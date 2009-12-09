أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خوناف أيوب - عودة





اخر الافلام











المزيد.....

عودة


خوناف أيوب
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 00:53
المحور: الادب والفن
    


( عودة )



الفجر يتساقط
مطر يلوح في فضاء المنفى
الطريق نور ..
لا حواجز
لا عسكر
الطريق سالك إلى الوطن
بيننا وبينه .. جدائل نهر
في وسط دجلة كدنا نغرق
الحقائب كبيرة
الوطن يمدَّ يديه
يرفعنا ويسحبنا بهدوء ..
حارس الحدود كردستان الغربية يحمل حقيبتي من النهر
يمسك بيدي
استند عليه
كتفه أحنُّ من غيمات كانون
الموظف الثاني يسألني باستغراب
بعد أن أدخل اسمي لقائمة القادمين
أنت أتيتِ قبل أربعة أشهر ؟
نعم .
الناس لايعودون للحرب بهذه السرعة
قالها لي بعلامات وجهه الجميل
وجه أبناء بلدي حقول سنابل
أغاني أمهات
مشاهد من الجنة.
الحافلة مليئة بالطين
اجلس وأنا أنتعش بتراب وماء البلد
قصص التراب لا يعرفها إلا من صافحوا المنافي
أتمدد بين الطين
أمسحهُ بيدي عن المقاعد
أستنشقهُ كالأكسجين
السائق يبتسم من المرآة
ربما يقول " مجنونة "
موسيقى الريف ترافق العائدين
حتى الغرباء يشعرون بنا
العودة لا تُكتب
لا تُرسم
ولا تُحكى
العودة شيء لم يُكتشف
فقط من عادوا يوماً يعرفونها
استراحة للمدخنين
الاستراحة مليئة بالصمت
"لِمَ يستريحون ؟ أسأل نفسي !
من يتعب على طريق العودة غير هؤلاء الحمقى؟ "
وصلت ..قامشلو عروسة المطر
مازال المطر
الشتاء ممتد من هولير إلى هنا ..
مطر .. مطر
حل المساء .. مطر أيها العالم
مطر !
صديقي يترك مدفئته والمازوت الذي اشتراه بالكثير من المال
المحروقات باهظة الثمن في الحروب
ربما لأن الناس أيضاً يحترقون في الحروب
صديقي يترك مظلته في منزله
يده والمطر ستكونان مظلتي
يدعوني لشوارع مدينتنا
أركضُ ..
أضحكُ في وجه كل ما مرّ من غياب
مطر .. مطر أيتها القذائف
مطر !
أنا هنا
أنا هنا أيتها الحرية المسجونة
أنا حرة من المسافات
أجلسُ في بحيرات شوارعنا المكسّرة
أبتسمُ لآلة التصوير
أمسكُ بيد الانتماء
لنا معاً الأن صورة تذكارية أيها الانتماء
الطقس عودة و أجنحة
الطقس صلاة
الطقس قامشلو
الطقس أنت يا وطن
يتبلل وجهي
لا أمسحهُ ...
مطر الوطن يمسح بكاء كل ما مضى
معطفي مليء بالمطر
العشب ينبت على كتفي
وجيبي امتلأ بالرمان
جيب صديقي دافىء جداً
لن أسأله عن السبب
فأنا أعرف ما السبب ،
السبب أن معطفه لم يغادر الوطن
من لم يغادروا وطنهم
هم مدائن دفء .



* خوناف أيوب





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
خوناف أيوب

إجمالي القراءات: 2,071
المقالات المنشورة: 2
- قصيدة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- «كى لا ننسى».. فنان عراقى يستنسخ آثارا دمرتها داعش
- جذور نظرية الأجناس الأدبيّة في? ?النقد العربي? ?القديم
- الموسيقى الأجنبية والرشوة
- عرض موسيقي لإحياء -حلم مارتن لوثر كينغ-
- انطلاق مهرجان ربيع سوق الوكرة بقطر الخميس
- امحند العنصر ينفي اتصاله بابن كيران للاعتذار
- العثماني رئيسا لفريق البيجيدي بمجلس النواب
- العثماني: لا حديث عن الحكومة قبل عودة المغرب للاتحاد الإفريق ...
- فنانو أميركا يتحاشون المشاركة بحفل تنصيب ترمب
- حصري: لهذا فرض شباط على برلمانييه الانسحاب من جلسة التصويت ع ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خوناف أيوب - عودة