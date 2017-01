عايد عواد

خرافات دينية أرثوذكسية وتعميد الحيوان مثالا !!!!







تقدمة الحمل:

غسل اليدين واختيار الحمل



يغسل الكاهن يديه ثلاثة دفوع وهو يقول في المرة الأولى "تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج" (مز50: 7) وفي المرة الثانية "تسمعني سرورًا وفرحًا فتبتهج عظامي المتواضعة" (مز50: 8) وفي المرة الثالثة اغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبيحك" (مز25: 6-7) ثم يجفف يديه جيدًا في ستر كتان نظيف.



يأخذ الكاهن اللفافة المعدولة من فوق الصينية ويضعها على رأسه أو على يده اليسرى في كم التونية. ويأخذ الصليب بيده اليمنى ثم يتقدم ويقف على باب الهيكل ووجهه على الغرب وأمامه طبق الحمل يحمله أكبر الموجودين رتبة إكرامًا للحمل وعلى يمينه شماس يمسك بقارورة الخمر، بعد ذلك يأخذ الكاهن القارورة من الشماس ويستبرئها ويشارك معه الكاهن أو الشماس الذي يحمل طبق الحمل والشماسين اللذين يحملان دورق الماء وقارورة الخمر إذ يجب أن يتأكد من نقاوة الأباركة aparxh وعدم ميلها للتخليل وألا تكون الأباركة من الخمور المطبوخة بالنار. ثم يتأكد الكاهن أيضًا من عدد القرابين المقدمة للحمل إذ يجب أن يكون العدد فرديًا 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13.... إلخ. ويتأكد من أن خبز القربان الذي يقدم ليرفع على المذبح خبز يومه ولا يبيت إلى الغد ولا يكون مكسورًا بل سالمًا من العيوب وتكون الثلاثة ثقوب الموجودة بالقربانة عن يمين الكاهن الخديم.



يمسك الكاهن القارورة بيده اليسرى ويضعها على أول قربانة من ناحيته ويرشم ذاته بالصليب "خين إفران..." ثم يرشم على الخبز والخمر الثلاثة رشومات المعروفة ثم يمسك القارورة بيده اليمنى ويرشم بها الحمل على هيئة صليب وهو يقول "مجدًا وإكرامًا... إلخ.". ثم يعطي قارورة الخمر للشماس ويضع الصليب في طبق الحمل.



يضع الكاهن يديه متقاطعتين على هيئة صليب على أن تكون اليد اليمنى فوق اليد اليسرى على مثال بركة يعقوب لابني يوسف (تك 48: 4) وهو يقول "ليختار الله له حملًا بلا عيب" ويأخذ قربانتين بيديه ويبدأ يفحصهما لاختيار أحسنهما.

فإن كانت الأفضل هي التي في اليد اليمني يضع القربانة التي في يده اليسرى في الطبق ثم يأخذ بيده اليسرى قربانة أخرى ويقارنها بالقربانة التي في يده اليمنى فإن كانت القربانة التي في يده اليسرى أفضل ينقلها إلى يده اليمنى وينقل التي في يده اليمني لليسرى، مع ملاحظة أن تكون القربانة الأفضل أي المختارة من فوق أثناء عملية النقل من يد إلى الأخرى ويضع الأخرى غير المختارة في الطبق ويأخذ غيرها ليعمل مقارنة كما سبق شرحه، مكررًا هذه العملية مع كل القربان الموجود في طبق الحمل حتى يختار أفضل قربانة من حيث سلامة الإسباديقون decpotikon وعدد الثقوب وعدم وجود تشققات واستدارتها وعدم وجود أي شيء لصق بها أثناء الخبيز واختمارها جيدًا ووضوح الختم ووجوده في مركز القربانة.



بعد اختيار أفضل قربانة يلامس جانبها مع باقي القربان مع ملاحظة أن القربانة المختارة تكون في يده اليمنى وتكون معدولة دائمًا أي لا تقلب.



