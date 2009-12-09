أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالكريم هداد - لعبة حوار





اخر الافلام











المزيد.....

لعبة حوار


عبدالكريم هداد
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 23:43
المحور: الادب والفن
    



لن تحدد حجم المخ
في جمجمتي
ولستَ من دفع فاتورة غربتي
ومنفاي بدلاً عني
في بلادي سُجُنْتُ..
قبل أن تولدَ حرباً طاحنة
حيث حشدُ المصفقين
وكتابُ التقارير والشرطةُ السرية
لا تجعل الحوار
لعبة في أرض مهجورة
وأنت ترتدي ملابسَ حفلٍ عائلي
أبغضُ الجريمة..
ومَنْ ساهمَ بها
بربك الرحيم.. ابتعد قليلاً
لعلي أراك..
وأنتَ تشاهدني بوضوح ..َ!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبدالكريم هداد

إجمالي القراءات: 719,867
المقالات المنشورة: 139
- حلمٌ أخرس
- نار وعسل يا ونس
- بعد بيه من العمر أجمل
- لن ابكي على نهر لا يعرف السباحة
- موضة.. وضمير..!
- دواعش إنتوا بلا لحى
- أولادْ المَلحَة
- هايْ فَرْحَة..!
- تفاح جيرانَكْ كبرْ
- كلشي حلو..!
- بگنا العراق
- خِصْرُها..!
- عِنْدِي أمِيرَة
- صرخة بوجه وطن..!
- أيَّ موتٍ سيختارونَ لي.. ؟
- رايدْ للحِزِنْ..عْوازَه
- غضب
- أنْعَلْ أبوهَا القَنَفَه...!
- دَمْعَةٌ
- صبح الورد

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- «كى لا ننسى».. فنان عراقى يستنسخ آثارا دمرتها داعش
- جذور نظرية الأجناس الأدبيّة في? ?النقد العربي? ?القديم
- الموسيقى الأجنبية والرشوة
- عرض موسيقي لإحياء -حلم مارتن لوثر كينغ-
- انطلاق مهرجان ربيع سوق الوكرة بقطر الخميس
- امحند العنصر ينفي اتصاله بابن كيران للاعتذار
- العثماني رئيسا لفريق البيجيدي بمجلس النواب
- العثماني: لا حديث عن الحكومة قبل عودة المغرب للاتحاد الإفريق ...
- فنانو أميركا يتحاشون المشاركة بحفل تنصيب ترمب
- حصري: لهذا فرض شباط على برلمانييه الانسحاب من جلسة التصويت ع ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالكريم هداد - لعبة حوار