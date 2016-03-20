

أمريكا والسيسى وطنطاوى .. وتزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح الإخوان .. الجزء الأول - بقلم دكتور سيتى شنوده

سيتى شنوده

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:50

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









مقدمة :



== وثائق ويكيليكس : جلسات مفاوضات بين المجلس العسكرى وقادة الإخوان بحضور السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون لتزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح الإخوان , مقابل 100 مليار دولار يدفعها الإخوان للمجلس العسكرى على دفعات , بضمان من الإدارة الأمريكية .



== وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون تشارك من أمريكا بواسطة الفيديو كونفرانس , هى وكبار المسئولين فى الإدارة الأمريكية , فى جلسة المفاوضات بين المجلس العسكرى وخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى حول تفاصيل صفقة ال 100 مليار دولار لتزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسى , و تسليم مصر للإخوان .



== وثائق ويكيليكس : أمريكا أعطت الضوء الأخضر لجماعة الإخوان لحكم مصر , وتنفيذ أجندتها فى مصر , و تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير , وتقسيم وتفتيت مصر والدول العربية .



== وقف التحقيق فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية حتى ينساها الناس مع الوقت – وهو ما حدث فعلاً - و يتم دفن القضية الى الأبد , والتغطية على طنطاوى والسيسى و كبار المسئولين فى المجلس العسكرى والقضاة المشاركين فى التزوير وفى بيع مصر لأخطر تنظيم دولى إرهابى .



== بالوثائق : خطاب من محمد بديع مرشد الإخوان يحمل درجة " سرى جداً " الى المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية , يشكره على " تعاونه المثمر من أجل الوطن والجماعة " ..!!؟؟



== إصطفاف طنطاوى والسيسى وقادة المجلس العسكرى أمام مدخل المخابرات الحربية لإستقبال السفيرة الأمريكية و هى بصحبة خيرت الشاطر والكتاتنى .



= خيرت الشاطر يكشف عن علاقة طنطاوى والسيسى بجماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 2010 , وعقدهم الكثير من الصفقات المشبوهه .



== بالوثائق : قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية بفوز أحمد شفيق بنسبة 58,54 % من الأصوات , وحصول محمد مرسى على 41,46 % بالرغم من تزوير أكثر من مليون بطاقة لحسابه فى المطابع الأميرية .



== الفريق عنان يعترف أمام السفيرة الأمريكية بفوز احمد شفيق , وإرساله قوات الحرس الجمهورى لحراسة منزله .



== محمد البرادعى يعلن عن استعدادة للإستمرار فى التوسط بين المجلس العسكرى والإخوان لإنهاء الخلافات بينهم , والإتفاق حول تسليم السلطة للإخوان.



== طنطاوى يرسل اللواء الروينى واللواء شاهين الى لجنة الإنتخابات الرئاسية , لإرهاب أعضاء الجنة للموافقة على التوقيع على المحاضر المزورة بفوز محمد مرسى .



== طنطاوى يهدد اثنان من المستشارين أعضاء لجنة الإنتخابات الرئاسية رفضوا التوقيع على المحاضر المزورة بفوز مرسى , ويجبرهم على التوقيع .



== الشاطر صائحاً فى وجه السيسى : { ..انت تعلم جيداً بأنك أخر من ينتمى لمصر وأخر من يتكلم عن الوطنية ..} .



== السفيرة الأمريكية تساند بقوة خيرت الشاطر , وتعنف السيسى بشدة لأنه اعترض على دفع الإخوان لمبلغ ال 100 مليار دولار على دفعات .



== خمسة من الضباط الشرفاء فى المجلس العسكرى رفضوا تزوير الإنتخابات و بيع مصر لجماعة الإخوان الإرهابية , على رأسهم الفريق رضا محمود حافظ قائد القوات الجوية , وكاد يحدث تشابك بين الطرفين .



== بالوثائق : خطاب من المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية الى طنطاوى يطالبه بإتخاذ قرار بإعلان مرسى رئيساً لمصر " رغم مخالفه القرار لصحيح العرف والقانون " , كما يقول بجاتو فى خطابه ..!!؟؟







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تم وقف التحقيق فى أخطر قضية ستحدد مصير مصر والشعب المصرى لمئات السنوات قادمة , وهى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين , والتى أشرفت عليها وأدارتها مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية , و وزيرة خارجيتها السابقة هيلارى كلينتون , وسفيرتها فى القاهرة آن باترسون , الذين حضروا و شاركوا فى جلسات متعددة بين المجلس العسكرى المصرى وقادة جماعة الإخوان المسلمين , للتوفيق بينهما ووضع اللمسات الأخيرة لأسس الإتفاق على تزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسى مقابل 100 مليار دولار يدفعها الإخوان للمجلس العسكرى على دفعات , وتسليم مصر لأخطر تنظيم إرهابى دولى ظهر طوال التاريخ , وهى المؤامرة التى شارك فيها الكثير من أعضاء المجلس العسكرى المصرى والقضاة والمستشارين , وذلك بالرغم من الإعلان عن فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب الرئاسة ..

والهدف من وقف التحقيق فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية هو ان ينساها الناس مع مرور الوقت – وهو ما حدث فعلاً - حتى يتم دفن القضية الى الأبد , الى جانب التغطية على طنطاوى والسيسى و كبار المسئولين فى المجلس العسكرى والقضاة المشاركين فى التزوير وفى بيع مصر لتنظيم دولى إرهابى .