يأخذ الكاهن اللفافة من كمه أو من فوق رأسه ويضعها على راحة يده اليسرى بحيث تكون اللفافة مقلوبة ويضع فوقها راحة يده اليسرى بحيث تكون اللفافة مقلوبة ويضع فوقها القربانة المختارة ويمسحها باللفافة مسحًا جيدًا من فوق وأسفل بشرط أن لا يقبلها أثناء المسح بل يحرك حولها اللفافة ينفض اللفافة مما علق بها من دقيق ثم يعدل اللفافة على يده اليسرى ويضع فوقها القربانة بحيث تكون الثلاثة ثقوب عن يمينه ثم يبلل إبهام يده اليمني بالخمر وذلك يوضع إصبعه على فوهة القارورة وهي في يد الشماس ثم يرشم بإصبعه الرشومات الآتية:



1 – يرشم وجه القربانة المختارة وهو يقول ذبيحة مجد.



2 – يرشم القربان ذبيحة بركة – ذبيحة إبراهيم – ذبيحة اسحق – ذبيح يعقوب.. ثم يرجع ويرشم ظهر القربانة المختارة وهو يقول ذبيحة ملكي صادق (دون أن يقبلها) بعد ذلك يأخذ الكاهن الخديم الصليب من طبق الحمل وبيده الأخرى القربانة المختارة موضوعة فوق اللفافة ويصافح الكاهن الذي يحمل طبق الحمل ويقول له "أخطأت حاللني" مستأذنًا بالانصراف إلى الهيكل، أما إن كان شماسًا يحمل طبق الحمل فيقول له "أخطأت سامحني".



تعميد الحمل







يدخل الكاهن إلى المذبح وفي يده قربانة الحمل واللفافة والصليب. يضع اللفافة والصليب على المذبح ويبل أطراف أصابع يده اليمنى بالماء ويسمح بها القربانة من فوق ومن أسفل ومن جميع جوانبها على مثال عماد السيد المسيح. وأثناء مسح القربانة بيد الكاهن يقول "أعط يا رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطاياي وجهالات شعبك، لأنها طاهرة كموهبة روحك القدوس بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي له..". ثم ينسكب على الحمل الذي بيده في صلاة سرية عميقة يذكر فيها خطايا شعبه ومشاكلهم وأمراضهم والمسافرين والراقدين والحزانى وكل من طلب منه الصلاة من أجل موضوع معين... وتسمى هذه الصلوات بالتذكارات. ويختم هذه التذكارات بالصلاة عن المسيحيين عمومًا قائلًا "اذكر يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. اذكر يا رب أبي وأمي وإخوتي وأقاربي الجسديين وآبائي الروحيين الأحياء منهم احفظهم بملاك السلامة، والراقدين نيحهم. اذكر يا رب ضعفي أنا المسكين وأغفر لي خطاياي الكثيرة". وبعد انتهاء التذكارات السابقة يصلي الكاهن سرًا مقدمات الثلاث أواشي الصغار (السلامة – الآباء – الاجتماعات).



دورة الحمل والرشومات و صلاة الشكر



بعد انتهاء التذكارات والأواشى السرية السابق ذكرها يلف الكاهن الحمل في نفس اللفافة التي كانت معه عند اختيار الحمل ثم يضع الصليب على وجهة القربانة الملفوفة مائلًا قليلًا ثم يرفع الحمل على رأسه بحيث أن يكون الصليب ووجهه الحمل مواجهين للشعب ويقف على باب الهيكل ويقول "مجدًا وإكرامًا"... إلخ. حتى نهايتها، ثم بعد ذلك يبدأ في الدورة حول المذبح ويقول سرًا أثناء الدورة "اذكر يا رب الذين أوصونا أن نذكرهم في سؤلاتنا وطلباتنا الرب يذكرهم في ملكوته الذي في السموات".



بعد انتهاء الدورة يقف الكاهن على شمال المذبح ويفك اللفافة من على القربانة ويأخذ القربانة على راحة يده اليسرى ويقرب إليها قارورة الخمر التي بيد الشماس ثم يصلي الثلاثة رشومات جهرًا وباللحن ويرشم خلالها الخبز والخمر وبعد ذلك يضع الكاهن القربانة في الصينية تحت القبة على أن تكون الثلاثة ثقوب جهة اليمين وهو يقول سرًا مجدًا وإكرامًا... إلخ.



ثم يكشف الكاهن الكأس بأن يثني اللفافة التي فوقها قليلًا إلى الخلف حتى تظهر فوهة الكأس بوضوح ويتأكد من نظافة الكأس تمامًا بمسحة باللفافة بيده اليمني.



