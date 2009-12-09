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وأنتُمُ الراحِلون


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 19:39
المحور: الادب والفن
    


وأنتُمُ الراحِلونَ خُذوا مَعكُم ظِلالَكُم
انفُضوا عنكُمُ الغبارَ بَعيدًا عَن نَبضِ القُلوبِ
اغزِلوا خَطواتكم مِن ظَمَأ سَكينَةِ اللّحظَةِ
ارحَلوا كما شاءَت لكُم مُعلّقاتُ البَيداءِ
وكما أُحرِقَتِ النّذور في مَرافقِ الشّموعِ
ابْتَعِدُوا قَدْرَ خشية أَقنعَتِكُم
الليلَكيّةَ منها أو ربّما الذهَبِيّةَ
صِلوا هَواجِسَكُم بحِبالِ الصّهيلِ
وارووا قِصصًا تُشبِهُ بِحَبكَتِها نهايةَ كُلّ أَمير
تَوَقَفوا كي تُلَملِموا أمتِعتَكُم
حِرصًا على حقائِبِ أوهامكُم
ونَفاذِ صَبركم مِن ضيقِ التّمنّي وادّعائكُم
سجلوا النقوشَ تاريخيّةَ الأساطِير جَديدة
وابتَسِموا لها... إنّ القَهقَهةَ في هذه الحالَة
لها حَنين يُدوّي وَراءَ قُضبانِ انتِصاراتكم
اذكُروا قَبلَ رَحيلِكُم أن تَحمِلوا مَعكُم ظِلالَكُم
عُنوَةً عَن جَميعِ الراحِلينَ
فَلِرائِحَةِ الظلِّ فِيكُم
أُقحُوانُ المَواسِمِ وَعِطرٌ لا يُشبِه المَطَرَ





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سماهر قسيس

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