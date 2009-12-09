

النظام الداخلي للاتحاد العام للقبائل والعشائر العربيه في العراق والوطن العربي

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 09:26

المحور: المجتمع المدني







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(( النظام الداخلي للاتحاد العام للقبائل والعشائرالعربيه في العراق والوطن العربي ))

المقدمــــــــــــه : العشائرهي الكيان الفاعل الاكبر

انطلاقا" من الحرص والدافع الانساني والاخلاقي والاجتماعي والتصور الكامل لما وصل اليه العراق من معاناة وتخلف وتردي على كافة المستويات والصعد ؟ وما تعانيه القبائل العربيه في العراق من تفكك وتهميش وعزلها عن المساهمة والمشاركة الفعليه في ادارة وتنمية العراق وحل مشاكله ؟باعتبار القبائل تمثل الكيان الاكبر , ان لم يكن جميعه ؟ وكذلك ما تعانيه القبائل العربيه جميعها من عزلة عن بعضها البعض , وعن بناية وحماية بلدانها العربيه , والتاثير في عملية بناء بلدانها هذه ؟ كما ان هذه القبائل , وعلى مستوى الوطن العربي . فانها تعاني من عزللتها وتفككها عن بعضها على مستوى الوطن العربي , وغربتها وعدم اتصالها ببعضها على مستوى الوطن العربي ؟ بحيث تساهم فعلا" في اقامة الوحده العربيه , وتمتين اواصر الاخوة العربيه , باعتبار ان جميع القبائل العربيه تعود الى اصول واحده ؟ بما يمكنها من حماية بلدانها من اي عدوان خارجي وتيارات هدّامة داخليه ؟

لذلك ارتأت الهيئه المؤسسه للاتحاد العام للقبائل العربيه في العراق والوطن العربي ؟ وبعد مناقشات واجتماعات استمرت لاشهر قررت الهيئة المؤسسة هذه في اجتماعها يوم الجمعه الموافق 21/1/ 2017 ومن الساعة التاسعه صباحا" ولغاية الرابعة بعد الظهر ؟ الاخذ على عاتقها الدعوة لتاسيس (( الاتحاد العربي للقبائل والعشائر العربيه في العراق والوطن العربي )) ؟ وهو كيان مفتوح لكل الاديان والمذاهب والتياران ؟ للاخذ على عاتق هذا الاتحاد , تحقيق الاهداف العربيه والانسانيه ؟ بتعاون ومساعدة جميع المخلصين من شيوخ القبائل والعشائر والكيانات الاجتماعيه , يحدوها الامل الثابت والارادة المخلصه والقويه في تحقيق اهداف الوطن والامة والانسانيه للعراق والوطن العربي كجزء من عالم الانسانيه والكرة الارضيه ؟ ..

الفصـــــل الاول : الاســــــــــــم والمقــــــــــــــر

الماده الاولى

1-الاســــــــــم : (( الاتحاد العام للقبائل والعشائر العربيه في العراق والوطن العربي )) .

2-المقـــــــــــر : العراق / بغــداد ين - شارع فلسطين

تلفون موبايل : 07901533217 07500734825

البريد الالكتروني: tigpho2003@yahoo,com tigphpo.hadi2@ googlemail.com

3شعار الاتحاد : الشعار المرفق والواضح بالختم المبين .

4-للاتحاد علم خاص به يستدل عليه وفق النموذج المرفق .

5- الهويـــــه: أ- هوية المؤسسين ب- هوية العضويه ج- هوية الانتماء

المــــــــــاده الثانيه (( تاسس الاتحاد العام للقبلئل والعشائر العربيه في العراق والوطن العربي ))

الجمعه الموافق 21/1/ 2017 الساعه الرابعة بعد الظهر



الفصل الثانـــــــــي

اهداف الاتحاد

هو اتحاد عربي انساني يلتزم بالدستور العراقي والقوانين العراقيه , ولفروعه الاعضاء بالبلدان العربيه , فانه كذلك يلتزم بدساتيرها وقوانينها , ويلتزم بالاخلاق العربيه الاسلاميه البعيده عن ا لرواسب الجاهليه ؟ وهو اتحاد تطوعي يلتزم بالاهداف والمبادىء التطوعيه الانسانيه ؟ وهو كيان سياسي مستقل ولا ينتمي او يمثل اية محاصصة سياسيه ؟ وهو يعمل عى المشاركه في قيادة العراق وبناءه وحمايته وتنميته وتطوره وتقدمه ؟ وفق المبادىء الاسلاميه والوطنيه والانسانيه ومبادىء حقوق الانسان وحقوق البقاء ؟

ويهدف الى تحقيق ما يلي :-

1- العمل على ارساء وايجاد مقاييس وستراجيات علميه لادارة شؤن العراق ؟

2- العمل على ارساء وتطبيق حقوق البقاء للانسان العراقي والعربي ؟في اقامة اقتصاد الحقوق المتمثل :

أ‌- بحق الحياة بقانون بمسؤلية الدوله

ب‌- حق الانسان بالطعام : ومن مسؤلية الدوله توفيره وفرصه لكل انسان ؟ فلا جائع ولا فقير

ت‌- حق الانسان بالعمل : من مسؤلية الدوله توفير العمل لكل فرد ؟ والعاطل يستلم راتب يقيم اوده ؟ والدوله من واجبها ايجاد فرص العمل لكل فرد عراقي .

