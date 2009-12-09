أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - سيرة ذاتية - لقمان الشيخ - حادثة سينما الملك غازي عام 1948





اخر الافلام











المزيد.....

حادثة سينما الملك غازي عام 1948


لقمان الشيخ
الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 23:10
المحور: سيرة ذاتية
    


عام 1948
و

في طفولتي المبكرة’كنت’كمعظم ابناء جيلي من الاطفال’نبدأ احتفالنا بالذهاب الى السينما
وكناكصبية نختارأفلام تغلب عليها مشاهد القتال والعنف’والتي كانت تثير في نفوسنا الحماس.
والتي غالبا ماكنت افلاما هندية’وخصوصا فيلم ( جابك والي) والتي كانت بطلتهاتجيد فنون القتال والمبارزة ,وهي المفضلة لدينا ,
وبعد التنقل بين مختلف دور السينما’والبحث عن فلم ملائم’وجدناما كنا نبحث عنه في سينما السعدون الواقعة في شارع حلب’فقطعت بطاقة لي’واخرى لاخي المرحوم ستار الشيخ’الذي كان في السادسة من العمر’وانا في الثالثة عشر
وبعد وقت قصير من بداية الفيلم حصل خلل في الماكنة ’مما اوقف العرض ’لذلك فقد حدث احتجاج من الحاضرين , مما اجبر أصحاب السينما الى توصيتنا بترك قاعة العرض والتوجه الى سينما الملك غازي لعرضه هناك , في الحال توجهت الجموع الغفيرة تسير في الشارع الرئيسي للمدينة يقودها قارعي الدنابك في لهو وفرح من الصبية المتجهين الى
السينما البديلة ,
لكننا فوجئناابأن السينما كانت مليئة بعدد كبيرمن المشاهدين’لكن ذلك لم يمنع الجمع من الدخول , عم الفرح نفوس المشاهدينةعندما ظهرت بطلة ا لفلم ( جابك والي ) وهي تقاتل اعدائها بحركات بهلوانية وتنتصر عليهم دائما’ثم ثار حماس الجماهير واعجابهم عندما بدأت الغناء باللغة العربية ( دبلجة ) وأذكر مطلع الأغنية ( شوفوا السمك يسبح بالمية بالله ارحم بحالي شوية ) , لتسمى بعدها (هانسا العربية ) .
لكن الفرحة لم تدم حيث حدثت فاجعة مأ سوية , عندما خرج عدد كبير من الصبية والأطفال , وحال نزولهم من درج السينما سقط احدهم مماتسبب في اصطدامه باخرين’وتوالى السقوط ليشمل جمع كبير , وتراكمت الأجسام الصغيرة الغضة’وحدثت وفيات ورضوض و كسور.
وكنت محضوضالاني تأخرت بالنزول’حيث كنت حريصا على حمل اخي ستار.
مع ذلك فقد خضت صراعاعنيفا مع الجموع التي ارتدت لتصدم بي وأخي ستار الذي كنت أحمله بيد وبعد صمود زمقاومة اسطورية استطعت انقاذ اخي الصغير’وذلك بعد ان فتحت أبواب الصالة
, وكان الخلاص.
وحال انفراج الحدث’خرجنا لنجدحشدا من ذوي الحاضرين يقفون امام باب السينما وفي جزع وقلق بحثا عن أولادهم.
غادرت مكان الحادث الرهيب’وانا احمل اخي’فاستقبلني الاهل بفرح غامر بعد ان كانوا في قلق وجزع’حيث كانوا قد سمعوا بالحادث. بعدها بدأت اشعربألم بكتفي استمر لمدة طويلة

والطريف الذي لم انساه’انه رغم الهرج والمرج والجزع الذي عم في وقت الحادثة’الا ان اخي ستار لم ينقطع عن ضرب الدنبك’وكأنه يقدم موسيقى تصويرية
,كان حدث مأساويا عكر فرحة العيد’ولم انساه رغم مرور69 عاما على حدوثه
لقمان الشيخ _ صوفيا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
لقمان الشيخ

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- السينما كانت انسي ايام الصبا والشباب
- السينما بين اليوم والامس

المزيد.....


أخبار عامة
- كأس الأمم الأفريقية 2017: منتخب الكاميرون لمواجهة نظيره الم ...
- بدء المرحلة الأولية من انتخابات حماس الداخلية
- إصابة 3 جنود إسرائيليين بزعم عملية دهس قرب القدس
- شركة -Jeep - تستعد للكشف عن كروس جديدة في روسيا
- ارتفاع مبيعات فيراري في روسيا
- تحذير من مواجهة بين الجيشين السوري والتركي عند الباب
- أسعار الخضار واللحوم ترتفع في تونس
- الكاميرون تلحق بمصر لنهائي أمم أفريقيا
- حكومة بريطانيا تنشر خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي
- توتر أميركي إيراني جديد.. هل يتجه للصدام؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- سيرة ذاتية فكرية / سمير امين
- صدی-;- السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم / زكي خيري
- صدى السنين في كتابات شيوعي عراقي مخضرم / زكي خيري, اعداد سعاد خيري
- مذكرات باقر ابراهيم / باقر ابراهيم
- الاختيار المتجدد / رحيم عجينة
- صفحات من السيرة الذاتية 1922-1998 / ثابت حبيب العاني
- ست محطات في حياتي / جورج طرابيشي
- لن يمروا... مذكرات / دولوريس ايباروري (لاباسيوناريا)ه
- عزيزة حسين رائدة العمل الاجتماعي - حياة كرست لصناعة الامل وا ... / اتحاد نساء مصر - تحرير واعداد عصام شعبان - المنسق الاعلامي
- ذكريات وشجون / حميد كشكولي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - سيرة ذاتية - لقمان الشيخ - حادثة سينما الملك غازي عام 1948