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اولاً – وثائق فوز الفريق احمد شفيق برئاسة الجمهورية بنسبة تصل الى 60 % :

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نشر رجل المخابرات المصرى العقيد صبرى ياسين رئيس النادى المصرى للمحاربين القدماء , وصديق وتلميذ رئيس المخابرات المصرية السابق اللواء عمر سليمان , قرار اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية الصادر يوم الأحد الموافق 24/6/2012 بفوز الفريق أحمد شفيق بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية , وحصوله على نسبة ( 58,54 % ) , وحصول منافسه الخاسر محمد مرسى على نسبة ( 41,46 % ) , وجاء فى القرار :



لجنة الإنتخابات الرئاسية 2012

قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية

بإعلان الفائز بنتيجة إنتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية



أنعقدت لجنة الإنتخابات الرئاسية اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يونيو 2012

برئاسة السيد المستشار / فاروق احمد سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا

وعضوية كل من :



1– السيد المستشار /عبد المعز احمد ابراهيم - رئيس محكمة إستئناف القاهرة .

2- السيد المستشار / ماهر على البحيرى – النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا .

3 - السيد المستشار / محمد ممتاز متولى – النائب الأول لرئيس محكمة النقض .

4 - السيد المستشار / احمد شمس الدين خفاجى – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة .



( القرار )



تبين للجنة الإنتخابات الرئاسية من واقع نتائج فرز وتجميع اصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى إنتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية التى جرت يومى 16 , 17 من يونيو سنة 2012 م ما يأتى :



- إجمالى عدد الناخبين المدعوين للإقتراع 50958794 ناخباً

- إجمالى عدد الناخبين الذين حضروا وادلوا باصواتهم 26420763 ناخباً

- نسبة الحضور 51,85 %

- إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 25577511 صوتاً

- إجمالى عدد الأصوات الباطلة 843252



صفحة رقم ( 1 ) ينظر بعده ..



-- ما حصل عليه الدكتور/ احمد محمد شفيق زكى 14972215 صوتاً بنسبة 58,54 % .

-- ما حصل عليه الدكتور / محمد محمد مرسى عيسى العياط 10605296 صوتاً بنسبة 41,46 % .



( المادة الثانية )

يعلن السيد الدكتور / أحمد محمد شفيق زكى فائزاً بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية .



( المادة الثالثة )

ينشر القرار فى الجريدة الرسمية .



صدر بالقاهرة فى يوم الأحد الرابع من شعبان سنة 1433 هجرية

الموافق الرابع والعشرين من يونيو سنة 2012 م



رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية

المستشار / فاروق احمد سلطان



رابط القرار :

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/281400_153777644769011_209971434_n.jpg?oh=191574428cd8f143a2467bea62266d3c&oe=54B3C731&__gda__=1421049568_67033d93b903d39b1432925c322f43bf



https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/68415_153777918102317_1442860280_n.jpg?oh=f4d517e4b03fdb65c1953c4ec31995cc&oe=54BE7C90



والغريب والذى يكشف حقيقة ما يحدث فى مصر , ان العقيد صبرى ياسين تلقى بعد نشره هذه الوثائق الخطيرة , تهديدات عديدة بخطفه وقتله هو وأسرته ان لم يتوقف عن نشر هذه الوثائق التى تفضح تزوير الإنتخابات الرئاسية فى مصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية .



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ثانياً - نشر موقع ويكيليكس وثيقة - اعاد نشرها العقيد صبرى ياسين - تحوى خطاباً من سفير المملكة السعودية فى مصر أحمد بن عبد العزيز قطان بتاريخ 23/6/2012 الى وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل يبلغه فيها بفوز الفريق احمد شفيق برئاسة جمهورية مصر العربية , وجاء فى الخطاب :



صاحب السمو الملكى الأمير سعود الفيصل - سلمه الله

وزير الخارجية

أود إفادة سموكم الكريم , اننى قد تلقيت إتصال هاتفى من الأخ اللواء مراد موافى , مدير جهاز المخابرات العامة المصرية , ابلغنى من خلاله بفوز معالى الفريق احمد شفيق بمنصب الرئاسة , وانه قد فاز بفارق كبير من الأصوات , قد يتجاوز نسبة 60 بالمائة , كما أكد على إصرار المجلس العسكرى بإعلان النتائج بعد ظهر الغد الموافق الرابع من شعبان 1433 هجرية " بشكل رسمى " , وليس هناك أى نوايا لتأجيلها .

وتفضلوا سموكم بقبول فائق تحياتى و إحترامى .



السفير والمندوب الدائم

أحمد بن عبد العزيز قطان

23/6/2012 م



رابط الوثيقة :

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11949253_725411750938928_8343249502012318329_n.jpg?oh=e9e81e8c4fd85c0da732336bee17b36f&oe=5670571C



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725411750938928&set=pcb.725411917605578&type=1





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ثالثاً == نشر رجل المخابرات المصرى العقيد صبرى ياسين وثيقة من تسريبات موقع ويكيليكس , عبارة عن برقية سرية من الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الإستخبارات العامة السعودية الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله , عن المفاوضات الجارية بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى المصرى بإشتراك السفيرة الأمريكية فى القاهرة السيدة آن باترسون قبيل جولة الإعادة فى الإنتخابات الرئاسية بين الفريق احمد شفيق و ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى .



== و الوثيقة مكونة من صفحتين بتاريخ 22 رجب 1433 هجرية الموافق 12/6/2012 م ( قبل 12 يوم من إعلان نتيجة جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسة يوم 24/6/2012 ) , و مرسل نسخة منها الى كلا من ولى العهد السعودى ووزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز , و وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل , و تتحدث الوثيقة عن الإتجاة السائد داخل المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى لدعم محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين , وإعلان تأييدهم المطلق له , كما تعهدوا ببذل أقصى الجهود , وتقديم كافة اشكال الدعم لمرشح الإخوان .



== كما تحدثت الوثيقة عن وجود فريق آخر رافض لهذا التوجه داخل المجلس العسكرى يتكون من 5 أعضاء يتزعمهم الفريق طيار رضا محمود حافظ قائد سلاح الجو المصرى , ويطالب بضرورة الإبتعاد عن دعم أى من المرشحين , وضرورة إلتزام المجلس العسكرى بالحياد التام بين المرشحين , وعدم القفز على إرادة الشعب المصرى وحقه الطبيعى فى إختيار الرئيس .

