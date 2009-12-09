أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد العزيز الحيدر - تجارب





اخر الافلام











المزيد.....

تجارب


عبد العزيز الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 15:01
المحور: الادب والفن
    


تجارب

عطش نملة .... أو تقافز ضفدعة بين أوراق المستنقع
أو تحرر إلكترون من- أوربيتاله- بجنون
موت شاعر.... رميا بالرصاص
أو تمزق لوحة بقذيفة كافرة
أو ربما وقوف طابور من الجياع أمام عربة الحساء المجاني
كلها تجربة ....
التجربة التي يجب أن يحتضنها الشاعر ويبكي لها بقلمه
أليس كذلك يا حبيبتي .....
أعتقد ليس الشعر لك وحدك فقط
وإن كنت أحبك .... كعصير طازج ....أو أتعلق بك كرضيع يفتقد أمه....
أنت تدركين كل ذلك..... ولا تغارين من العصافير

2--9





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد العزيز الحيدر

إجمالي القراءات: 692,686
المقالات المنشورة: 330
- الوجه
- ورقه
- أصوات 2
- عند أعتاب بانديمونيام*
- إحتياجات
- موسم فرح
- مهرجان
- عطن
- مشاريع
- شقوق
- الأرجل
- إبادة
- تمرد
- أغصان وأصابع
- الخراف
- صفات
- الآلة ذات الشفرات الحادة
- العائلة
- مفاتن
- بلاد

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- رسالة افريقيا لترامب : -- افريقيا مزدهرة ومستقرة مفتاح نجاح ...
- معرض لأفضل ما رسمه بيكاسو -
- -الجاذبية- يتصدر قائمة الأفلام بحسب إيراداتها في دور السينما ...
- حفل توقيع كتاب -أموت في الانحراف- للكاتب الساخر وائل الملاح ...
- الـ مِشْ مُعَلّقات للشاعر والكاتب والصحفي عبد الجليل الشرنو ...
- صدر حديثا ديوان -فلا تعتب عليهم- للشاعر حسن الحضري
- حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية -قلب مهزوم- للكاتب الصحفى ...
- ندوة لمحاورة الكاتبة الإيطالية ميلّا فينتوريني
- قطر: اليوم انطلاق فعاليات العام الثقافي “قطر - ألمانيا 2017” ...
- سباستيان باري يفوز بجائزة -كوستا- الأدبية للمرة الثانية

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد العزيز الحيدر - تجارب