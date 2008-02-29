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|الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - سمير اسطيفو شابا شبلا - نحن لا نبكيك كونك حي فينا￼ الى/ روح شهيد الشهداء / المطران فرج بولص رحو
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نحن لا نبكيك كونك حي فينا￼ الى/ روح شهيد الشهداء / المطران فرج بولص رحو
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|الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - سمير اسطيفو شابا شبلا - نحن لا نبكيك كونك حي فينا￼ الى/ روح شهيد الشهداء / المطران فرج بولص رحو