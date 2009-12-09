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الشاعرة فاطمة الزهراء اشهيبة تكتب - ريح الحنة -


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:22
المحور: الادب والفن
    


يا حرقة گْْلُوبْناَْ
ويا حَسْرَتْ الْمَضيومْ...
عْلاشْ خَوّضتيِ لعَويـنة
وزدتي فليعتْ المهموم؟
تَلفتَّيِ الرِي لأهل الرِي
وسيفك قاطع مسمومْ
ينحر ف رقابْ برقابْ
باسْم السرْ الْمَردُومْ
هكدَا بغاوك يا بلادي حْزينة
تروحي ليوم بقفطان ودفينة
رجلْ فلمواج ورجل ف السفينة
بغاوك يا بلادي
تشطحي فدواير الزمان
بلاَ حنة بلا ريح الفرح
بلا حَرگوص بلّعمان
بغاوك ديري عْصَابة من لَحدجْ
فمكان الورد و خزامى والرمان
ها نتي يا بلادي...
شفتي بعين القهرة
شحال من جَنويِ...
يقطع بلا ما يَدويِ
هذا منَكْ طريف ليه
هذا لعشيرو يْبُخْ وَيكِْوي
وهذا صايگ لَقطيع لحفرة.
يا م حرْ گْْلُوبْناَْ
ويا حَسْرَتْ الْمَضْيومْ...
عْلاشْ خَوّضتيِ لعَويـنة
وزدتي فليعتْ المهموم؟
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فاطمة الزهراء اشهيبة 16/01/2017





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة فاطمة الزهراء اشهيبة تكتب - ريح الحنة -