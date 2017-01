الحزب الشيوعي اليوناني

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27

المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم









بيان إعلامي للحزب الشيوعي اليوناني





للمرة العاشرة عقد في بروكسل اللقاء الشيوعي الأوروبي الذي شارك فيه 41 أحزاب شيوعية و عمالية واستضافته مجموعة نواب الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي. حيث نوقشت في ضوء الذكرى اﻠ100 لثورة أكتوبر العظمى، المسائل الهامة المتعلقة بالطبقة العاملة والشعوب و الحركة العمالية و الشيوعية الأوروبية والأممية والحركة و كفاح الشيوعيين.



و تشكل ثورة أكتوبر هو الحدث العالمي الأكبر تاريخياً في القرن اﻠ20، الذي ميز مسار الإنسانية. و دشن مرحلة تاريخية جديدة، مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. و صاغ المقدمات لإنجاز حقوق عمالية شعبية غير مسبوقة. وأعطى دفعة لنضالات العمال في البلدان الرأسمالية و لانتزاع المكاسب. كما و أثرت بشكل حاسم في تطوير الحركة الشيوعية و العمالية الأممية، و في تحرير الشعوب من نير الاستعمار. حيث أكدت ثورة أكتوبر العظمى صوابية النظرية الماركسية اللينينية، و على دور الحزب الشيوعي الإرشادي الذي لا غنى عنه.



هذا و أكد العديد من المتحدثين أن التغيرات التي أحدثتها الثورة المضادة لم تغير من سمة عصرنا. حيث تبقى الاشتراكية راهنية و ضرورية. كما و أُعرب عن التفاؤل بأن مستقبل الإنسانية لن يكون بربرية الرأسمالية، و أن قرننا سيوصم بصعود جديد للحركة الثورية العالمية و بثورات اشتراكية جديدة.



وأشار عديد من المتحدثين إلى تحولات الثورة المضادة، و عواقبها السلبية على الشعوب، و إلى أسبابها و للأخطاء والانحرافات التي أدت إلى إسقاط الإشتراكية. و سُجِّل أن إدخال عناصر الرأسمالية و مناهجها ضمن السياق لحل مشاكل قائمة حينها، أضعف البناء الاشتراكي تدريجياً، وقوَّضه في نهاية المطاف.



إن من بين أكبر مهام الشيوعيين اليوم هو التصدي لحملة الاتحاد الأوروبي المناهضة للشيوعية و إعادة الاعتبار للحقيقة حول اشتراكية القرن اﻠ20 في أعين العمال،و ذلك دون مثالية و على نحو موضوعي خالٍ من افتراءات الطبقة البرجوازية التي بنيت على الكوارث التي جلبتها الثورة المضادة.



إن الرأسمالية اليوم قوية، ولكنها ليست شديدة البأس. فقد أبرزت الأزمة الرأسمالية بقوة أكبر، حدودها التاريخية. و مع ذلك، فإن الرأسمالية هي خطرة حتى في مرحلة نموها. إن أي تعافٍ سيتبع الأزمة سيكون مشترطاً سحق الحقوق العمالية الشعبية.



و تفاقم صعوبات الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي والعالمي من التناقضات الإمبريالية البينية. حيث تتعزز التناقضات بين القوى الرأسمالية، كما و داخل الاتحادات الإمبريالية كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. و تتكاثر بؤر النزاعات الحربية ، ويزداد خطر تعميمها.



و لا يمكن تحقيق المنفذ بالنسبة للطبقة العاملة والشرائح الشعبية الأخرى، إلا من خلال مسار إسقاط السلطة و الملكية، الرأسماليتين.



هذا و سجلت العديد من الأحزاب بأن مقدمات هذا الكفاح بالتأكيد، تكمن في الإضعاف و الإفلاس الكامل لمختلف نسخ الإصلاحية – الانتهازية الخطيرة و ما يعرف بحزب اليسار الاوروبي كما تتبدى في اليونان عبر حزب سيريزا.







و سُجِّل بأن مختلف نسخ إدارة الرأسمالية لا تشكل حلا بديلا بالنسبة للشعب. حيث سلبية هي التجربة من الخضوع للحكم البرجوازي، بغض النظر عن اسمه، و عن المشاركة في حكومات أو التسامح معها في ظل الرأسمالية.



و تشكل ثورة أكتوبر والنضال من أجل الاشتراكية في القرن اﻠ20، مصدراً لاستخلاص دروس هامة، بالإمكان الاستفادة منها من قبل الأحزاب الشيوعية والعمالية، لتغدو هذه الأحزاب أكثر نجاعة في تعزيز محاولة تقوية التوجه الطبقي للحركة العمالية، و بناء تحالف الطبقة العاملة مع الشرائح الشعبية الفقيرة في المدينة والريف، و في تنظيم الصراع العمالي الشعبي ضد الاحتكارات و تحالفاتها الدولية و سلطتها، للمطالبة بحقوق تتوافق مع الحاجات المعاصرة، و من أجل إلغاء الاستغلال.



فإذا ما بدأ القرن اﻠ20 مع أكبر هجوم للبروليتاريين في كل العصور وانتهى مع هزيمتهم المؤقتة. فإن القرن اﻠ21 قادر على هذه المرة، على إحضار إسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية الشيوعية، على نحو نهائي لا عودة فيه.







24.01.2017



