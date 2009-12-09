

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:22

المحور: الادب والفن









يا حرقة گْْلُوبْناَْ

ويا حَسْرَتْ الْمَضيومْ...

عْلاشْ خَوّضتيِ لعَويـنة

وزدتي فليعتْ المهموم؟

تَلفتَّيِ الرِي لأهل الرِي

وسيفك قاطع مسمومْ

ينحر ف رقابْ برقابْ

باسْم السرْ الْمَردُومْ

هكدَا بغاوك يا بلادي حْزينة

تروحي ليوم بقفطان ودفينة

رجلْ فلمواج ورجل ف السفينة

بغاوك يا بلادي

تشطحي فدواير الزمان

بلاَ حنة بلا ريح الفرح

بلا حَرگوص بلّعمان

بغاوك ديري عْصَابة من لَحدجْ

فمكان الورد و خزامى والرمان

ها نتي يا بلادي...

شفتي بعين القهرة

شحال من جَنويِ...

يقطع بلا ما يَدويِ

هذا منَكْ طريف ليه

هذا لعشيرو يْبُخْ وَيكِْوي

وهذا صايگ لَقطيع لحفرة.

يا م حرْ گْْلُوبْناَْ

ويا حَسْرَتْ الْمَضْيومْ...

عْلاشْ خَوّضتيِ لعَويـنة

وزدتي فليعتْ المهموم؟

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فاطمة الزهراء اشهيبة 16/01/2017