

نور رعد

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:12

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









يعتبر عام 2016 عام الحراك الاحتجاجي بأمتياز , فقد أوقدت الحركة الاحتجاجية شمعتها الثانية مع تصاعد المشاركة الجماهيرية لفئات مختلفة من الشعب العراقي و بروز اشكال و اساليب جديدة لنضال الجماهير و اتساع دائرة الرفض لنظام المحاصصة و ما انتجه من سياسة فاشلة في ادارة الدولة , و بفعل حركة الاحتجاج بات واضحاً للشعب ان نظام المحاصصة الطائفية هو اساس البلاء و ان لا بديل الا بانهاء المحاصصة و اقامة دولة المواطنة , الدولة المدنية الديمقراطية .

شهد العام 2016 عدة متغيرات و احداث في مسيرة الحراك الاحتجاجي ابرزها انتظام التظاهرات في ساحة التحرير في العاصمة بغداد و ساحات عدد من مدن العراق الاخرى و وقفات متعددة بمطالب وطنية مشروعة ابرزها اصلاح النظام السياسي و القضائي و انهاء المحاصصة الطائفية , القضاء على الفساد و محاسبة الفاسدين و تشكيل حكومة كفاءات و مما ساهم في ديمومة هذا الحراك , سلمية الحراك حتى مع محاولات جر الحراك الى العنف فقد تمسكت الجماهير بالكفاح اللاعنفي بالرغم من استخدام القوة عدة مرات لمواجهة المتظاهرين مما ادى الى استشهاد مواطنين اثنين لينظموا الى الشهيد الشاب منتظر الحلفي ، كذلك وطنية الحراك. حيث ما ميز الحركة الاحتجاجية انها لم تلبس ثوباً حزبياً او طائفياً او فئوياَ بل هي حركة وطنية ضمت شرائح و فئات و مكونات المجتمع العراقي .

دخول المنطقة الخضراء . و هنا لابد ان نشير الى المخاوف التي كانت موجودة من ان اقتحام الجماهير الغاضبة سيسقط العملية السياسية و يدخل البلاد في المجهول . الا ان المخاوف تبددت بالتزام المحتجين بالسلمية و المحافظة على الممتلكات العامة و مؤسسات الدولة مما يعكس الوعي العالي للجماهير .

و من محطات الحراك الاحتجاجي في عام 2016 ثورة القمصان البيضاء التي عمت عدد من جامعات و معاهد العراق للمطالبة بتحسين واقع التعليم و اصلاح المؤسسات التعليمية و ابعادها عن المحاصصة , اطلاق المنحة و المطالبة ايضاً بالحريات الطلابية و قد حققت ثورة القمصان البيضاء نتائج مميزة و اجبرت المسؤول الاول عن التعليم لتقديم الاستقالة , كما تعتبر اوسع حراك احتجاجي طلابي بعد سقوط النظام البائد .

و خلال العام 2016 تعرضت الحركة الاحتجاجية الى هجمات اعلامية و اقلام مغرضة حاولت ان تشوش على هذا الحركة , و منها ما روجت له الجماعات المتنفذة بأن الحراك سيؤثر سلباً على عمليات تحرير المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش الارهابي , الا ان الحقيقة اثبتتها النتائج على الارض حينما كانت حركة الاحتجاج سند قوي للعمليات العسكرية و قدمت دعم معنوي كبير للقوات المسلحة و قد تغنت و احتفت ساحات التظاهر بالانتصارات التي كانت تتحقق على الارهاب خاصة و ان عام 2016 شهد انتصارات كبيرة في عدد من المدن المحتلة من قبل الارهاب كالرمادي و الفلوجة و مع انطلاق اي عملية عسكرية تتحول ساحات التظاهر الى ساحات الدعم للقوات المحررة للارض العراقية . كما ان حركة الاحتجاج ساهمت بالضغط و الاسراع باطلاق عملية تحرير الموصل . و الحركة الاحتجاجية كانت تلعب دور المكمل لعمليات التحرير بمواجهتها الفساد الذي هو الوجه الاخر للارهاب .

عدة ظروف في العام 2016 ساهمت في ادامة زخم الاحتجاج و استمراريته , كمحاولات تسويف مطالب الجماهير و الالتفاف عليها و الازمة الاقتصادية التي القت بتأثيرها السلبي على واقع حياة المواطنين و التجاهل المتعمد لصوت الاحتجاج , تردي الوضع الامني و الهجمات الارهابية التي تستهدف المواطنين , اخفاق الكتل السياسية المتنفذة من وضع سترتيجية واضحة لانقاذ الاقتصاد العراقي



ان ضرورة الحراك الاحتجاجي لاتزال قائمة و لم تنتفي الحاجة لها بل تفرض علينا الظروف الموضوعية الاستمرار و بنطاق واسع و تعزيز ما حققته الحركة الاحتجاجية , و لا يمكن ان نغفل حقيقة ان عاماً و نصف العام من حركة احتجاج سلمي و متجدد و واسع يعد انجاز بحد ذاته بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق , كمــا ان الخصم الذي تواجهه الجماهير ( الفــساد و المحاصصة الطائفية ) التي تمكنت من بسط سيطرتها على العراق تعرضت و بفعل الحركة الاحتجاجية لهزات و ضربات زعزعت اركانها , اذاً لنعمل على ان يكون عام 2017 عاماً لتتويج مسيرة الحركة الاحتجاجية . بالانجازات التي ستتحقق بنضال الجماهير .