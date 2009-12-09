

شادية الأتاسي

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 13:30

المحور: سيرة ذاتية









مابيننا أجمل



حر كالهواء ، ناعم كرفة جناح عصفور صغير ، رقيق كالنسمة المسافرة،. غامض كالشوق ،

لم نعطه اسما ولا كنية ، ولا مأوى ولا موعدا ، ولا يوم .. ولا حتى الغد،ولا حتى الهواء ليعيش

يكفي أن يكون هناك ما بيننا



قل لي كلاما جميلا ، لا أستيقظ كل صباح اجمل ،لترفرف الفراشات في قلبي ، فقد سئمت حديث الحروب

اهدني ياسمينا ،اهدني فلآ ..اهدني كثيرا من الورود ، فقد كرهت رائحة الموت والخراب والمجهول

أعطني إشارة صغيرة في الصباح ، أو في المساء ، لأبدأ يومي أو أسبوعي أو عامي ، أكثر إشراقا ، لأضحك أكثر ،،وأبكي أقل ، فقد كرهت بؤس العيون ،وانطفاء الوجوه

قل لي إن الحياة ما زالت جميلة ..لأتزين ، أضع عقدي ، وأشتري أشياء جميلة ،، وأذهب إلى القهوة القريبة ،أنظر بثبات في عيني نادلة القهوة اللعينة ، وأطلب قهوتي التركية ، وأسمع الموسيقى وأحلم

قل لي إن ما بيننا هو الأجمل .. لأقول لك أشياء كثيرة ، أتظاهر إنها غير مهمة ،/ مثلا / أنا قصصت شعري اليوم لأبدو في عينيك أجمل ، أو أنا في القطار السريع ،أرقب خشخشة الخريف في السهوب ، ووشوشة الأماسي عند الغروب . ألهو ، وأضللك بكلماتي المبهمة ، في حين استعرض أنا وقلبي كل كلمات الشوق التي لم أقلها ، وأبكي وحيدة في الظلال .



مابيننا أجمل ...





أخاف أن يراك الناس تستظل في عيوني ، أعاند الشوق في أن أعطيك الموعد الذي تسأل ، أراوغ الزمن وأدعوه أن يتمهل ، أن يترك الباب مواربا قليلا ، فحكايتنا الحزينة سجينة الحروف ، لم تبدأ بعد ، ، ولن تكتمل أبدا ، فنحن مثل تجار الحروب ..نجرب كل أنواع الأسلحة لنقتل أي رجفة قلب قد تزهر حبا ، في آفاق هذا البلد الحزين

لا وقت للرثاء، لا وقت للحزن، فالعالم يزداد جنونا ، والمدن تبدو ضيقة مثل النعوش ،والمسافرون مطاردون كالعصافير في خرائط الزمن ،،والأحباء ابتسموا و أغمضوا أعينهم ، و غابوا قبل أن يكبروا.

مالذي يريده الأغبياء حقا من هذه الحروب .ولمن تترك الزهور التي ستنبت في مواسم الربيع ، وإلى أين ستهاجر الطيور في عبورها السحري ، إلى الشمال والصقيع ، أو إلى الغرب العجوز ، يبدو أن الهروب سيكون دائما نحو الجنوب ، ما دام الشرق الدافئ يعرج بالجراح



لمن هذه الحروف ، يسألني الجميع

وماذا يهم ، ماذا يهم لمن ! هي حروف ، هي همسات تنسجها الذاكرة استجابة لقلق الروح المشتاقة ، إلى أن يبقى الشغف/ أي شغف / مشتعلا في القلب ، يقاوم هروب اللحظة بضراوة حب يخشى الفقدان ، يقاوم قسوة الغياب بشراسة حلم أسود ، ويسابق الزمن واليوم واللحظة والموت والجنون والجمود والخوف والحروب ، كي لا نبقى على ناصية الطريق ، نرقب قطارات الرغبة تسرع دوننا وتمضي حاملة معها كل أحلامنا

ولكن من أنت أيها الشيء الجميل

يامن تختبئ في رجفة الحرف الأخضر ، وتسكن في بوح الفواصل ، وبين حروف الإستفهام تتنقل

أتراني التقيتك يوما فعلا ، أتراني عرفتك حقا ، وهل عرفت وقتها أنك ستبقى دائما برعما أخضر لن يكبر ، تعيش معي وهمي الغامض المجنون

وإن تلك الخيوط ، خيوطك غير المرئية ، نافذتي على الحلم ، ستبقى تلفها حولي و تنسجها خيطا خيطا ، كالايام ، كالزمن ،كالقدر كالولادة ، كا لموت ،تشدني إليك أكثر رغم المسافات وكل الحواجز

قل لي إن ما بيننا هو الأجمل .. قبل أن أعبر بوابة الزمن ، وأصفق الباب خلفي ، وأمضي