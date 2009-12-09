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انهم فاشلون بامتياز!


سعد اميدي
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 01:07
المحور: القضية الكردية
    


… الحكومة العراقية والحكومة الكوردية ، حكومتان فاشلتان بامتياز ، ولا مجال للمناقشة فيها!
المسؤولون في الحكومة والسلطة ، وقيادات الأحزاب الكبيرة والصغيرة ضالعين في الفساد والرشاوي والواسطات ، ونهب المال والملك العام، وملتهين بالتجارة والمقاولات ، وليس في أمور الأمة والوطن ،فهم ايضا فاشلون بامتياز!
كل ما يهمنا هنا هو من يدعي منهم زورا وبهتانا بانه نزيه وشريف ومخلص ، ويعمل من اجل كوردستان وشعبها، ويضحي في سبيلها، لكنه يرسل أبناء الناس الى القتال ليموتوا في سبيله ، وليس في سبيل الوطن كما اوهموا المساكين ،وهو يظهر ببدلته الافندية امام وسائل الاعلام ، بانه دحر العدو وأفشل هجومهم واحرقهم ، واستشهد عدد من رفاقه من أبناء الفقراء والمساكين، وهو لا يخجل من نفسه وأخلاقه لاتسمح له بان يتبرع بجزء يسير مما سرقه او مما أكسبه بالنصب والاحتيال او بالاعتداء احيانا اخرى او بالخيانة ، وينهاه ضميره بان يتبرع به الى عوائل الشهداء او التربويين ، او الپيشمرگة او عوائل اليتامى او المتقاعدين ، او المعاقين، في الوقت نفسه مستعد ان يتوجه الى زيارة الحجر الجاهلي الأسود في بلاد الاٍرهاب مايسمى بالمملكة السعودية ،ويصرف عشرات الآلاف او ان يذهب الى تايلند او شمال افريقيا او تركيا للسياحة الجنسية ويصرف آلاف الدولارات، او يذهب الى صالات القمار ويصرف آلاف الدولارات، انهم جميعهم فاشلون وسوف يندمون على فشلهم ، والايام القادمة ستثبت كلامي على انهم زائلون بمهانة.






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سعد اميدي

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الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - سعد اميدي - انهم فاشلون بامتياز!