|
|
مهزلة مؤتمرات السعودية ضد الإرهاب!
عبدالخالق حسين
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 14:14
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المملكة العربية السعودية تشبه المرأة العاهرة التي تتظاهر بالعفة والشرف، بشتم العهر والعاهرات في محاولة يائسة لإبعاد التهمة عن نفسها. فالمتتبع لتاريخ السعودية منذ تأسيسها الأول في نهاية القرن الثامن عشر، يعرف أن هذه المملكة تأسست على عقيدة الإرهاب والقتل والنهب، وهي الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم، وأضفت على جرائمها الإرهابية صفة القداسة الدينية الإسلامية عبر عقيدتها الوهابية التكفيرية.
ولكن في نفس الوقت يلاحظ المتتبع أن هذه المملكة صرفت مئات الملايين من الدولارت على تنظيم المؤتمرات الدولية باسم التقارب بين الأديان والمذاهب، ومحاربة الإرهاب. ونظراً لما تملكه من ثروات هائلة من البترو دولار، نجحت السعودية في شراء الحكومات وإمبراطوريات الإعلام، حتى صارت تهيمن على نحو 70% من الفضائيات العربية، ناهيك عن وسائل الإعلام الأخرى. بل ونجحت السعودية حتى في كسب الأمم المتحدة بتبرعها مائة مليون دولار لقسم محاربة الإرهاب التابع للمنظمة الدولية، بل، و تم اختيار السعودية لرئاسة لجنة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (1). نعم، السعودية لرئاسة لجنة خبراء حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ،صدق أو لا تصدق!!. فهل هناك مهزلة أكبر من هذه؟
إن دل كل هذا على شيء فإنما يدل على أن مازالت البشرية، وبالأخص الدول المتحضرة منها، مازالت لم تتحضر بعد بما فيه الكفاية لترتفع بأخلاقها إلى مستوى حضاري لائق يكون بمستوى ما بلغته البشرية من التطور المذهل في العلوم والتكنولوجيا. وهذا ما يهدد مستقبل الحضارة البشرية. فتصور ماذا سيحدث للبشرية فيما لو امتلكت هذه الدولة البدوية التكفيرية سلاح الدمار الشامل، وهي تقسم العالم إلى دار الإسلام ودار الكفر و تمتلك المبرر الديني لإفناء الثانية؟
ما جعلني أن أعود إلى هذا الموضوع، هو ما نشرته وسائل الإعلام عن قيام السعودية بعقد مؤتمر تحالف دولي بقيادتها في الرياض يوم الأحد 15/1/2017، دعت إليه رؤساء أركان 14 دولة تدعي التحالف ضد الإرهاب، ودون أن تدعو إليه أهم دولتين في العالم، اللتين تحاربان الإرهاب على الأرض، وعلى جهودهما يتم دحر الإرهاب، وهما العراق وسوريا.
في الحقيقة، وكما صرح العديد من المسؤولين العراقيين، أن هذا المؤتمر، كغيره من المؤامرات التي تنظمها السعودية لمكافحة الإرهاب، ما هو إلا لذر الرماد في العيون، ولأغراض دعائية فقط. فالسعودية هي راعية الإرهاب وحاضنته، ولا يشرف العراق أو سوريا حضور هكذا مؤتمرات الغرض منها التضليل، بل وحتى دعم الإرهاب، وذلك بمحاولة تشويه سمعة كافة الدول والقوات المشتركة التي تحارب الإرهاب بفعالية وجدية مثل العراق وسوريا وإيران، و حققت انتصارات ساحقة، سواءً في الموصل أو في حلب.
وما هذا المؤتمر السعودي الأخير إلا محاولة يائسة لمد داعش بحبل النجاة، وإيجاد ذريعة لوقف هزيمتها الكاملة. فالحكومات الخليجية وعلى رأسها السعودية وقطر لا تريد الهزيمة الكاملة لداعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها، بل تريد إضعافها فقط، وإبقاءها تحت سيطرتهم من أجل توظيفها لاستنزاف الطاقات البشرية والمادية لدول المنطقة، وخاصة العراق وسوريا.
وحسناً فعلت الحكومة العراقية برفضها لإعلان السعودية عن استعداد للمشاركة في تحرير الموصل، مطالبا الرياض بوقف الامدادات المالية من تجار الخليج لتنظيم “داعش” الإجرامي(3). فغرض السعودية للمشاركة ليس لضرب داعش، بل لضرب القوات المشاركة في دحر داعش.
