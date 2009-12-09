

جواد كاظم غلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 15:53

المحور: الادب والفن









عِطري الوفير



كم عليّ ان أغازلَ جمرتَـك الوهّاجة

وأدندنَ باحتراق أغانِـيْـي وشِعري

كم عليّ الاّ أتظللَ بِـفيءٍ يُرخي أطايب جسدي

أأبقى ألهجُ وآنسُ باشتعالي !!

يوم لا فَـيءَ إلاّ في سعيرك اللاهب

ولا حضنَ إلاّ في مرجلِـك الطافح بالغليان

ولا شهدَ إلاّ مرارة وصولك إليّ

يا شِعري وجنوني وهوَسي

ارفسني وحَـرِّكْ شَـلَـلِي الرابضَ فيَّ

انتشلني من هناءة العيش

خذني الى شاطئ بركانك

أرِني كلّ ما لذَّ من العذاب

عطّرني بكلّ الازاهير البريّة السّامة

دعك من زهور " التيوليب " و" الغاردينيا "

أسائل نفسي ؛ ما الذي يسحرني بشفاهِـك اللاسعة ؟!

ألأنّها ثقلت بالرحيق المُجمر ؟

يكاد فمي يذوب في مذاقها

أحسب نفسي عريسا وأزفّ الى سريرٍ

حِـيْـكَ بالحرير وطُـلِيَ بزرقة السماء

ننام معاً ، ضجيعتنا الأحلام البارقة

يفرش المخملُ ملاءَته متوسلاً أن نطأها

يربتُ الليلُ على صدورنا : ان اغفوَا على سكوني

آهٍ ، ماهذه الشفاه الندِيّة الدافئة التي تُمرّر على جِلدي

كم هي اكثر نعومةً من ورق الورد الأملس

أصفى من حبّات دموع أمّـي

طافحةٌ هي رضابك ، تهذي بالشوق المعقّم بالوفاء

كنضوحِ قطْرٍ على ريقِ ظامئ

لاسعةٌ بالعشقِ مثل ليمونة بدينةٍ

حارّةٍ مثل جمرةٍ في ليلة قارصة البرد

أراني أتخدّر وجْداً

يدبُّ دبيبها في أوصالي مثل نشوةٍ جاءتني قصْـداً

كحال فتىً في اول عهدهِ بالخمر

أرقص فرحا كغجريٍّ مدثّرٍ بالغناء

أعجب كيف تنمو بتلاتُ زهورك

في هذا الفم الملِيء بالسحْـر !

وكيف تصّاعد الرجفة بأنحاء جسدي

تلْقفُ كل الهموم والأسقام والمواجع بغمضةِ عين

تطرحها بعيدا لأتطهّر بالعافية

أعود طفلا صافي السريرة ، خاليا من الإثم

مكللا بتاج السعد ، ناسيا ان هذه الدنيا

مليئةً بالشرور والخطايا

غارقةً بالفسق والعويل والبكاء

شاعرا انني امرح في بستانٍ

مرصعٍ بفاكهة ملوّنة

بصحبةِ كوكتيلِ غناءٍ يفوح من لسانها

هي ذي نطاسية الجمال ، حكيمة العاشقات

في يديها تدير عمليات التجميل

بأناملها تقوم بتكبير القلب

بشفاهِها تشفط الحقد

بأنفاسها تنفخ الضمائر الهزيلة الناحلة

بأطباقها تزيح كروش النفوس الدنيئة

بنصاعة دُرَرِها تقوم بتبييض الاسنان الصفر

بعداً أيها البوتوكس والنفخ المظلل

ومحاليل الوهم ومراهم الخديعة

لدَيَّ من عطر " البيلسان " مايغرقني شهورا

ومن " المليسا " و" الكولونيا " مايبخّر مهجعي

ومن " الغاردينيا " ما تتمنى الإطاحة بي عشقا

من يرقات النحل وعسل " الأكاسيا "

مايفيض في ريقِ حبيبتي

فلْتنأوا عني أيها القاحلون اليابسون

لا أريد قَـفْـر صحرائكم

سبَـخَ أطيانكم العاقرة



جواد غلوم

jawadghalom@yahoo.com