

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 02:52

المحور: الادب والفن









اقتربَ منها

سألَته مَن غابَ؟

اقتربَ أكثر

أطربَته بحكايةٍ

أوهنَتهُ بعبارةٍ

اقتربَ عن يمينِها... وشّحتهُ

أقبلَ عن يسارِها... وسّدتهُ

سألته: مَن غاب؟ من غاب؟

فغاب...