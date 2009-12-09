

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 13:32

المحور: الادب والفن









مَن يَعشقُ السرابَ؟

زَهرُ اللوزِ في الشتاءِ

حَبّاتُ القُرنفُلِ الأصفَرِ

دِفءُ أناملِ لاجئَةٍ

***

مَن يَعشقُ السرابَ؟

سوى قاطِرةِ أعرابي راحِلٍ

أو مُسافِرٍ يَلوذ مِن لَهو السمَر

***

مَن يعشقُ السرابَ؟

سِوارُ غَجريةٍ هَزَمَه الرقصُ

وعُنفوانٌ يرتَوي مِن زَقزقَةِ النبع

جَسدٌ عارٍ مِن قِصصٍ عابرَةٍ

وعَناقيدُ أعناقِ الأمسِ

***

يَعشقُ السرابَ...

هَدهَدَةُ الصنَوبَرِ في رُؤى سَنابِلِ الظلامِ

وقَبضَةُ طفلٍ ولد من رَحمِ الظلِّ

سرابٌ... سرابٌ

يأخُذُ بنا... وآخرُ يأخُذُ بنا

وَمَن يَعشقُنا هو...

هو مَن يَعشَقُ السرابَ