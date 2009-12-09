أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة - سامي الذيب - ما هو الحل للاجئين What solution for the refugees





اخر الافلام











المزيد.....

ما هو الحل للاجئين What solution for the refugees


سامي الذيب
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 09:27
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    


خير الكلام ما قل ودل
---------------
لو فتحت ابواب الدول العربية والإسلامية سوف يخرج اكثر من 100 مليون شخص. ولا يمكن لأوروبا استقبالهم دون ان تدمر نفسها. وليس من العدل ان تترك هؤلاء في وضع غير انساني يعرضون نفسهم لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
.
ما الحل اذن؟ لماذا لا نعطي لهم الفرصة لخلق مجتمع جديد على نصف السعودية بدلا من ترك كل هذا البلد خمس مرات وسع فرنسا في أيدي عدة مئات من الأمراء الحرامية يرتعون فيها؟
.
من جهة اخرى 70% من السجناء في فرنسا مسلمون متعصبون سوف يدمرونها بعد خروجهم من السجن.
.
لماذا لا نرسلهم ونرسل السجناء المسلمين المتعصبين في الدول الغربية الأخرى إلى السعودية ونعطيهم فرصة اخرى لتأهيل انفسهم؟
.
إن كان عندك حل آخر اقبله منك. ما هو الآن حلك؟
.
What solution for those fleeing the hell of the Arab and Islamic countries?
--------------------------------------------------
If we open the doors of Arab and Islamic countries, more than 100 million people will leave. Europe cannot accept them without destroying itself. And it is unfair to leave them in an inhuman situation risking their lives for illegal immigration.
What is the solution then? Why not give them the chance to create a new community on half of Saudi Arabia instead of letting this country, five times larger than France, in the hands of several hundred thieving princes?

On the other hand, 70% of the detainees in France are fanatical Muslims who will destroy it after their release from prison.
Why not send these fanatical Muslim prisoners with fanatical prisoners from other Western countries to Saudi Arabia to give them another chance to rehabilitate themselves?

If you have another solution, I accept it from you. What is your solution now?
.
النبي د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61
كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC
يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سامي الذيب

إجمالي القراءات: 6,848,433
المقالات المنشورة: 749
- اهمية ترتيب القرآن بالتسلسل التاريخي
- القمني: ترتيب آيات القرآن حسب تاريخ نزولها
- قررت أن اكون مجنونًا
- اخطاء القرآن: التقديم والتأخير 2
- اخطاء القرآن: التقديم والتأخير 1
- استاذ اردني يرد: أخزاك الله يا عدو الله
- الإسلام عامل تخلف المجتمع
- تأثير السريانية على لغة القرآن
- الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم: أول كتاب في التاريخ
- تعليق على كتاب اخطاء القرآن
- أخطاء القرآن الكريم (كتاب)
- أرجو اعطائي رأيكم
- تناقضات القرآن في قصة موسى (2)
- أخطاء القرآن 6: استعمال كلمات في غير معناها (4)
- تناقضات القرآن وعواقبها الخطيرة
- تناقضات القرآن في قصة موسى (1)
- مؤلف ومصادر القرآن 10 (قصة موسى 2)
- مؤلف ومصادر القرآن 10 (قصة موسى 1)
- أخطاء القرآن 6: استعمال كلمات في غير معناها (3)
- صدور ترجمتي الإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي

المزيد.....


أخبار عامة
- كندا: فتح تحقيق في تمضية رئيس الوزراء عطلة رأس السنة بضيافة ...
- نجل القرضاوي: تيران تحاصر السيسي ولنحتفل كأننا فزنا بكأس أفر ...
- منفذ هجوم إسطنبول اعترف بجريمته
- مباشر.. لافروف: المعارضة السورية المسلحة ستنضم للعملية السيا ...
- طفلة عربية لاجئة في ألمانيا تعرض للبيع!
- أستراليا والصين وماليزيا تسأم من البحث عن الماليزية المفقودة ...
- بالفيديو.. تجربة قتالية لدبابة -تي – 72 أم 1- المطوَّرة في س ...
- -أوبك- تتوقع استقرار سوق النفط في 2017 وفنزويلا تسعى لـ70 دو ...
- -أعنف المعارك- بمطار دير الزور تنتقل لمرحلة جديدة
- هذا ما عثر عليه في منزل منفذ هجوم إسطنبول!

المزيد.....
كتب ودراسات
- نشرة الجمعية المصرية لدراسات الهجرة حول / الجمعية المصرية لدراسات الهجرة
- العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية / أحمد شوقي
- ألمانيا قامت عملياً بإلغاء اللجوء كحق أساسي / حامد فضل الله
- قرأة في واقع الإسلام السياسي في ألمانيا / طارق حمو
- الإغتراب عن الوطن وتأثيراته الروحيّة والفكريّة والإجتماعيّة ... / مريم نجمه
- هجرة العراقيين وتأثيراتها على البنية السكانية - الجزء الثاني / هاشم نعمة
- هجرة العراقيين وتأثيراتها على البنية السكانية - الجزء الأول / هاشم نعمة

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة - سامي الذيب - ما هو الحل للاجئين What solution for the refugees