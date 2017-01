سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 09:27

المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة









خير الكلام ما قل ودل

---------------

لو فتحت ابواب الدول العربية والإسلامية سوف يخرج اكثر من 100 مليون شخص. ولا يمكن لأوروبا استقبالهم دون ان تدمر نفسها. وليس من العدل ان تترك هؤلاء في وضع غير انساني يعرضون نفسهم لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

.

ما الحل اذن؟ لماذا لا نعطي لهم الفرصة لخلق مجتمع جديد على نصف السعودية بدلا من ترك كل هذا البلد خمس مرات وسع فرنسا في أيدي عدة مئات من الأمراء الحرامية يرتعون فيها؟

.

من جهة اخرى 70% من السجناء في فرنسا مسلمون متعصبون سوف يدمرونها بعد خروجهم من السجن.

.

لماذا لا نرسلهم ونرسل السجناء المسلمين المتعصبين في الدول الغربية الأخرى إلى السعودية ونعطيهم فرصة اخرى لتأهيل انفسهم؟

.

إن كان عندك حل آخر اقبله منك. ما هو الآن حلك؟

.

What solution for those fleeing the hell of the Arab and Islamic countries?

--------------------------------------------------

If we open the doors of Arab and Islamic countries, more than 100 million people will leave. Europe cannot accept them without destroying itself. And it is unfair to leave them in an inhuman situation risking their lives for illegal immigration.

What is the solution then? Why not give them the chance to create a new community on half of Saudi Arabia instead of letting this country, five times larger than France, in the hands of several hundred thieving princes?



On the other hand, 70% of the detainees in France are fanatical Muslims who will destroy it after their release from prison.

Why not send these fanatical Muslim prisoners with fanatical prisoners from other Western countries to Saudi Arabia to give them another chance to rehabilitate themselves?



If you have another solution, I accept it from you. What is your solution now?

.

النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61

كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC

يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb