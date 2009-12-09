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دعني أنتظر..


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 23:49
المحور: الادب والفن
    



أترك لي الدّقات
ونوافذَ السّاعات،
لا تقترب إلى همسات شفاهي
فهي تقطف دفء الظهيرة
وتكتفي بقوافي التّفعيلة الأخيرة
أترك لي صهيل الخيول
تعصف بأحداث العشق
عند الظهيرة
أتركني أنتظر عند الظلال
وبين ألحان قيثارة جليلة
فإن جئت!!!
ستتعطل القوافي
وتغيب الشّجون عن الظّفيرة
ولن تعدوَ القيود المستحيلة
دعني ... دعني
أنتظر الثّواني
فأنا لن أكتفي بقارورةِ حبر
ولا بسطور هزيلة
لأن فارسي ليس من قصص الهزيمة
و أنا ... أنا السيدة التي
تكتب القصيدة





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سماهر قسيس

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