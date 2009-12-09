

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 23:43

المحور: الادب والفن











لن تحدد حجم المخ

في جمجمتي

ولستَ من دفع فاتورة غربتي

ومنفاي بدلاً عني

في بلادي سُجُنْتُ..

قبل أن تولدَ حرباً طاحنة

حيث حشدُ المصفقين

وكتابُ التقارير والشرطةُ السرية

لا تجعل الحوار

لعبة في أرض مهجورة

وأنت ترتدي ملابسَ حفلٍ عائلي

أبغضُ الجريمة..

ومَنْ ساهمَ بها

بربك الرحيم.. ابتعد قليلاً

لعلي أراك..

وأنتَ تشاهدني بوضوح ..َ!