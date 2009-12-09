

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:44

المحور: الادب والفن









كيف أحبكِ

وعليكِ لا أغار

اليس من القدح

تشتعل النار

كيف أحبكِ

وعليكِ لا أغار

أليس الغيم

إذا تراكم

تنهمر ألأمطار

وأنا حبي لكِ

أوله نارٌ

وآخره أمطار

أنا حبي لكِ

يثور كالبراكين

يجري كألأنهار

أنا حبي لكِ

يراه كل من أمتلك

نعمة ألأبصار

كل من قرأ

يعرف أني أحبكِ

وفيكِ أنظم ألأشعار

أغازل عينيك

أغازل حضورك المنير

كالشمس في رابعة النهار

أغازل طلتك

المضيئة في الليل

كما ألأقمار

من حبي لكِ

أغار عليكِ

وكبف بمن يحبكِ

أن لا يغار