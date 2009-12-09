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سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 05:32
المحور: الادب والفن
    


مِن دَمعِ الفُؤادِ
تَناثَرَ هَمسُ النَدى
عندَ عُنق ناري
***
انتَظرتُ الدَهرَ بكَ
مِن حَشَا الجُفونِ
ودعت كناري
***
فَوقَ رَجفةِ الشِفاهِ
أيَطيبُ انتظارُ الجَوى
أَم تَتعثّرُ الثوانِي؟
***
مَلمَسُ السِوارِ
نَاحَ على سُهادِي
بَينَ حَنينِ العِشقِ للعَاشِقِ
وأنينِ النايِ في اقتِرابي
***
قَبِلَني بَعضُ عِطرٍ
قَبِلَني إلى جِوارِ قَمَرٍ
يُجالِسُ هِلالي
***
واصمت أمامَ وَقعِ
الصَدى عَلى النَهداتِ
وَخُذ مِن لوعَتِي
زَمانًا لا يُشبهُ زَمَاني





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سماهر قسيس

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