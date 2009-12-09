

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 20:53

المحور: الادب والفن









كُنّا صبيان المدينة الصّاخبين

و أسماؤنا واضحة اللفظ والبيان

كان مُخبرو الأمن

يتقاسمون زوايا الشوارع

ونحن نقودهم في السير حتى نُتعبٙهم

كانت الإلفة كبيرة..

والمحبة واسعة..

والأخلاق تغرقنا

تمسكُ بأيدينا

وهي تلوذ بقمصاننا

كما بساتين النّخيل

حول شطآن الفرات والمدينة

كُنّا نمارسُ الوُدّ بمرحٍ

في ساحة الأحلام الكبيرة

كُنّا عشاقاً للمسرح

نُمثّل السّعادة المرجُوّة

ونجعل للأغاني طعماً أجملٙ من المُغنّي

كُنّا نلعب كرة القدم من دون أهداف

كُنّا كباراً في السّياسة قبلٙ السِنِّ القانونيِّ

كُنّا وٙجه المدينة..

و وجه العراق..!

بقيّ الحلمُ..

وتناثرَ الاحباب.!





25-1-2017