أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نها أبو دقة - ألق ...





اخر الافلام











المزيد.....

ألق ...


نها أبو دقة
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 11:35
المحور: الادب والفن
    


وما تزالين تغازلين النجوم فيغار من بهائك

القمر .... تبعثرينَ الخطى مواعيدَ توقٍ

وعذوبة تتأبطين الغيب ولهاً وترقبَ

مفاجآت .. ترحلين .... ترحلين ليأتينا حلُّكِ

سلاماً وبرداً وأحجيات .... تروّضين المحالَ

تذلّلين المعجزاتِ .... وما تزالين جميلةً ...

ساحرةَ الحضور ... ألِقَةُ المحّيّا ....تتعاقبُ

أمامَ تيهِك الأجيالُ ... وتعجُّ نظراتُك شغفاً

وسناءً ودفءَ حكايا ..... ما تزالين صامتة ً

ويقهرُ صمتُك طبولَ صخِبِهم ....تتفرّدين

على عرش ِ القداسةِ والنّبوغة وترقص

نشوى على خفقانِ قلبِك العذريّ عقودُ اللّؤلؤ

والزّمرد والياقوت ..... تنثرين وتجمعين

جنى المواسم وفتنةَ الفصول .... يا أنت يا

من تختزلين غاياتِ التجاربِ والأسفارَ

وحكمةَ الزّمن ....





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نها أبو دقة

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- ماذا لو ؟؟؟؟!!!
- ماذا لو ؟؟؟؟!!!
- ألق ...
- ألق ...
- لكَ ..
- لكَ ..
- شذرة
- شذرة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عاصمة جنوب السودان تستعد لاستقبال جلالة الملك
- أحمد الواصل في -المحرم الخليجي-: ويلات الغناء العربي من زمن ...
- داعش يجدد مجازره على المسرح الروماني في تدمر
- تركيا تستعيد جرة عمرها 4500 عام من بريطانيا
- الكتابة أحد اهتمامات أوباما بعد البيت الأبيض
- فيلم لـ-بي بي سي- بطلاته بائعات الهوى يروج لعلاقة ترامب بالك ...
- تواصل عروض فعاليات مهرجان المسرح العربي بعروض مسرحية ونشاطات ...
- مخرج «مولانا»: الفيلم لا يهاجم الأزهر.. ولكن يفضح استغلال ال ...
- فيلم -داري قطر-.. فرصة لاكتشاف الحياة في البلد
- روح الفلامنكو تنتعش بمقهى قديم بالعاصمة الإسبانية

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نها أبو دقة - ألق ...