نعم، إكثار السعودية من المؤتمرات بواجهة مكافحة الإرهاب هو تضليل، ولخدمة الإرهاب وليس لمكافحته، وعلى العقلاء الحذر وعدم الوقوع في الفخ السعودي التكفيري. إذ كما قال بلزاك:
"حذارِ من إمرأة تتحدث عن الشرف كثيرا."
abdulkhaliq.hussein@btinternet.com
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/
ـــــــــــــــــــــــ
روابط ذات صلة
1- انتقادات شديدة لاختيار السعودية لرئاسة لجنة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
http://shabkh.com/view1thread.php?id=62714&fid=0
2- "الإصلاح”: استضافة السعودية لمؤتمرات مكافحة الإرهاب تضليل للرأي العام
http://almaalomah.info/2017/01/17/political/122699
3- العراق يرفض مشاركة السعودية في معركة الموصل
http://almaalomah.info/2017/01/18/political/122924
4- وكيل وزارة الخزانة الأمريكية: السعودية لا تزال المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=4888
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولمن يرغب في المزيد من الدراسات الموثقة عن دور السعودية في الإرهاب فإليه الروابط التالية:
1- مقالة نيويرك تايمس: السعوديون والتطرف، مشعلو النار ومخمدوها
http://www.nytimes.com/interactive/2016/09/26/world/middleeast/arabic-language-saudi-arabia-islam.html?_r=1
2- كورتين وينزر: السعودية والوهابية وانتشار الفاشية الدينية
http://www.aafaq.org/malafat.aspx?id_mlf=11
3- جو بايدن يعلنها صراحة السعودية وتركيا و الامارات مولوا داعش (فيديو)
http://youtu.be/tQ1xzgrld-0
4- شهادة رئيس المخبارات البريطانية عن خطة السعودية في الإرهاب وإبادة الشيعة(فيديو)
Sir Richard Dearlove on Re-appraising the Counter-Terrorist Threat
http://www.youtube.com/watch?v=XeFFtiEtriA
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
شبكات لصناعة الأخبار الكاذبة
-
اختطاف أفراح شوقي نسخة من اغتصاب صابرين؟
-
أوباما وسياساته التخريبية عند الوداع
-
قانون العشائر يعيق تطور الدولة المدنية
-
لماذا كل هذا العداء لإيران؟
-
استعادة حلب...انتصار بطعم الهزيمة!
-
عبدالخالق حسين - كاتب وباحث سياسي عراقي مستقل - في حوار مفتو
...
-
في وداع فيدل، آخر عمالقة الاشتراكية
-
إلى متى السكوت عن تمادي السعودية في إهانة الشعب العراقي؟
-
حول هدم البيشمركة لدور وقرى عربية في كركوك ونينوى
-
أسباب ودلالات انتصار ترامب
-
لا للعقوبات الجسدية في المدارس
-
لا لقرار منع المشروبات الكحولية
-
داعش، بندقية للإيجار أنتهى دورها
-
مناظرة مع مستشار إردوغان!
-
يجب دحر تجاوزات إردوغان على العراق
-
الطفيلي في خدمة الإرهاب
-
دعوة لإصدار قانون (جاستا) عراقي
-
إلغاء فيتو أوباما صفعة جديدة في وجه السعودية
-
حول انهيار السعودية، مرة أخرى
المزيد.....
-
مساعد الرئيس: استمرار المشاورات يُرجئ تشكيل الحكومة شهراً
-
غندور: الحوار مع واشنطن مستمر وصولاً للتطبيع الكامل
-
المبعوث الأمريكي يحذر من المبالغة في الثقة بالمعارضة المسلحة
...
-
شاهد.. إيران: انهيار برج تجاري في طهران إثر حريق وعشرات رجال
...
-
حشود عسكرية إفريقية تأهبا لاجتياح غامبيا
-
لاعب من الزمالك ينشر صورة مفزعة بعد تعرضه لحادث سير!
-
موجة لجوء جديدة من العراق إلى سورية
-
الطاقة الدولية تعلن توقعاتها لسوق النفط لـ 2017
-
علوش يتفق مع الأسد ويبحث عن إجابات في أستانا
-
زاخاروفا: الوضع في وادي بردى يعود إلى طبيعته والهدنة صامدة ف
...
المزيد.....
-
التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري
/ حسقيل قوجمان
-
سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية
/ توني كليف
-
الحرب الأهلية في المغرب
/ عبد السلام أديب
-
النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
/ بشير النجاب
-
معنى النظرية الماركسية اللينينية
/ فلاح أمين الرهيمي
-
لماذا ندرس الفكر السياسي؟
/ ساكري البشير
-
انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول
/ توما حميد
-
الإنقسام والوحدة فى الحركة الشيوعية المصرية
/ رياض حسن محرم
-
مقدمة في علم الاتصال
/ أ.م.د.حبيب مال الله ابراهيم
-
الاشتراكية في السياسة و التاريخ: خرافة الطريق الثالث( قراءة
...
/ ممدوح مكرم
المزيد.....