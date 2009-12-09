أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - كيف أحبكِ, وعليكِ لا أغار





اخر الافلام











المزيد.....

كيف أحبكِ, وعليكِ لا أغار


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:44
المحور: الادب والفن
    


كيف أحبكِ
وعليكِ لا أغار
اليس من القدح
تشتعل النار
كيف أحبكِ
وعليكِ لا أغار
أليس الغيم
إذا تراكم
تنهمر ألأمطار
وأنا حبي لكِ
أوله نارٌ
وآخره أمطار
أنا حبي لكِ
يثور كالبراكين
يجري كألأنهار
أنا حبي لكِ
يراه كل من أمتلك
نعمة ألأبصار
كل من قرأ
يعرف أني أحبكِ
وفيكِ أنظم ألأشعار
أغازل عينيك
أغازل حضورك المنير
كالشمس في رابعة النهار
أغازل طلتك
المضيئة في الليل
كما ألأقمار
من حبي لكِ
أغار عليكِ
وكبف بمن يحبكِ
أن لا يغار





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شيرزاد همزاني

إجمالي القراءات: 1,622,057
المقالات المنشورة: 824
- قولٌ على قولْ
- آهٍ منك
- مساء الخير مولاتي
- عبيدٌ نحن في دولة الوالي
- أفضالُ الوالي
- كِذْبَة
- كفانا نلعبُ دورَ العشاق
- أحِبُ بريطانيا
- كلُ عامٍ والوالي بخير
- حلمتُ بأني أقولُ فيكِ شعراً
- خلال مسالك الحياة
- سأغادر حبكم دون ندم
- حبكِ, كهذا البرد القارس
- نبي ألأباطيل
- منبع الذكريات
- ذنبنا
- صوتٌ في ثنايا روحي ينادي
- عَذَلْ
- مع كوكل ماب
- حضور

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الأطفال -يتذكرون اللغة- التي اعتادوا سماعها في الأشهر الأولى ...
- من قصد الكتابة إلى تعدد الإيقاع: رقية مهدي في -مناورات الخل ...
- الأطفال يتذكرون اللغة التي يسمعونها عقب ولادتهم
- بعد ربع قرن ضابط كي جي بي يكشف الساتر عن الرواية الضائعة وال ...
- أغنية بيقوللي
- الموارد تؤمن الحصص المائية الشتوية للمحافظات وتدعو لـ-ثقافة ...
- فيلم إثارة أمريكي عنوانه -سفاح إسطنبول-!
- الجزائر تعترف: رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أصبح لا مفر ...
- متاحف قطر تنظم معارض عالمية ربيع 2017
- الفائز بجائزة تي. أس. اليوت للشعر عام 2016 -

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - كيف أحبكِ, وعليكِ لا أغار