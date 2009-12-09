

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:44

المحور: الادب والفن









عند حافةِ القارب

لَمحْتُ الظلَّ قُبلة...

ولوعَة قلب غائبِ مضى

جَنَى من النجماتِ المدى

رَوى من الشمس أَحاديثَ الجوى

مَوجاتُ السهرِ حَدَّقَت في القُبَلِ

وعِناقُ الجسدِ انتَفَض

انتفض

أَأنتَ هناك؟

أأَنت هنا؟

لكنك... لا تُشبهُ ظِلّكَ!!!