ث‌- حق الصحه : لما كان العمل يحتاج الى قوّه وصحه ؟ فان من مسؤلية الدوله توفير الخدمات الصحيه الوقائيه والعلاجيه والرعايه الصحيه وبالمجان لكل فرد بالمجتمع ؟ ولا يجوز اقامة هذه الخدمات بالاستثمار , لان هذا مخالف للشرع الاسلامي ولمبادء حقوق الانسان ؟

ج‌- حق التعليم : ولما كان العمل يحتاج الى المعرفة والتعليم والتخصص ؟ فالتعليم الاساسي يكون هو من واجب الدوله والمجان ؟بل وتتم صرف رواتب للتلاميذ والطلاب والوجبات الغذائيه الصحيه وكافة المناهج واللوازم المدرسيه ؟ وهذا هو من صلب الشريعه الاسلاميه ومبادىء حقوق الانسان ؟

ح‌- حق الامن والامان : من واجب الدوله توفير الامن والامان بكل انواعه ؟ وكافة الخدمات التي تفرضها عملية التقدم ؟ ومن دون ان تؤثر الاجراءات الامنيه المتخذه على اسلوب حياة المواطنين اليوميه ؟

وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك بالقرآن الكريم , وبالاية الكريمه (( (( الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) صدق الله العلي القدير , و (( .وليس للانسان الاّ ما سعى وانّ سعيه سوف يرى )) و (( اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم )) صدق الله العظيم ..

وما جاء بالحديث الشريف (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه )) و (( واطلب العلم ولو كان بالصين ))

ومقولة الامام علي بن ابي طالب (( ما جاع فقير الاّ بما متع به غني )) .

ومبادىء حقوق الانسان التاليه :

الماده 21 : 1 ,2 ,3 الماده : 23 :1 , 2 , 3 , 4

الماده : 25 : 1 , 2 الماده :26

3- العمل على اصدار التشريعات التاليه :

أ‌- قانون الضمان الاجتماعي العام : الفرد العراقي مضمون من المهدالى اللحد ؟ في الصحه والحياة والعيش والعمل والتعليم

ب‌- قانون لكل فرد حصه او نسبه من الموارد الطبيعيه جميعها . وبذلك تتخلص الدوله من اعباء اعانات كثيره ودعم كثير؟ فتزداد حركة الشعب في المعترك السياسي والاقتصادي والتجاري والتنموي ؟ ويظهر لدينا (( اقتصاد البيت الراسمالي الحر )) واقتصاد الحقوق ؟

4- يعمل هذا الاتحاد على القيام بمؤتمرات ودراسات للتخلص من الكثير من العادات الجاهليه والتي تمس بسمعة وقابلية القبائل العربيه هذه , وتلتزم هذه القبائل بالقوانين المحليه والدستور ؟

5- يعمل هذا الاتحاد على تاسيس جمعيات تعاونيه لسد احتياجات اعضاءها وتساهم في توفير الخدمات للشعب ؟

6- يعمل هذاىالاتحاد على القيام ببناء مجمعات سكنيه لاعضاءه وخصوصا" المحتاجين منهم ؟

7- يعمل هذا الاتحاد على الاهتمام بشؤن عوائل اعضاءه الحياتيه والصحيه والتعليميه ؟

8- يقوم هذا الاتحاد بتشكيل لجان للبحوث المختلفه , من ذوي الاختصاصات من اعضاءه وبالتعاون مع غيرهم ؟ لدراسة المشاكل الطبيعيه والسياسيه والاجتماعيه والخدميه في العراق والوطن العربي ؟

9- يعمل الاتحادى على القيام بترسيخ التعاون والتعارف والتواصل بين القبائل العربيه وكافة الفئات المختلفه في العراق والوطن العربي ؟

10- يعمل الاتحاد على ترسيخ التعاون والتزاور والتواصل بين القبائل العربيه ؟

11- يعمل الاتحاد على عدم التدخل في الشؤن الداخليه للبلدان العربيه وغيرها ؟

12- يعمل الاتحاد على ايجاد وسائل وقنوات للاتصال بين القبائل العربيه ؟

13- يهدف الاتحاد على تكوين نخبة من بينه واعيه تطوعيه متجرده من الاغراض والاطماع الشخصيه ؟ تهدف الى خلق راي عام متحضر بين مجتمعات القبائل والعملى على دفعها لتسلم مختف المناصب والمواقع في جميع مفاصل الدوله ؟

14- يعتمد الاتحاد العام هذا في فلسفته وعمله على اشاعة ثلاثة اعمده من الاخوه :

أ‌- الاخوة الانسانيه : فالانسان اخو الانسان ؟ لأن البشر من اصل واحد (( ان لم يكن اخو لك في الدين فهو نظير لك في الخلق ))الامام علي بن ابي طالب عليه السلام .

