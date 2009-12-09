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هيام


إلهام زكي خابط
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 13:52
المحور: الادب والفن
    


هيـــام
ورأيتُ جمـالَ الخـدِ
مـن لحظهـا نابضـاً
فتـراءى لـي السحـرُ
فـي عينيهـا وأنـا المؤمـنُ
فقلتُ ... ربـاه
خـذ النظـرَ
وأتـرك خفقـانَ قلبـي
مـن سحرهـا ينتعـشُ





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إلهام زكي خابط

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المقالات المنشورة: 60
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