وبساطتك وروحك المرحة الجميلة هو ما يقرب المعلومة للفهم ويشد المشاهد-استمر كما انت

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عادل العراقي

بالعكس حديثك هذا ممتع مهم طال .

اقتراح استاذي .

ياريت نشوفك في برنامج اسبوعي يوتيوبي متسلسل مننظم يعني شبيه حامد عبد الصمد (صندوق الاسلام )

يعني كل حلقه تاخذ جزء من القران وتحلله حسب دراستك وناظرتك . هاكذا حتى تتم القران كله

سيكون انجح من حلقات ومواضيع متناثره .

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Mike Qasem

د. سامي، شخصيا ان أتمتع في أسلوبك الجميل والمميز. ردّك منطقي جدا لان كل إنسان له أسلوبه الخاص به . يجب انتقاد الفكرة وليس الأسلوب.

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Adi Gadi

لكل باحث عنده اسلوبه الخاص فى توصيل الفكره للاخر. حسب راي انك لا تجرح او تتهجم على اى شخص فى النقاش. استمر على نفس الخطى وفى رعايه الله.

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رعد الحلبي

اسلوبك رائع دكتور سامي الديب،

وانا استمتع كذلك بتسجيلاتك الظريفة

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Sadiq Traikhim

دكتور سامي الذيب من اروع الشخصيات التي استمع اليها واستمتع كثيرا بكل ما يدلي به.. حتى نكاته وقفشاته لذيذة ومفيدة وجديدة.. اتمنى ان لا يستمع الدكتور سامي لهذه الآراء وان يستمر بنفس اسلوبه وطريقته في الطرح.. وشكرا له ولجان ولسال من اعماق قلبي.. وفي الاخر اود أن استشهد بقول الشعر: عين الرضا عن كل عيب كليلة... وعين السخط تبدي لك المساوئا، فهؤلاء الجماعة طالما هم غير راضين عن الدكتور سامي، فكل شيء يفعله او يقوله هو مساويء بنظرهم.. تحياتي لك

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Shytoon Shytaan

مساء الخير نبينا الغالي ... لا مانع من تغيير وتيرة المحاضرة حتى لا يمل المستمع ... و يجب ان نأخذ بالإعتبار ان الانسان العادي لا يستطيع التركيز في اي موضوع اكثر من ١٥ دقيقة .. فما بالك بالمستمع العربي . انا اري ان من شروط رفع كفاءة تلقي المستمع خاصة اذا كان إنسان سمعي اي الطريقة المفضلة لتلقي المعلومة هي الطريقة السمعية هي تغير وتيرة المحاضرة لتجديد التركيز و لا تكون المحاضرة جافة و مملة ... نشكر لك مجهوداتك في التنوير . تحياتي

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Nour Altahawy

الاسترسال الجاد بشكل مستمر قد يصيب بعض المشاهدين بالملل لاسيما ان مشاهدى اليوتيوب ليسوا كلهم بنفس المستوى العلمى او الفكرى او العقلى بينما يمكن لمن يريد استرسالاً علمياً محض ان يلجاء لقراءة الكتب بدلاً من مشاهدة اليوتيوب انا اشاهد اليوتيوب مثلاً لمعرفة رؤوس المواضيع والافكار العامة والاحالات للكتب حتى اعلم ما الكتاب الذى سأقوم بقرأته لكنى لدى اقتراح اخر هو ان يقوم احد المهتمين بعمل نسخة مقرؤة على اليوتيوب للكتب وبذلك يتم تلبية رغبات الجميع فمن يريد الكتب يمكنه قرأتها ومن ليس لديه وقت للقرأة او ليس من هواة القرأة يمكنه الاستماع لها على هاتفه مثلاً ومن يريد معرفة المواضيع التى تتناولها حضرتك فى كتبك يمكنه مشاهدة حلقات اليوتيوب وهكذا

وفى النهاية اسجل شكرى وامتنانى لمجهوداتكم الرائعة استاذانا

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Deena Deeyab Loletta

أحلى طريقة طرح هي طريقتك دكتور سامي روعة وعبقرية وغير مملة بالمرة ؛هذا الصلعمي مكتئب من أسلوبك في الطرح لأنه يصل بسهولة ويستوعبه الجميع وهنا الخطورة التي شعر بها ذلك الصلعوم ؛ فلتستمر بأسلوبك الشيق دكتور سامي ونحن نحبك كثيرا وأنت قدوتنا كل الحب لك.

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Theweild Freegirl

الطرح الفكاهي هو الاجمل لان الملل من طبيعة البشر ولكن عندما يستمع اليك احد الصلاعمة ولا يستطيع ايجاد رد على ما تطرحه عندها سيترك مضمون الحوار ويتجه الى اسلوبك الفكاهي ليوجد به كل العلل حتى لو كان جميلا وينتقده

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Hakim Lounés

اسلوبك نبينا رائع يجمع بين الجدية وروح "الفكاهة" . تحياتي لك ولجميع محبيك الكرام

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Halima Buisson

انا ارا طريقتك لا تخلوا من الرصانة العلمية و طريقتك لا تفقد اي مصداقية على العكس

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Sam Doglas

استمر بنفس الطريقة

لان هذه الطريقة هي من تصل لقلب المستمع والمشاهد

تماما مثلما فعلها من قبل مولانا مصري ملحد

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أخت مغربية

اخي سامي انت كمفكر لك كتبك اﻻكاديمية ﻻيجادلك فيها اﻻ من يكون ندك وفي مستواك انت قامة فكرية استطعت ان تنسف اﻻسﻻم

وبالتالي انت تتوجه لعريضة ولشريحة من الناس ﻻتفقه في الدين شيئا وكان من اللازم ان يكون خطابك شعبويا ليصل لعقولهم المتغيبة

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اخت مغربية

أنا أحب الفكاهة والروح النشيطة

والفكاهة والسخرية وسيلة لايصال الفكرة بسهولة انا معك دكتور تابع بطلاقة وحرية ولا تقيد نفسك بالجد المزيف

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اخ عراقي

ردك رائع...لكن هو نسي بان القصه هي فعلا فكاهيه..وتدعو للضحك (قصدي قصص الانبياء) وغيرهما من تخاريف في القران...وماذا عن المقهى الشعبي...مهو فعلا قصص حق مقاهي شعبيه..ونحن واخذين الامر بمحمل الجديه المناسبه..اما الرصانه ...فمولف القران ومومنين القران وشيوخ الاسلام اخر من يتكلم عن الرصانه...القران...كشكول من تاليف حاخام يهودي محشش ومسطول

لك كل الحب والاحترام نبينا الحبيب

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ما رأي قرائي في الحوار المتمدن؟

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اترك لقرائي في الحوار المتمدن التعليق. فأنا أرى أن الموضوع يستحق البحث والتفكير

هل يجب عرض المواضيع الدينية بصورة جدية كما يفعله رجال الدين؟ أم ان هناك مكان للهزل؟

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61

كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC

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