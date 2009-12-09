

بانوراما الذكري التاسعة لرحيل المناضل الجسور الأب فيليب عباس غبوش

ايليا أرومي كوكو

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 13:30

المحور: سيرة ذاتية







بانوراما الذكري التاسعة لرحيل المناضل الجسور الأب فيليب عباس غبوش

ولد الأب فيليب عباس غبوش في الأول من يناير 1922م بحي بانت في مدينة أم درمان . وكان والده جندياً برتبة جاويش في قوة دفاع السودان ونشأ بقرية حجر سلطان في جبال النوبة بعد ترك والده الخدمة العسكرية ، حيث أن والده كان مشاركاً ضمن الكتائب التي قادت ثورة 1924م ضد الاستعمارالإنجليزي للسودان بقيادة البطل علي عبداللطيف ، تلقي تعليمه الأولي في مدرسة سلارا ( ريف الدلنج ) والوسطى في مدرسة (كاتشا) ريفي كادوقلي ثم كلية (اللاهوت) في جوبا ، سمي راعياً للكنيسة الأسقفية في الفترة ما بين 1957 ــ1962م ، ثم اسقفاً للكنائس في غرب السودان في الفترة بين 1963 ـ 1964م ، انضم للكتلة السوداء التي أسسها (أدم أدهم) في العام 1946م . الأب فيليب غبوش قيادي بارز في السياسة السودانية وباعتباره رجلاً صاحب تاريخ ناصع بإثارته قضايا جوهرية مهمة في حياة المجتمع السوداني، و يعد من الشخصيات المؤثرة في منطقة جبال النوبة، وله حضور سياسي وديني هام وقدم الكثير من الاطروحات والأفكار السياسية القيمة التي نادت بالحقوق المتساوية وقيم الحرية والعدالة الإجتماعية و الفدرالية وحقوق المواطنة ورفع الظلم عن من يعرفون بـ(الاقليات) في السودان .

ويعتبر إقليم جبال النوبة من بين ما يعرف بالمناطق الثلاث المهمشة (إبيي وجبال النوبة ومنطقة جنوب النيل الأزرق) التي تشكل نقطة من النقاط الخمس المثارة بحدة خلال جلسات المفاوضات التي دارت بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان .

ترأس غبوش اتحاد عام جبال النوبة وهو كيان مناطقي تأسس عام 1964 اعتراضا على ما يصفونه بتهميش وضعف التنمية في هذه المنطقة، وخاض انتخابات مرتين في دورتي 1965 ـ 1968م حيث كان مرشحاً لحزب إتحاد عام جبال النوبة في إنتخابات العام 1965 وحصل على 8 نواب قبل أن يُحل في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري 1970 م .

المناصب التي تقلدها :

انتخب عضوًا لمجلس الشعب للمرة الثالثة خلال حكم الرئيس الراحل جعفر نميري في نهاية عقد الثمانينيات، وانتخب عضواً في الجمعيَّة التأسيسيَّة العام 1986م و تمَّ تعيينه عضواً بمجلس الشعب القومي العام 1978م، وأخيراً صار عضواً في البرلمان ضمن مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي ممثلاً للحزب القومي السُّوداني المتحد في ظل حكومة الانقاذ ، ترأس اتحاد عام جبال النوبة الذي تأسس في العام 1964، انضم للمعارضة الخارجية في العام 1970م ولم يعد إلى حضن الوطن إلا بعد المصالحة الوطنية عام 1977م ، ليؤسس من بعد ذلك حزب السودان الحر، اعتقله جهاز أمن الدولة في عهد حكومة نميري وحكم عليه بالإعدام حيث تم إتهامه بتدبير عملية انقلابية فاشلة ، وترأس حزب السودان الموحد الوطني .

أسس 1964 اتحاد جبال النوبة وفي نهاية السبعينيات حزب السودان الحر و ترأس حزب السودان الموحد الوطني بعد تأسيسه عام 2000 وفي تلك الفترة انضم الأب غبوش للمعارضة الخارجية ولم يعد إلى الخرطوم إلا مع المصالحة الوطنية عام 1977. وأسس بعد ذلك حزب السودان الحر .

وفي الفترة الواقعة بين 2-5 ديسمبر كانون الأول 2002، انعقد مؤتمر يضم المنحدرين من جبال النوبة، حضره 3000 مندوب من بينهم ممثلو أحزاب عديدة وجماعات سياسية ومدنية وكان من أبرز نتائج المؤتمر حل أحزاب النوبة الأربعة وتأسيس حزب واحد جديد برئاسة الأب فيليب عباس غبوش هو "حزب السودان الموحد الوطني . قام بتأسيس الحزب القومى السودانى عقب الإنتفاضة في أبريل 1985م ، وكان ذلك نتيجة لوجود أطروحات وهموم متشابهة حول مشاكل السودان لكثير من القوى التى كانت متشابهة في الساحة السياسية السودانية ، فيما يتعلق بالمناطق المهمشة وقوى الريف وكثير من الشخصيات المستقلة ذات الوزن والثقل والتى لها رؤاها .

تأسيس الحزب القومي المتحد في مؤتمر كاودا :

وعقد مؤتمراً في مدينة كاودا بجبال النوبة 2002 تمت فيه وحدة إندماجية بين عدد من الكيانات السياسية في جبال النوبة ليتأسس الحزب الحزب القومي المتحد والأحزاب الأربعة المندمجة هي الحزب القومي السوداني الحر بقيادة فيليب عباس غبوش، والحزب القومي السوداني (البروفيسور الأمين حمودة) ، والحزب القومي السوداني القيادة الجماعية بزعامة محمد حماد كوي، والاتحاد العام لجبال النوبة (يوسف عبدالله جبريل) . وحضر رئيس الحركة الشعبية جون قرنق هذا المؤتمر، لا بل أشار البعض إلى أنه كان الراعي له، في محاولة لرفع سقف المفاوضات وتوسيع الجبهة الجنوبية المعارضة بانضمام جبال النوبة إليها. وحضر رئيس الحركة الشعبية جون قرنق هذا المؤتمر، لا بل أشار البعض إلى أنه كان الراعي له، في محاولة لدفع سقف المفاوضات وتوسيع الجبهة الجنوبية المعارضة بانضمام جبال النوبة إليها. وبالفعل انتهى المؤتمر بتفويض قرنق تفويضا كاملا لمناقشة مستقبل مصير جبال النوبة في مفاوضات السلام مع الخرطوم والوسطاء .

وفاته :

توفي الأسقف فيليب عباس غبوش في مدينة لندن بعد ذهابه إليها في رحلة إستشفاء في العام 2008 م

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