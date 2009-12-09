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اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط ينظمون أمسية شعرية -محامون شعراء-


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 03:26
المحور: الادب والفن
    


تحت شعار "محامون شعراء" وانتصارا لقيم الحق والخير والجمال وتكريسا للثقافة كرافعة أساسية للمحاماة والعمل القضائي عامة.
يشرف اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، بدعوتكم لحضور الأمسية الشعرية تحت شعار "محامون شعراء" يومه الخميس 19 يناير 2017 على الساعة السادسة مساءا بنادي هيئة المحامين بزنقة أفغانستان المحيط.
بمشاركة المحامين الاجلاء:
- الأستاذ خليل الإدريسي
- الأستاذة حنان الوليدي
- الأستاذ صلاح الدين عبد العالي
- الأستاذة صبيرة حوات
- الأستاذ جهاد السفياني
- الأستاذة نوال التغدويني
# لاتخلفوا موعد الشعر #





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المركز المغربي للفكر والإبداع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط ينظمون أمسية شعرية -محامون شعراء-