أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - ألتقاضي المركزي والتمويه أسباب ضياع الحقوق والفقروأخرى غياب وعي المنظمات للتعاون والعمل الجمعي 1-2



اخر الافلام











المزيد.....

ألتقاضي المركزي والتمويه أسباب ضياع الحقوق والفقروأخرى غياب وعي المنظمات للتعاون والعمل الجمعي 1-2


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 10:05
المحور: المجتمع المدني
    


ألتقاضي المركزي والتمويه أسباب ضياع الحقوق والفقر
وأخرى غياب وعي المنظمات للتعاون والعمل الجمعي
1-2
الواقع قضايا المجتمع أصبحت شائكة للرحلة الطويلة منذ 2003 وأسبابها التمويهية اللانهائية ؛ وعقدت الامور إن التقاضي المركزي في بغداد أحد أهم أسباب عدم قدرة صاحب القضية متابعة
قضيته لعدم قدرته المالية بسبب التجاوز على حقوقه المكتسبة وتمويه السلطة المسؤولة ؛وليس من معين من منظمات المجتمع المدني سواءً الحقوقية أو منظمات أخرى كمنظمات التقاعد مثلا ؛ ولا ننسى المؤشرات ومنذ عهد بعيد ؛ معظمها تسعى للتنافس وتحقيق تمويل وتنافس في الادارة

Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigash)

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الأجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الاصدقاء المعجبون بصفحة الرافدين . نت ( يرجى متابعتها بالرابط الاتي )

https://www.facebook.com/groups/262366310790625

هنا في الجزء (1 ) الجانب الموضوعي للقسم الاول من العنوان ؛ وأوضح جزءه الثاني والكليشة
أولا ؛ لايتصور أحدا أننبي ناقم على المنظمات ؛ بل العكس ؛ ولا يمكنني الاستغناء عنها ؛ ولابد من العودة والعمل مع الجميع ؛ ولكني عاتبٌ عليها والاسباب لاأدخل فيها ؛ وعتبي موضوعي وليس شخصي وديمومتي معها لايصال ما أنشره لبيان ما يجب في الحقوق .
أن وجهة نظري وكما ترون أولي الأهمية لثقافة حقوق المواطن الدستورية وغيابها هو السبب الرئيس لعدم رؤية المجتمع وقواه المدنية والديمقراطية أحد أهم سببين لضياع الحقوق ؛والسبب الاخر المهم ما جاء بصدر العنوان ؛ ونحن بصدده هنا ؛ لي رحلة طويلة وتعامل مع الجميع ؛ منذ بداية أزمات شرائح المجتمع ( مواطن- موظف – متقاعد ) وكيفية تناولها من قبل المنظمات ؛ أولا كما ذكرت بعدها عن التوجه للدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان منهجا ؛ وعدم التوجه للتقاضي وبدونه الفعاليات رغم أهميتها ولا أقلل منها فهي الواجهة الاعلامية المساندة ؛ للاجراءات الواجبة ؛ النظر لآلية الدستور ( 1- معرفة الحقوق 2- والتجاوزات 3- رفع دعوى)
وما تقدم وكما ترون الهياكل او الهيكلية التي تروننا نضعها ؛ أن أهمية العمل وتواصل البحث لقضية من قضايا المجتمع ويتطلب أيجاد الحلول ومسار لتحقيقها ؛ ففي الندواة الصغيرة المغلقة ؛ والنوداة الموسعة في العاصمة كما في ندوة البحث في المادة 27 وتفعيلها منذ خمس سنوات تم نسيانها وضاعت الجهود والتشخيص السليم بإنتهاء الندوة ؛ فما البديل ؛جاء التصور الاتي :
من اجل عمل المجتمع الجمعوي وأهمية تواصل النقاش ؛ لتكون التصورات أعمق في البحث وفقا لألية الدستور ؛ ولاشك إتساع المشاركين بندوة لازمكانية ؛ وكما أوضحناها ونطمح لتحقيقها قريبا تلافي ما يجب عمليا ؛ ومعنى اللازمكانية ؛ متابعة الجميع بالفيس وغيره لطرح قضية واحدة للمجتمع ومتابعتها المستمرة في ندواة مكانية وزمانية ؛ ونشرها وتداولها من قبل الجميع





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد صبيح البلادي

إجمالي القراءات: 1,512,981
المقالات المنشورة: 688
- ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغي ...
- ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغي ...
- حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد ش ...
- جوهرة المدن البصرة متعددة الموارد يمكن تغيير واقعها وإضافة م ...
- لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين ...
- ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثا ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة الل ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاو ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكت ...
- السادة الأفاضل في السلطات وخارجها مكافحة الفقر وضمان المجتمع ...
- تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييزوترسيخها بالفعاليات الخمسة ...
- لايغير الله بقوم مالم يغيروا بأنفسهم ثلاثة عشر عاما والعمل خ ...
- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي بالسؤال أ ...
- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي مرحلة الت ...
- تنزيل راتب التقاعد 4,5 % خلافا للمشروعية تمويها مع تشريع قان ...
- المواطن يسأل اللجنة القانونية النيابية أين حقي الدستوري بال ...
- أسباب ضعف الطالب في اللغة انكليزية 1-2
- مظلومية المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياعحقهم المكتسب من قبل ...

المزيد.....



وكالة أنباء حقوق الإنسان
- اتهام النظام السوري بارتكاب اعدامات جماعية لآلاف المعتقلين
- اتهام النظام السوري بارتكاب اعدامات جماعية لآلاف المعتقلين
- غلق موقع -رعب المهاجرين- في ألمانيا وفرار صاحبه
- موسكو: الأمم المتحدة تكتمت على وجود أدوية في شرق حلب
- منظمة العفو الدولية: إعدام الآلاف في سجن صيدنايا السوري منذ ...
- العفو الدولية: نظام الأسد أعدم 13 ألف معتقل
- فيسبوك تطرح تقنية جديدة للمستخدمين المكفوفين
- بتسيلم: قانون التسوية هو غطاء قانونيّ لمواصلة النهب
- -إرادة النجاح مرحب بها-.. شركة أميركية تخاطب المهاجرين بإعلا ...
- هيئة تحرير الشام الرجعية تستهدف فصائل المعارضة بالاعتقالات و ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - ألتقاضي المركزي والتمويه أسباب ضياع الحقوق والفقروأخرى غياب وعي المنظمات للتعاون والعمل الجمعي 1-2