واوضحت الوثيقة انه قد حدث هرج عنيف بين الداعمين والرافضين لهذا التوجه خلال الجلسة التى عقدت يوم 20/7/1433 هجرية , وكاد الأمر ان يصل الى حدود الإشتباك بين الفريقين , مما ادى الى إلغاء الجلسة ومغادرة الجميع لقاعة الإجتماعات .



== و أشارت الوثيقة الى إجتماع ثلاثى يوم الأثنين 21/7/1433 هجرية بداخل مقر المخابرات الحربية ضم كل من المشير محمد حسين طنطاوى , واللواء عبد الفتاح السيسى , و خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين , والسيدة آن باترسون السفيرة الأمريكية فى القاهرة , وتخلل الإجتماع العديد من الإتصالات الهاتفية مع كل من السيدة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية , ورؤساء وكالة الأمن القومى , وهيئة الأركان المشتركة , والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ..



== وتقول الوثيقة ان السفيرة الأمريكية آن باترسون نجحت فى إحتواء كافة المشاكل بين كل من المجلس العسكرى المصرى والإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين والحكومة القطرية , وتمكنت من انتزاع موافقة رئيس المجلس العسكرى على القبول بعرض جماعة الإخوان المسلمين على دفع مبلغ 100 مليار دولار امريكى , بدلاً من 200 مليار دولار , بضمان من الإدارة الأمريكية وليس القطرية , على ان يتم تحويل الدفعة الأولى وقدرها 35 مليار دولار قبل إعلان نتائج جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية .. الى جانب القبول بعرض جماعة الإخوان المسلمين على دفع مبلغ 10 مليار دولار أمريكى لصالح القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية , تعويضاً عن الخسائر والاضرار الناجمة عن احداث ثورة 25 يناير 2011 .

** الصفحة الأولى من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12049465_741703662643070_3935525994068162180_n.jpg?oh=7cabeba38fb801a1832693251e82fb58&oe=56A15BD6



** الصفحة الثانية من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12141718_741703715976398_4868359761981303236_n.jpg?oh=3d505f054d507c8a4836bab4bf366b77&oe=56861A93



** رابط الوثيقة على صفحة العقيد صبرى ياسين :

https://www.facebook.com/sabry.yassin.56/posts/741703729309730



هذا ولم تنفى المملكة السعودية او المجلس العسكرى المصرى او الولايات المتحدة الأمريكية او جماعة الإخوان المسلمين , صحة أى مما جاء فى هذه الوثائق الخطيرة حتى اليوم , بالرغم من نشرها على موقع ويكيليكس وكثير من المواقع و الجرائد العربية والأجنبية منذ اكثر من سنة ..



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رابعاً == نشر العقيد صبرى ياسين وثيقة ثانية من تسريبات موقع ويكيليكس صادرة بتاريخ 7 / 8 / 1433 هجري الموافق 27 / 6 / 2012 م صادرة ايضاً من رئيس المخابرات السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز برقم ( 22 / 1 / 7 / 14606 / 1 / 756 ) , وموجهة الى الملك السعودى عبدالله , ونسخة منها الى كلا من ولى العهد السعودى ووزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز , ووزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل .. وتتكون الوثيقة من 14 صفحة , وتتحدث عن الساعات التى سبقت اعلان نتائج جولة الاعادة بين الفريق أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان محمد مرسى , والترتيبات التى اُجريت لاتمام الصفقة بمكتب اللواء عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات الحربية منذ الساعة الثامنة من صباح يوم اعلان النتائج ( الأحد 24 / 6 / 2012 ) والتى انتهت الساعة الثالثة وخمس واربعين دقيقة من عصر اليوم نفسه , بعد ان قام المشير طنطاوى بتهديد إعضاء لجنة الإنتخابات الرئاسية لإعلان فوز محمد مرسى بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية .



== ويقول رئيس المخابرات السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز فى الوثيقة بالحرف : { .. وإلحاقاً لتقريرنا الموجز الموثق برقم ( 21 / 1 / 7 / 14605 / 1 / 755 ) بتاريخ السادس من شعبان 1433 هجرية الموافق 26/6/2012 م , والمرفوع بالأمس للمقام السامى الكريم , بشأن صفقة المؤامرة التى حيكت بشكل لا اخلاقى من قبل طنطاوى وزمرة العسكر وبعض القضاة المفسدون فى الأرض , وأدت فى نهاية الأمر الى إعلان اسم مرشح جماعة الإخوان رئيساً لمصر .. } , وتتحدث الوثيقة عن : { . . المعلومات المفصلة الواردة من مصادرنا الموثوقة بوزارة الدفاع المصرية , وتفريغ الأشرطة الصوتية الواردة من أصدقائنا الى نصوص مكتوبة ..} .



== وتقول الوثيقة ان المشير طنطاوى اتصل هاتفياً الساعة 8 من صباح يوم الأحد 24/6/2012 برئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان ,

الذى اكد له فوز الفريق احمد شفيق , بالرغم من التزوير " الفج والصريح " المتعلق ببطاقات الإقتراع التى تم تسويدها مسبقاً بهيئة المطابع الآميرية لصالح المرشح الخاسر محمد مرسى , و أبلغه بإنتهاء كافة الإجراءات وتحرير المحاضر الرسمية والتوقيع عليها من جميع أعضاء اللجنة منذ مساء الأمس , ولم يتبقى أمامنا سوى إعلان اسم الفريق أحمد شفيق كرئيساً لمصر وفقاً للارقام التى اكدت حصوله على 54,2 % من إجمالى أصوات الناخبين , و لكن المشير طنطاوى حذر رئيس اللجنة من الإدلاء بأى تصريحات إعلامية بشأن نتائج الإنتخابات قبل إنعقاد المؤتمر الصحفى ..