ثم يأخذ القارورة من الشماس ويقول: أشليل Slyl / أيرينيباسي Iryny paci وهو يرشم الشعب بالقارورة المملوءة خمرًا ثم يصب الخمر في الكأس على شكل صليب، ثم بعد ذلك يصب الشماس من الإبريق قليلًا من الماء في القارورة وهي بيد الكاهن بحيث لا يزيد الماء عن الثلث ولا يقل عن العشر أو يكون الماء نحو الثلث أو الربع أو أقل وذلك بمجرد النظر دون وزن أو كيل. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). وذلك حتى لا يفقد الخمر مادته بزيادة كمية الماء عن الثلث أو يقل تمثيل الماء بإقلال منها عن العشر.



يسد الكاهن فوهة القارورة بإصبعه ويرج الماء فيها ثم يصبه في الكأس على هيئة صليب ويضع القارورة مقلوبة على اللفافة التي بيد الشماس حتى يتصفى منها الماء وتصوم استعدادًا للقداس القادم، يعمل الكاهن كل هذا وهو يصلى صلاة الشكر.



يمسك الكاهن الصليب بيده بعد ترك القارورة بيد الشماس ويكمل صلاة الشكر وهو يعمل الرشومات بالصليب كما سبق في رفع بخور باكر وعشية مع ملاحظة إضافة رشم خامس على المائدة عندما يقول "وعن هذه المائدة" ثم يختم "وعن موضعك المقدس هذا..." إلى آخر صلاة الشكر.



7) أوشية التقدمة وتحليل الخدام







بعد أن ينتهي الكاهن من صلاة الشكر يمسك الصليب بيده اليمنى ويصلى سرًا أوشية التقدمة وعندما يقول "اظهر وجهك على هذا الخبز" يشير بيديه إلى الخبز وعند قوله وعلى هذه الكأس "يشير إلى الكأس ثم يشير إلى المذبح وهو يقول "هذين اللذين وضعناهما على هذه المائدة الكهنوتية التي لك" ثم يرشم الخبز والكأس معًا ثلاثة رشومات بالصليب وهو يقول في أول رشم "باركهما" وفي الثاني "قدسهما" وفي الثالث "طهرهما وحولهما" ثم يشير إلى الخبز بيديه ويقول "لكي يصير هذا الخبز جسدك المقدس" ويشير إلى الكأس ويقول "والمزيج الذي في هذه الكأس يصير دمك الكريم" ثم يكمل الاوشية سرًا حتى نهايتها.

بعد الانتهاء من صلاة أوشية التقدمة سرًا يغطى الصينية باللفافة الخاصة بها وكذلك الكأس ويسمك طرف الإبروسفارين procverin والشماس مقابلة ناحية الشرق يحمله على ذراعية فيجذبه إليه ويغطى به الأسرار ثم يضع فوق الإبروسفارين لفافة على شكل مثلث وهي اللفافة التي مسح بها الحمل بعد اختياره. كل هذا وهو يقول سرًا تحليل الابن "أيها السيد يسوع المسيح..." (وهو التحليل الثالث الذي يقال جهرًا في نهاية رفع بخور باكر وعشية).



بعد ذلك يقبل الكاهن المذبح بفمه ويسجد أمامه ثم ينهض ويقبله ثانية ويدور حول المذبح من ناحية اليمين وأثناء سيرة يعمل هو والكهنة الشركاء والشمامسة خدام المذبح ميطانيات metanoia بعضهم لبعض ثم يصافحوا بعضهم بعضًا ويكملوا الدوران حول المذبح وينزلون على خارج الهيكل ويحني الجميع رؤوسهم أمام باب الهيكل استعدادًا لصلاة تحليل الخدام.



ثم يعطي الكاهن الخديم الصليب لأكبر الكهنة الموجودين غير الشركاء، أما إذا لم يوجد سوى الكهنة الشركاء مع الكاهن الخديم فيعطيه لأكبرهم ليصلي الكاهن الخديم تحليل الخدام حيث يقف من يصلى التحليل من الكهنة خلف الكهنة والشمامسة الساجدين أمام الهيكل ويكون متجهًا ناحية الشرق.



يرى البعض أن الكاهن الخديم أو الشريك يصلى التحليل متجهًا ناحية الشرق، كمن هو محتاج أن يأخذ الحل أكثر من الكل، أما عن كان غير مشترك في الخدمة فإنه يصليه متجهًا ناحية الغرب. حيث أنه يعطى الحل لكل الموجودين.



