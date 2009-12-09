

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 05:32

المحور: الادب والفن









مِن دَمعِ الفُؤادِ

تَناثَرَ هَمسُ النَدى

عندَ عُنق ناري

***

انتَظرتُ الدَهرَ بكَ

مِن حَشَا الجُفونِ

ودعت كناري

***

فَوقَ رَجفةِ الشِفاهِ

أيَطيبُ انتظارُ الجَوى

أَم تَتعثّرُ الثوانِي؟

***

مَلمَسُ السِوارِ

نَاحَ على سُهادِي

بَينَ حَنينِ العِشقِ للعَاشِقِ

وأنينِ النايِ في اقتِرابي

***

قَبِلَني بَعضُ عِطرٍ

قَبِلَني إلى جِوارِ قَمَرٍ

يُجالِسُ هِلالي

***

واصمت أمامَ وَقعِ

الصَدى عَلى النَهداتِ

وَخُذ مِن لوعَتِي

زَمانًا لا يُشبهُ زَمَاني