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يبدو أنها...


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:53
المحور: الادب والفن
    


يبدو أنك أجزتَ بعينكَ عنها
وأحرقت سُهادَك المُطلّ الشجي
***
يبدو أنكَ أبقيتَ عزفَك ظلّها
وأثنيتَ عن الرمشِ أناملَك مرثية
***
يبدو أنك حاورتَ الرمالَ فوقَ مراسي عينِها
غرِقتَ في البُعدِ عبثتَ بأقلامك الرصاصية
***
يبدو أنك اختصرتَ الجسدَ في دمائِهِا
اختزلتَ الحزنَ في شموعِك الثورية
***
أين هي؟
أين أنتَ؟
يبدو أنها لم تعُد عندَ مرفأ عينيك
يبدو أنها أشاحَت بشموخ عنك
رحلَت قبل أن يبدو ما بدا لك...





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سماهر قسيس

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المقالات المنشورة: 15
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