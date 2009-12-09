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غياب...


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 02:52
المحور: الادب والفن
    


اقتربَ منها
سألَته مَن غابَ؟
اقتربَ أكثر
أطربَته بحكايةٍ
أوهنَتهُ بعبارةٍ
اقتربَ عن يمينِها... وشّحتهُ
أقبلَ عن يسارِها... وسّدتهُ
سألته: مَن غاب؟ من غاب؟
فغاب...





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سماهر قسيس

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