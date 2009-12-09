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وحي السراب..


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 13:32
المحور: الادب والفن
    


مَن يَعشقُ السرابَ؟
زَهرُ اللوزِ في الشتاءِ
حَبّاتُ القُرنفُلِ الأصفَرِ
دِفءُ أناملِ لاجئَةٍ
***
مَن يَعشقُ السرابَ؟
سوى قاطِرةِ أعرابي راحِلٍ
أو مُسافِرٍ يَلوذ مِن لَهو السمَر
***
مَن يعشقُ السرابَ؟
سِوارُ غَجريةٍ هَزَمَه الرقصُ
وعُنفوانٌ يرتَوي مِن زَقزقَةِ النبع
جَسدٌ عارٍ مِن قِصصٍ عابرَةٍ
وعَناقيدُ أعناقِ الأمسِ
***
يَعشقُ السرابَ...
هَدهَدَةُ الصنَوبَرِ في رُؤى سَنابِلِ الظلامِ
وقَبضَةُ طفلٍ ولد من رَحمِ الظلِّ
سرابٌ... سرابٌ
يأخُذُ بنا... وآخرُ يأخُذُ بنا
وَمَن يَعشقُنا هو...
هو مَن يَعشَقُ السرابَ





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سماهر قسيس

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