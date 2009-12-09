

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:53

المحور: الادب والفن









يبدو أنك أجزتَ بعينكَ عنها

وأحرقت سُهادَك المُطلّ الشجي

***

يبدو أنكَ أبقيتَ عزفَك ظلّها

وأثنيتَ عن الرمشِ أناملَك مرثية

***

يبدو أنك حاورتَ الرمالَ فوقَ مراسي عينِها

غرِقتَ في البُعدِ عبثتَ بأقلامك الرصاصية

***

يبدو أنك اختصرتَ الجسدَ في دمائِهِا

اختزلتَ الحزنَ في شموعِك الثورية

***

أين هي؟

أين أنتَ؟

يبدو أنها لم تعُد عندَ مرفأ عينيك

يبدو أنها أشاحَت بشموخ عنك

رحلَت قبل أن يبدو ما بدا لك...