== وفى الساعة الثامنة واربعون دقيقة من صباح نفس اليوم , اتصلت السفيرة الأمريكية بالمشير طنطاوى , وتساءلت عن سبب تراجع طنطاوى ورفاقه عن وعودهم بإنجاح محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان ودفعه للفوز بمنصب الرئاسة , وحذرته من نفاذ صبر الإدارة الأمريكية , وأمهلته ساعة واحدة للوصول الى قرار بإعلان فوز محمد مرسى , ثم أغلقت الهاتف .



== وفور انتهاء مكالمة باترسون , استدعى طنطاوى اللواء عبد الفتاح السيسى من احد المكاتب المجاورة , وقام بإحتضانه قائلاً : يبدو اننا نجحنا فيما خططنا له , ومن المؤكد قيام الأمريكيين بتتبع وتسجيل المكالمة التى اجريتها مع المستشار فاروق سلطان , وعلينا الآن ترتيب اوراقنا استعداداً لحسم الجولة الأخيرة , والحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب ..



== أمر المشير طنطاوى السيسى بإستدعاء فريق العمل المكون من رئيس الأركان الفريق سامى عنان , وكل من اللواءات عبد الفتاح السيسى و ممدوح شاهين ومحمد العصار وحسن الروينى , وأتفقوا على الآتى :

أ- إستكمال الجزء الثانى من السيناريو , ووقف إعلان اسم الفريق احمد شفيق كرئيساً للبلاد , والإتصال برئيس لجنة الإنتخابات لتأجيل إنعقاد المؤتمر الصحفى لعدة ساعات .

ب - الإتصال بالسفيرة الأمريكية , وإعلانها بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتأجيل المؤتمر الصحفى لإعلان اسم الفريق شفيق رئيساً للبلاد , والموافقة على عقد جلسة أخيرة عاجلة وحاسمة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين , وتحت رعاية السفيرة الأمريكية وبحضورها , وبضمانات مكتوبة من الإدارة الأمريكية , للوصول الى حلول لجميع النقاط المختلف عليها , والتوقيع على إتفاق مُرضى للطرفين .

ج - إيفاد اللواء حسن الروينى الى المقر الرئيسى للجنة الإنتخابات الرئاسية , للعمل كمنسق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولجنة الإنتخابات الرئاسية , وتفويض اللواء السيسى للتنسيق مع الروينى , ونقل التعليمات الصادرة من طنطاوى الى لجنة الإنتخابات ..



== فى الساعة 9,55 من صباح نفس اليوم أتصل طنطاوى برئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية , و طلب منه إيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بإعلان فوز الفريق احمد شفيق برئاسة البلاد , والإنتظار لحين إصدار تعليمات أخرى له , وعندما تساءل رئيس اللجنة عن سبب التأجيل , عنفه طنطاوى قائلاً : ليس لدى الوقت للتسامر مع سعادتك , وعليك تنفيذ ما طلب منك دون التطرق للأسباب التى لا تعنيك فى شئ .. وأبلغه بقرار المجلس بإيفاد اللواء الروينى الى مقر لجنة الإنتخابات للعمل كمنسق بين المجلس واللجنة , وطالبه بضرورة التعاون الكامل معه بشأن ما قد يستجد من تطورات خلال الساعات القليلة المقبلة ..



== فور انتهاء مكالمة طنطاوى مع رئيس لجنة الإنتخابات , اتصل بالسفيرة الأمريكية آن باترسون وابلغها بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتأجيل المؤتمر الصحفى لإعلان احمد شفيق رئيساً للبلاد , وعقد جولة أخيرة من المفاوضات مع جماعة الإخوان المسلمين , تحت رعاية السفيرة الأمريكية , وبضمانات أمريكية مكتوبة , فتهللت السفيرة الأمريكية , واشادت بوطنية طنطاوى , وقالت له انها ستتصل بخيرت الشاطر ورفاقه , والإلتقاء بعد ساعة فى مكتب السيسى .



== ويقول التقرير بالحرف : { .. عند الساعة 11,30 من صباح يوم الأحد 24/6/2012 توافد مهندسى وصانعى المؤامرة صوب المقر الرئيسى للمخابرات الحربية , من اجل الوصول الى حلول مُرضية لتقسيم الغنائم والتلاعب بمصير الشعب المصرى , والعبث بمصالح الأمة المصرية , ومن سخرية الأقدار كان ذلك المشهد المثير للدهشة , عندما إصطف المشير طنطاوى و قادة العسكر العاملين بالإستخبارات الحربية , وعلى رأسهم قائدهم اللواء السيسى , لينالوا شرف إستقبال السيدة آن باترسون المندوب السامى للسيد أوباما فى مصر , وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يصعقهم جميعاً , ويضع على رؤوسهم أكاليل الذل والعار , عندما وصلت السيارة الدبلوماسية المقلة لباترسون وجالساً عن يمينها خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان , ثم كانت الصاعقة الأخرى عند وصول سعد الكتاتنى فى احدى السيارات الدبلوماسية جالساً عن يمين مساعد السيدة باترسون , ثم توافدت على مقر المخابرات العشرات من السيارات المقلة للمرافقين وقوات الحراسة الخاصة لباترسون وقادة جماعة الإخوان .... وكانت المصافحات الدافئة والقبلات والأحضان هى العنوان الرئيسى لهذا المشهد المثير .. }