ب‌- اخوة الحياة : احترام الحياة واجب علمي واقتصادي وحياتي واخلاقي وشرعي ؟ولان الاحياء يلتقون بالتطور (( وما من دابة في الارض ولا طير يطير بجناحيه الاّ امم امثالكم )) صدق الله العظيم .

ت‌- اخوة الوجود : الكل من تكوين مادي واحد هو نظام (( الذرّه )) وآدم من تراب ؟ وهذا يقتضي احترام الوجود كلّه ؟؟

(( كلكم لآدم وآدم من تراب )).

15- يؤيد ((الاتحادالعام للقبائل والعشائر العربيه في العراق والوطن العربي )) الحريه التامه والمسؤليه في القول والعمل واعتماد الاسلوب الديمقراطي والعدل والحوار ؟

16- لا يعترف هذا الاتحاد باي نوع من انواع التميز والتفرقة العنصريه والدينيه والطائفيه ؟ فالكل الحق في حرية الفكر والعقيده ؟

17- لا يعترف هذا الاتحاد بكلمة واصطلاح (( الاكثريه والاقليه )) فالكل بالحريه والديمقراطيه امام القانون هم سواسيه ؟ وعملية الانتخابات تحددفي كل دورةانتخابيه نوع الاغلبيه في كل مرّه ؟



العضـــــــــــــــــــويه

الفصل الثــــــــــــالث

الماده الثالــثه :

أ‌- تتكون الهيئه من ((25 )) عضو على الاقل وان لايزيد عدد الاعضاء عن ((50)) وسيتم تعين اسمائهم بعد اختيارهم وانتخابهم بالتوافق ؟

ب‌- للهيئه الاداريه الصلاحيات التاليه :

1- ادارة الاتحاد العام هذا .

2- الاشراف على هذا الاتحاد .

3- تنظيم البرامج .

4- متابعة الاعمال .

5- تحديد الدورات الانتخابيه كل ثلاثة سنوات من تاريخ تاسيس الاتحاد في 21/1/2017 .

الماده الرابعـــه : الهيئه الاداريه الوارده في الماده الثالثه من الفصل التالت ؟ يمكن زيادة عددهم الى (( 50 )) عضو مؤهل ؟

الماده الخامســـه: للهيئة الاداريه امتياز التدخل بالمشوره والتوجيه وحتى سحب الثقه , بانتخابات لاحقه ,في حالة الخروج عن المبادىء التي تاسس بموجبها هذا الاتحاد ؟

الماده السادســـه : يتم انتخاب رئيس الهيئة الاداريه ونائبه للشؤو العشائريه والعلاقات العامه ؟ ونائبه للشؤن القانونيه ونائبه للشؤن الاداريه , وامين السر العام ؟ مع مراعات ما ورد في الماده الثالثه والرابعه من الفصل الثالث ؟

الماده السابعــــه : تنتخب الهيئه التاسيسيه سكرتارية اللجان التاليه :

1- سكرتير عام الشؤن القبليه والعشائريه

2- سكرتير عام الشؤن الفنيه

3- سكرتير علام العلاقات العامه والتدريب

4- سكرتير عامةالبحوث والدراسات

5- سكرتير عام الفروع والعضويه

6- سكرتير عام حماية البيئه الطبيعيه والبشريه والخدمات

7- سكرتير عام الاعانات والتبرعات

8- سكرتير عام دعم الاعضاء وعوائلهم

9- سكرتير عام الشؤن القانونيه والاداريه

10- سكرتير عام الشؤن السياسيه

11- سكرتير عام شؤن القبائل العربيه في الاقطار العربيه

الماده الثامنـــــه:

1- العضويه

كل قبيله او عشيره ممثله في شيخها او رئيسها او كبيرها الزام الانتماء الى هذا الاتحاد العام ؟ والذي يتم اجراء وتايد وتوثيق نسبه من قبل النسابين الموثيقين والذين يعتمدهم هذا الاتحاد ؟ وتزويده بوثيقة نسبه مختومه وموقعه من قبل هيئة الاتحاد ومسجلة لدى الدوائر الرسميه العليا المختصه ؟

وللعضويه انواع ثلاث :

