

عبد العزيز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 15:01

المحور: الادب والفن









تجارب



عطش نملة .... أو تقافز ضفدعة بين أوراق المستنقع

أو تحرر إلكترون من- أوربيتاله- بجنون

موت شاعر.... رميا بالرصاص

أو تمزق لوحة بقذيفة كافرة

أو ربما وقوف طابور من الجياع أمام عربة الحساء المجاني

كلها تجربة ....

التجربة التي يجب أن يحتضنها الشاعر ويبكي لها بقلمه

أليس كذلك يا حبيبتي .....

أعتقد ليس الشعر لك وحدك فقط

وإن كنت أحبك .... كعصير طازج ....أو أتعلق بك كرضيع يفتقد أمه....

أنت تدركين كل ذلك..... ولا تغارين من العصافير



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