== فى بداية اللقاء , قال الفريق سامى عنان للسفيرة الأمريكية : أدعو الله ان يلهمنى حُسن التصرف من اجل الخروج من المأزق الذى انزلقت اليه , بعد ان تحدثت بالأمس مع الفريق شفيق , وأكدت له اكتساحه لنتائج التصويت وفوزه بمنصب الرئيس , وهنأته واخبرته بالتعليمات التى اصدرتها لقائد الحرس الجمهورى , لبدء تحريك 150 عنصر من قوات الحرس الجمهورى نحو منزله .. وهنا قاطعته باترسون قائلة : { كفى يا سيد عنان , فأنا أعلم بهذا الأمر .. .. ان السيد شفيق رجل على خلق ووعى , ويمتاز بالرقى والتحضر , وسوف يقبل بالأمر الواقع والتضحية بالمنصب من أجل الحفاظ على هذا " العرس الديمقراطى " , و أمن وسلامة مصر والمصريين , ولن يتردد لحظة فى الإنسحاب من المشهد بهدوء وبشكل حضارى .. } , كما قال عنان انه كان فى امريكا عندما اندلعت ثورة 25 يناير 2011 , وان الإدارة الأمريكية كان لديها قناعة كاملة بضرورة ان يكون الرئيس القادم لمصر من المؤسسة العسكرية , وان يقوم التيار الإسلامى المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل حكومة الثورة , وانه قبل مغادرته أمريكا بساعتين كان قد تم إعداد إتفاق نهائى عن هوية واسم الرئيس العسكرى القادم وحكومة التيار الدينى المزمع تشكيلها بقيادة جماعة الإخوان المسلمين , وقال لباترسون : ولكنك تعلمين جيداً ان الإدراة الأمريكية ليس لها صديق دائم , ومن الصعب بل المستحيل ان تحتفظ بأصدقائها الأوفياء .. ولكن باترسون لم تنطق بكلمة واحدة , والقت بنظرة غضب وإستياء تجاة الفريق عنان



==بدأ الإجتماع بين طنطاوى والسيسى وشاهين كممثلين عن الدولة والجيش , و خيرت الشاطر و سعد الكتاتنى كممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين , والسفيرة الأمريكية واحد مساعديها كوسطاء بين الجانبين , وتم تشغيل شبكة الفيديو كونفرانس حيث ظهرت السيدة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية التى حثت الجميع على الوصول الى إتفاق , واعلنت عن تفرغها لمدة 90 دقيقة من اجل متابعة المفاوضات وفى خدمة جميع الأطراف , وتفرغ كل من الجنرال مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان المشتركة , وجون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ , ووليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكى , واستعدادهم للتدخل فى أى وقت , كما اشارت وزيرة الخارجية الأمريكية الى إستعداد الدكتور محمد البرادعى للتوسط بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين وإنهاء كل الخلافات بينهم , و رغبته فى إستكمال جهوده التى كان لها أثر عظيم فى التقارب بينهم .



== وهنا أعلن طنطاوى والسيسى عن تراجع جماعة الإخوان عن الإتفاق الذى تم معهم فى الجلسات التى اجريت فى حضور السفيرة الأمريكية , وحظت بعضها بحضور ومشاركات هاتفية من السيدة هيلارى كلينتون والسيد كيرى والجنرال ديمبسى والسيد بيرينز والدكتور محمد البرادعى , وتراجعهم عن دفع مبلغ 35 مليار دولار من إجمالى 100 مليار دولار المتفق عليها , وإصرارهم على تسديدها على 5 دفعات بواقع 7 مليار دولار فى كل دفعة , على ان يقوموا بتسديد الدفعة الأولى فور الإعلان عن فوز مرشحهم , كما تراجعت الجماعة عن وعودها بدفع مبلغ 10 مليار دولار لصالح القوات المسلحة والشرطة, وإصرارهم على جدولة المبلغ و تقسيمه ..



== وتدخلت السفيرة الأمريكية لصالح الإخوان , وطالبت طنطاوى والسيسى بقبول رغبة جماعة الإخوان فى جدولة الأموال التى سيتم دفعها .. وهنا صاح طنطاوى فى وجه باترسون غاضباً , وقال : { اياكم والإلتفاف او التراجع عن ما إتفقنا حوله وتراضينا بشانه , و اننا نحذر الجميع من نفاذ ما تبقى لدينا من صبر , وفى حال خروجنا من هنا دون ضمانات كافية بتسديد هذه الأموال كاملة , فسوف نعلن على الفور ودون أدنى تردد عن فوز الفريق احمد شفيق برئاسة البلاد .. } .



== وعلى الفور وقف خيرت الشاطر ملوحاً بكلتا يديه فى وجه طنطاوى , ثم قام بتفجير العديد من القنابل الثقيلة العيار , قائلاً لطنطاوى : { .. إياك والتلويح بأى من التهديدات لجماعة الإخوان .... يبدو ايها السادة ان الذاكرة قد خانتكم , وآنستكم شراكتنا الأصيلة وتعاوننا الممتد معكم منذ بداية 2010 , أى قبل تنفيذ مخططنا الثورى بعام كامل .. } .

ثم التفت الشاطر نحو السيسى وقال له بغضب وحده : { .. أود ان اسألك يا سيادة اللواء لكونك اول من طرق أبوابنا وفتح كافة قنوات الإتصال المباشرة بين الجماعة والقيادة العسكرية , والوحيد فى قيادات العسكر الذى ائتمنه سيادة المشير على أهم وأخطر الأسرار والخبايا المتعلقة بكافة إتفاقاتنا وصفقاتنا , المكتظة بداخل أهم واخطر الملفات فى خزانتك , والذى يحمل الرقم ( 25 / 1 ) , وسؤالى هو : منذ بداية توافقنا وتعاوننا معاً , هل لديك ما يثبت ان الجماعة قد تنصلت عن أياً من الإتفاقات الممهورة بيننا ؟ .. هكذا أنتم يا عسكر مصر .. وقام بتكرار عبارته ثلاث مرات .. } , ثم أطلق قذيفته الثانية عندما أكد على إمتلاك الجماعة لأجهزة أمنية وإستخباراتية ذو قدرات وكفاءات نادرة , وقيامهم بتسجيل ما حدث فى جلسة الأمس , وقال الشاطر ان البدائل عن إعلان فوز محمد مرسى فى الإنتخابات الرئاسية هى { المزيد من الدماء والأشلاء والركام }



