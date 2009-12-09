أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سماهر قسيس - اليوم ...





اخر الافلام











المزيد.....

اليوم ...


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:44
المحور: الادب والفن
    


عند حافةِ القارب
لَمحْتُ الظلَّ قُبلة...
ولوعَة قلب غائبِ مضى
جَنَى من النجماتِ المدى
رَوى من الشمس أَحاديثَ الجوى
مَوجاتُ السهرِ حَدَّقَت في القُبَلِ
وعِناقُ الجسدِ انتَفَض
انتفض
أَأنتَ هناك؟
أأَنت هنا؟
لكنك... لا تُشبهُ ظِلّكَ!!!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سماهر قسيس

إجمالي القراءات: 10,876
المقالات المنشورة: 11
- انتظار
- الهجرة إنسان...
- أعرف هذا...
- وأنتُمُ الراحِلون
- إني راحلة...
- أيها الوطن
- قبل قليل...
- النّاسك...
- غدًا تستغيث
- وطن لا أرض....

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- إشادة إفريقية واسعة بعودة المغرب لأسرته المؤسساتية
- مخرج إيراني قد يُمنع من دخول أمريكا والأوسكار تُعرب عن أسفها ...
- عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بالتأييد الساحق
- انتحار الممثل الأمريكي فريدريك جاي عبر البث المباشر على الفي ...
- بحضور ملكي وازن.. عودة مظفرة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي
- ثقافة صلاح الدين تستذكر أول روائي بالمحافظة وتدعو للاهتمام ب ...
- يسر بن جمعة تهتف: -ليتني عاهرة-: نصوص مارقة بين الصخب والتأم ...
- رئيس جمهورية الرأس الأخضر: المغرب مؤهل لدور محوري داخل الاتح ...
- انطلاق مهرجان يوتيبوري السينمائي بمشاركة 6 أفلام عربية
- فيديو... هذه هي حقيقة وفاة الفنان صباح فخري!

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سماهر قسيس - اليوم ...