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روحُ الفراش


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 00:12
المحور: الادب والفن
    


أُحِسُ أني تحررتُ منكِ
إن قيودي قد أنكسرت
إن ذاك الهاجس قد أختفى
إن آثار هواكِ قد أندثرت
إن التحليق في سماء الحياة
بات ممكناً
وإن إرادة الجمال قد أنتصرت
لَمْ أعد أستعذب آلام النوى
عواطفي نحوك قد أندحرت
أصبحتِ في مكانكِ الطبيعي
من جافتني
بالجفى تقهقرت
عدتُ فراشاً أتنقل بين الزهور
أستمتع بجمال القرينات
ما أزهرت
أتركُ من ذبلت منهنَّ الى غيرها
روح الفراش سكنت في جوانحي
وأستقرت





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - روحُ الفراش