== رد السيسى على خيرت الشاطر وقال له انهم فى المقابل تمكنوا من إختراق منزل الشاطر وتسجيل كل لقاءاته مع السيد ماكين والسيد كيرى والسيدة باترسون ولفيف كبير من أعضاء الكونجرس الأمريكى , بالرغم من قيام الخبراء الأمريكيين بعمليات التطهير والتعقيم اللازمة لمنزلك بأحدث ما يتخيله العقل من وسائل التقنيات التكنولوجية المتطورة .. فوقف الشاطر صائحاً فى وجه السيسى قائلاً : { ..انت تعلم جيداً بأنك أخر من ينتمى لمصر وأخر من يتكلم عن الوطنية ... وأراهنك واتحداك ان استطعت محاسبتى او الإقتراب منى , او تفوهت باى لفظ خارج حدود الأدب ضد الجماعة ..} , ثم توجه بكلامة للسفيرة الأمريكية باترسون , وقال لها فى حال عدم الوصول الى نتائج حاسمة فى خلال 15 دقيقة من الآن , فسوف ننسحب على الفور ونتراجع عن كافة الموافقات والتنازلات التى وافقنا عليها .. ولكن باترسون نهرت السيسى بشدة بسبب تطاوله وإستهانته بقدرات أمريكا العظمى و إستفزازه لقيادات الإخوان , وقالت له : { يبدو ان السيد السيسى لا يملك الحد الأدنى من الخبرات التى تؤهله للجلوس مع الكبار ... كما أسجل إعتراضى على هذا الأسلوب الإستفزازى الذى ينتهجه مع قيادات الجماعة .. } , ثم اغلقت اجندتها واستعدت لمغادرة القاعة , و هنا وقف طنطاوى واتجه ناحيتها و تحدث معها بصوت خافت , ثم اصطحبها مع مساعدها و خيرت الشاطر واللواء شاهين الى احدى الغرف المجاورة , وبعد قليل تفاجأ الجميع بدخول طنطاوى الى القاعة وهو يمسك بيد خيرت الشاطر , والسفيرة الأمريكية ممسكة بيد اللواء شاهين وخلفهم مساعدهم وسط اجواء من الفرح والسعادة الغامرة , وقالت السفيرة الأمريكية : { ان العجوز باترسون تمكنت فى اقل من 15 دقيقة من تحقيق إنجاز أشبه بالإعجاز سوف يخلده التاريخ للاجيال القادمة ..} , وقالت : { لقد قاربت الساعة على الثانية ظهراً واعلم ان لديكم أعمال هامة تحتاج لأجواء من الهدوء والسكينة , وسوف أنصرف الآن وانا فى قمة سعادتى , وساصطحب معى أصدقائى الأوفياء السيد شاطر والسيد كتاتنى ..... } ..!!؟؟؟



== بعد مغادرة السفيرة الأمريكية " وأصدقائها الأوفياء " لمبنى المخابرات الحربية , نظر طنطاوى الى السيسى وقال له : { إطمئن تماماً .. فنحن نسير وفق مخططنا بخطى ثابته . . } , ثم أمر طنطاوى اللواء شاهين بسرعة التحرك للجنة الإنتخابات الرئاسية لدعم اللواء الروينى والمستشار حاتم بجاتو , وطالب طنطاوى من السيسى الإتصال باللواء الروينى لإبلاغ المستشار بجاتو بسرعة وضع " المحاضر البديلة " عن فوز محمد مرسى امام رئيس واعضاء لجنة الإنتخابات الرئاسية , للتوقيع عليها وإعتمادها بشكل رسمى , ومغادرة اللجنة والتوجه لمقر المؤتمر الصحفى لإعلان فوز محمد مرسى بمنصب الرئاسة , وضرورة تنفيذ تلك المهام خلال 10 دقائق من الآن .



== بعد مرور أقل من 10 دقائق , أتصل اللواء الروينى واعلن عن رفض عضوين من اللجنة التوقيع على المحاضر المزيفة , التى اطلقوا عليها مسمى " المحاضر البديلة " , وهنا انتابت طنطاوى حالة شديدة من العصبية , وخطف الهاتف من السيسى وسأل الروينى : من هم الأعضاء الرافضين للتوقيع .. ؟! فأبلغه بأسم المستشار عبد المعز احمد ابراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة , والمستشار احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة , وهنا صاح طنطاوى قائلاً للروينى : عليك إبلاغ اللواء شاهين بصوت مسموع للجميع , انه بحسب الأمر الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة , فأنه يعطى 5 دقائق كفرصة أخيرة لإنهاء هذه " المهزلة " , وفى حال إصرار القضاة على الرفض وعدم التوقيع , فعليه مغادرة اللجنة على الفور والتوجه الى مقر المخابرات الحربية , وان يترك القضاة يفعلون ما يشاؤون , على ان يتحمل كل منهم مسئولياته ..

== وبالفعل نجحت خطة طنطاوى فى بث الرعب والهلع فى نفوس القضاة الرافضين لبيع ضمائرهم , و لم تكد تمر 5 دقائق حتى وقع القضاة على المحاضر المزورة عن فوز محمد مرسى .. و على الفور عقد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية مؤتمر صحفى فى الساعة 3,45 من بعد ظهر يوم الأحد 24/6/2012 , وأعلن عن فوز محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين بمنصب الرئاسة المصرية .