أ‌- العضو المؤسس

ب‌- العضو المساند

ت‌- العضو المشارك

2- توثق عضوية المنتسب بموافقة الهيئه الاداريه وموقعه من قبل رئيس او الامين العام للاتحاد العام ؟ ويحضر على العضو المنتسب من الانتماء لاي حزب او حركه سياسيه ؟ او استغلال عضويته لهذا الغرض , وتسحب منه العضويه بقرار من الهيئه المؤسسه ؟



الفصـــــــــــــــل الرابـــــــــــــع

الماده التاسعــــــــه : للهيئة الادارية ان تقوم بفتح الفروع للاتحاد العام للقبائل والعشائر العربيه , في العراق والوطن العربي ؟ في الاقطار العربيه , كفروع اساسيه وفي العراق ؟ على ان لا يقل عدد الاعضاء من العشائر وافخاذها عن (( 30)) عضو .

الماده العاشــــــــــه : تخضع هذه الفروع لاحكام هذا النظام الداخلي ؟ وبعد ان تتم الموافقة على هذه الفروع منى قبل الهيئه الاداريه بالمقر العام ؟ ويتم حفظ نسخ منه في المقر العام ؟

الماده الحاديه عشر : يجوز لكل فرع انتخاب هيئه اداريه من بينهم لادارة الفرع على ان يقترن ذلك بموافقة المقر العام .

الماده الثانيه عشر : يقوم الفرع بارسال تقاريره ومقترحاته الى المقر العام شهريا" بواسطة وسائل الاتصال الالكترونيه ؟ وله ابداء الرأي واقامة المشاريع والبرامج ةدوالدورات .



الفصـــل الخامــــــــــس

الماده الثالثه عشر : تتكون مالية الاتحاد العام هذا مما يلي :

1- بدل الانتماء ؟ ويحدد من قبل الهيئة الاداريه .

2- بدل الاشتراك السنوي.

3- التمويل الذاتي .

4- التبرعات والمعونات والمساعدات التي ترد للاتحادالعامىةهذا .

5- الايرادات من الاعمال التجاريه والزراعيه وبيع وسائل النشر والمؤلفات ؟ وتكون للاتحاد العام هذا صحيفه باسمه .

6- الايراد الذي يرد من جراء النشاطات التي يقوم به الاتحاد العام هذا من المشاريع الحكوميه والاستشارات والاستثمارات والمقاولات التيى يقوم بهالاتحاد واعضاءه .



الفصـــــــل الســا دس (( احكـــــــــام متفرقــه))

الماده الرابعه عشر : تخضع ماليةالمنظمه للتعليمات الحسابيه من حيث الصرف ةالايداع والاستلام وتخويل من له حق الصرف والنظم الماليه . وتجري سنويا" تحت اشراف الهيئه المؤسسه . ومراجعة وتدقيق الحسابات , وحسب الاصول وتحت اشراف الهيئه المؤسسه .



الماده الخامسه عشر :

1- الهيئه العامه : هم مجموعة الاعضاء بكافة انواعهم ؟ وكل الهيئه الاداريه وكل من يحمل هوية المنظمه ويحق له المشاركه في الانتخابات .

2- تجري الانتخابات كل ثلاث سنوات , ويحق لكل من يحمل هوية من الهيئه الاداريه وممن تتوفر فيه الشروط من الهيئه الاداريه

3- وتجتمع الهيئه العامه مرّه كل ثلاث سنوات وتعرض عليها كافة الفعاليات وتقوم بالمصادقه عليها .

الماده السادسه عشر : يتم تحديد موعد انتخاب رئيس او امين عام الاتحاد العامةهذا واعضاء الهيئة الاداريه في 21/ 12من كل سنه وبعد توجيه الدعوه لاعضاء المؤتمر العام , بواسطة وسائل الاعلام المعروفه ؟ وقبل موعدالانتخابات بشهر. بشرط ان يقوم من يرغب بالمشاركه والترشيح في هذه الانتخابات بالمراجعه والحصول على هوية العضويه من هذا الاتحادالعام , مع كتاب المشاركه بالانتخابات والترشيح لها قبل شهر من موعد الانتخابات .

الماده السابعه عشر : يجوز حل الاتحاد العام للقبائل والعشائر العربيه في العراق والوطن العربي ؟ اذا عجز عن القيام باعماله , وبمبادره من رئيسه او امينه العام وبموافقة الهيئه الاداريه ؟ ومن ثم عرض الامر على المؤتمر العام لحصول القرار النهائي .



كتب في بغداد بتاريخ 25/1/2017

هذا النظام موثق ومسجل يمنع الانتحال والسرقه



التواقيع عن الهيئة التاسيسيه

الشيخ هادي ناصر سعيد الباقر الخفاجي

رئيس فخد البوزاجر /ةعشيرة الزور / قبيلة خفاجه







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