ويرى آخرون أنه يجب قراءة تحليل الخدام والكاهن متجهة ناحية الغرب في أي حال من الأحوال.



وعندما يصلى تحليل الخدام يرشم خمسة رشومات بالصليب كالآتي:

أولًا: يرشم الكهنة والخدام واحدًا شرقًا عندما يقول "القمامصة والقسوس".



ثانيًا: يرشم الشمامسة رشمًا واحدًا شرقًا عندما يقول "والشمامسة".



ثالثًا: يلتفت ناحية بحري ويرشم باقي الخدام عندما يقول "والإكليروس".



رابعًا: يلتفت شرقًا ويرشم الشعب كله عندما يقول "وكل الشعب".



خامسًا: يلتفت شرقًا ويرشم ذاته ويقول "وضعفي".



ينهض الجميع ويعطي الكاهن الذي قرأ التحليل ميطانية metanoia للكاهن الخديم والذي بدورة يقوم بعمل ميطانية مماثلة له ثم يقفا ويتصافحا.





خرافة دينية أرثوذكسية اخرى !!



حضور ملاك من السماء !!!!





القداس الباسيلي للقديس باسيليوس الكبير





ملاك الذبيحة







Priest:

O Christ our God. Pi`precbuteroc@

P=,=c pennou]. الكاهن:

ايها المسيحُ إلهنا.

People:

Amen. So be it. Pilaoc@

Amyn ec`eswpi. الشعب:

آمين يكون.

Priest:

O King of Peace, give us Your peace, establish for us Your peace, and forgive us our sins. For Yours is the power, the glory, the blessing, and the might, forever. Amen.

Make us worthy to pray thankfully: Pi`precbuteroc@

`Pouro `nte ]hiryny@ moi nan `ntekhiryny@ cemni nan `ntekhiryny@ ,a nennobi nan `ebol. je wk te ]jom nem pi`wou nem pi`cmou nem pi`amahi sa `eneh `amyn. الكاهن:

يا ملك السلام. اعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الآبد آمين.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر:

People:

Our Father who art in heaven... Pilaoc@

Je peniwt etqen nivyou`i ... الشعب:

أبانا الذي في السموات...

Priest:

And now may the love of God the Father the grace of the only-begotten Son, our Lord, God, and Savior Jesus Christ and the comm-union- and gift of the Holy Spirit be with you all. Go in peace. The peace of the Lord be with you all. الكاهن:

والآن محبة الله الآب، ونعمة الابن الوحيد، ربنا وإلهنا وملكنا ومخلصنا يسوع المسيح، وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم،

امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. امين.

People:

And with Your spirit. الشعب:

ومع روحك ايضاً.





كلمات النص بتنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا



وبعد غسل الآنية يضع الكاهن ماءًا في يديه ويرش منه قليلًا على المائدة ويقول:



"يا ملاك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة أذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا". ويمر بيده على وجهه تبركًا وهكذا يصنع مع أخوته الكهنة والشمامسة وجميع الشعب، وأثناء ذلك يتلو البركة.



ثم يطلب الكاهن مصليًا صلاة الختام ويختمها بقوله " أبانا الذي في السموات.. الخ ثم يصرح الكاهن للشعب بالإنصراف قائلًا " محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم إمضوا بسلام الرب معكم" ويجاوبه الشعب قائلين "ومع روحك أيضًا " ويعطي الجميع الإيفلوجيا "لقمة البركة" فينصرفون ممجدين الله.



وبعد ذلك يطوف الكاهن حول المذبح ويقبل أركانه الأربعة وهو يصفق بيديه ويتلو المزمور([1]) (46).



"يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الإبتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا.، والأمم تحت أقدامنا. إختارنا ميراثًا له، جمال يعقوب الذي أحبه، صعد الله بتهليل، والرب بصوت البوق، رتلوا لإلهنا رتلوا بفهم. فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسيه المقدس. رؤساء الشعوب إجتمعوا مع إله إبراهيم، لأن أعزاء الله قد إرتفعوا في الأرض جدًا.. هلليلويا" ينزل من الهيكل منصرفًا بسلام..





([1]) هذا المزمور يتلوه الشماس أثناء خلع التونية.