1 - الصفحة الأولى من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/12647007_795280513952051_8033626476387713419_n.jpg?oh=5f7834e40afdecba8563023509240ad9&oe=57368D49



2 - الصفحة الثانية من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12650850_795280727285363_7484290422681155795_n.jpg?oh=e7a84db2edf9865f62f455b2d8571754&oe=5767C18E



3 - الصفحة الثالثة من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/12651128_795280960618673_564866000526638563_n.jpg?oh=d88bea378b43e05d94f240f85541789b&oe=5738167B



4 - الصفحة الرابعة من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12651251_795281233951979_766566132385530226_n.jpg?oh=ba8b204e26efacb2ecb670c1400f0e8c&oe=572F4C5B



5 - الصفحة الخامسة من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/943938_795281513951951_8830952275744183337_n.jpg?oh=c033a05cf07952cd9703f8752c27ffa7&oe=572C0DCA



6 - الصفحة السادسة من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/12705435_795281793951923_2554810445122716961_n.jpg?oh=9715631fbce016e01f8c57ec4a59c3ab&oe=5769ECFC



7 - الصفحة السابعة من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12715376_795282153951887_1380172582847002982_n.jpg?oh=95a42b7c0516b3730ff4e073181024bf&oe=5725E756



8 - الصفحة الثامنة من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12647453_795282273951875_9149859736725195461_n.jpg?oh=4aaeb5f21b1f68cde44f5d7896580c62&oe=5726DA34



9 - الصفحة التاسعة من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12669483_795282490618520_4577302536664874140_n.jpg?oh=93b9432be6fcf060acd1526f92a97e8b&oe=57345D3D



10 - الصفحة العاشرة من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12647159_795282753951827_1624162620045969568_n.jpg?oh=8433d33b929362175f866c3d3309e014&oe=57372533



11 - الصفحة الحادية عشر من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12644917_795282937285142_3246018573574808753_n.jpg?oh=eec3915187884670587e1f51d0379032&oe=57349038



12 - الصفحة الثانية عشر من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12647324_795283323951770_7462500599982841856_n.jpg?oh=9530f64a6185384f58153fbdbeadc052&oe=573CB7E6



13 - الصفحة الثالثة عشر من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/12647027_795283480618421_3562531512290347838_n.jpg?oh=c368f97fc10481ea6b4db68679d63fa1&oe=573290B8



14 - الصفحة الرابعة عشر من الوثيقة :

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12669718_795283733951729_1851230129505829561_n.jpg?oh=7f8be4278d80f355579f8e4e2ae20a9a&oe=5725477B





رابط الوثيقة على صفحة العقيد صبرى ياسين :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795280513952051&set=pcb.795283913951711&type=3&theater





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ويقول العقيد صبرى ياسين فى تعقيبة على الوثيقة يوم 7/10/2015 ان الأعضاء الخمسة الشرفاء من المجلس العسكرى الذين رفضوا هذه المؤامرة ضد الشعب المصرى هم :

1 - الفريق طيار : رضا محمود حافظ - قائد القوات الجوية ( رحمة الله عليه )

2 - اللواء : صدقى صبحى - قائد الجيش الثالث الميدانى ( اطال الله فى عمره )

3 - اللواء / محسن الفنجرى - رئيس هيئة التنظيم والادارة

4 - اللواء / أحمد ابو الدهب - رئيس هيئة الشئون المعنوية

5 - اللواء / مدحت النحاس - قائد المنطقة الغربية العسكرية



كما يقول ان أعضاء المجلس العسكرى الذين أشتركوا فى مؤامرة تزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح جماعة الإخوان المسلمين هم :



1 – المشير محمد حسين طنطاوى

2 - الفريق سامى عنان

3 – اللواء عبد الفتاح السيسى

4 – اللواء اسامة الجندى

5 – اللواء عبد المنعم التراس

6 – اللواء أحمد يوسف عبد النبى

7 – اللواء محسن الشاذلى

8 – اللواء نبيل محمد فهمى

9 – اللواء توحيد توفيق

10 – اللواء ممدوح شاهين

11 – اللواء محمد العصار

12 – اللواء مختار الملا

13 - اللواء طارق المهدى

14 – اللواء ممدوح عبد الحق

15 - اللواء عادل عمارة

16 - اللواء محمد فريد حجازى



https://www.facebook.com/sabry.yassin.56/posts/741799905966779



*********************



خامساً – وثائق تثبت ان الولايات المتحدة الأمريكية اعطت الضوء الأخضر لجماعة الإخوان الإرهابية لحكم مصر :

===========================

== كشف موقع ويكيليكس عن وثائق خطيرة تثبت ان الولايات المتحدة الأمريكية اعطت الضوء الأخضر لجماعة الإخوان الإرهابية لحكم مصر , لتنفيذ خطط امريكا فى مصر والشرق الأوسط , و تكشف ان جماعة الإخوان أتفقت مع المجلس العسكرى المصرى على تقاسم السلطة بينهما , وان الجماعة أظهرت إعتدالاً واضح فى التعامل مع اسرائيل و تعهدت بالحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل والتعاون مع الولايات المتحدة .

( جريدة المصرى اليوم فى 19/6/2015 , و 7/12/2016 )

http://www.almasryalyoum.com/news/details/757993

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1054087



== كما نشر موقع ويكيليكس وثائق مسربة من مخاطبات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون, ومنها وثيقة خطيرة مرسلة اليها بتاريخ 23 نوفمبر 2011 عن التحالف الوثيق بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري المصرى, و عن تقديم المجلس العسكري التمويل والمعلومات لجماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير 2011 بما يعطيها ميزة تنافسية في مواجهة القوى المدنية والعلمانية , وعن اتفاق الإخوان والمجلس العسكرى على ضرورة وقف مظاهرات الثوار التى تطالب بالديمقراطية فى نوفمبر 2011 , لأنها كانت تهدد بإلغاء الإنتخابات النيابية , و تهدد بإفشال خطة جماعة الإخوان للوصول الى حكم مصر .

( جريدة البداية يوم 20/3/2016 , و يوم 21/3/2016 )

http://albedaiah.com/news/2016/03/21/109354

http://albedaiah.com/news/2016/03/20/109346



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سادساً - نشر العقيد صبرى ياسين خطاب من المستشار حاتم بجاتو الى المشير طنطاوى بتاريخ 21/6/2012 يكشف الخطة المسبقة لتزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين , حيث يطالب بجاتو صراحة من طنطاوى بتزوير الإنتخابات لصالح الإخوان , و { .. بضرورة إتخاذ القرار الأصوب والأنفع لصالح الوطن " رغم مخالفته لصحيح العرف والقانون " } ( ؟ ! ) بإعلان اسم محمد مرسى رئيساً للجمهورية , وجاء فى الخطاب :



جمهورية مصر العربية

لجنة الإنتخابات الرئاسية

الأمانة العامة



فخامة السيد المشير محمد حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



تحية طيبة وبعد ..



رداً على رسالة فخامتكم الشفهية , الموجهه للسادة المستشارين رئيس وأعضاء وامين لجنة الإنتخابات الرئاسية , والمنقولة الينا أمس الأربعاء الموافق 20/6/2012 بواسطة السيد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

تتشرف اللجنة بإحاطة فخامتكم علماً بإستحالة تأجيل موعد إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية ( لأجل غير مسمى ) نظراً لحالة الإحتقان السائدة فى الشارع المصرى , وترى اللجنة برئيسها وكامل أعضاؤوها وامينها العام بضرورة إتخاذ القرار الأصوب والأنفع لصالح الوطن ومواطنيه " رغم مخالفته لصحيح العرف والقانون " , وإعلان اسم السيد الدكتور محمد محمد مرسى رئيساً للجمهورية , وذلك " لتجنيب البلاد صراعاً دموياً محتوماً " فى حالة إعلان اسم السيد الدكتور أحمد محمد شفيق رئيساً للبلاد .



أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية

المستشار / حاتم حمد بجاتو

21/6/2012



رابط الوثيقة :

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/461029_269089713237803_219501156_o.jpg



https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/v/t1.0-9/1235415_332409036905870_196023462_n.jpg?oh=7214fde9e7c6c07ec9bc60c6e441e642&oe=54F0CAD6&__gda__=1421906545_e197a2fbee39544f406a752f184179f4





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سابعاً - نشر العقيد صبرى ياسين خطاب من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين يحمل درجة " سرى جداً " , و يكشف حقيقة عمالة المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية لجماعة الإخوان الإرهابية , و يؤكد انه كان خلية هامة وخطيرة من " الخلايا النائمة " لجماعة الإخوان المسلمين فى لجنة الإنتخابات و فى المحكمة الدستورية العليا , فقد وجه بديع الشكر لبجاتو - قبل تزوير بجاتو للإنتخابات الرئاسية لصالح الإخوان بحوالى سنتين – لحضوره حفل تنصيب بديع مرشداً عاماً للإخوان المسلمين , كما يشكره على { " استمرار تعاونكم المثمر من أجل الوطن والجماعة " } ..!!؟؟



وجاء فى الخطاب :

الإخوان المسلمين

مكتب الإرشاد

المرشد العام



الموضوع : خطاب شكر وتقدير

التاريخ : 5 من صفر 1431 هجرية

الدرجة : سرى جداً



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم معالى السيد المستشار حاتم بجاتو

رئيس هيئة المفوضين – المحكمة الدستورية العليا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..



تعلمون وفقكم الله ان من لا يشكر الناس لا يشكر الله , ومن هذا المنطلق يسعدنى ان اتقدم بأسمى ونيابة عن جميع الأخوة اعضاء مكتب الإرشاد , بخالص الشكر والإمتنان , شاكرين لمعاليكم استجابتكم لدعوتنا , وتشريفكم الكريم لعرسنا الإنتخابى , والحفل المتواضع لتنصيب شخصنا الضعيف مرشداً عاماً لجماعة الإخوان المسلمين .

سائلين الله العلى العظيم ان يبهج قلبك كما ابهجت قلوبنا , وان يحفظكم ويكلل جهودكم بالنجاح والفلاح , وآملين استمرار تعاونكم المثمر من أجل الوطن والجماعة ..



وتفضلوا بقبول فائق تحياتى , وخالص تقديرى وامتنانى

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المرشد العام

أ. د . محمد بديع



رابط الخطاب :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422206601259446&set=a.135394556607320.43843.100004103289710&type=3&permPage=1



https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1932411_422206601259446_996000417_n.jpg?oh=8a52a480e076505e44a789345e308e2e&oe=54C56731





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قال السيد / على عشماوى الرئيس السابق للجهاز السرى ( ميليشيا الإغتيالات ) التابع لجماعة الإخوان المسلمين فى مذكراته عن الجماعة - بعد ان استقال منها - أنها قادرة بالكذب والخداع والمراوغة على جعل الناس لا تستطيع ان ترى ما تحت أقدامها .. فهل هذا هو ما تفعله بالشعب المصرى جماعة الإخوان المسلمين و " النظام الإخوانى " الذى مازال يحكم مصر من وراء الستار حتى اليوم ..!!؟؟



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ملاحظات :

1 - أرسل لى الكاتب والباحث والمفكر الكبير الدكتور سيد القمنى بتعليق على البحث الأخيرالذى نشرته , وأثبت فيه تهريب الإرهابى عادل حبارة وعدم إعدامه , وقال :

{ .. كل الاحترام لجهدك وتدقيقك ومقارناتك وحسن ترتيب مابين يديك من وثائق ، غداً وهو قريب سيعلم الناس ان سيتي شنودة تعب وجهد وشرح ما غاب عن الجميع . }

كما ارسل لى من قبل تعليق على مقالاتى وأبحاثى التى نشرتها , وقال :

{ كتبت على صفحتي انك متنبئ حقيقي ، بصراحة دماغك من نوع نادر ، لازم توسع دايرة قراءك لتعميم الفائدة } ..



2 – مازالت التهديدات بالخطف والقتل تصلنى ان لم أغلق فمى وأصمت تماماً ..





{ .. ولكن كان لنا فى انفسنا حكم الموت , لكى لا نكون متكلين على أنفسنا , بل على الله الذى يقيم الاموات ..}



دكتور سيتى شنوده

4/2/2017









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