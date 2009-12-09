

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 21:52

المحور: الادب والفن









يقال أن والينا فقير

يقتات الخبز اليابس

ويفترش الحصير

ذلك قول ألأنصار

لكنه ليس من الحقيقة

ولو بقطمير

فوالينا منذ عقود يسرقنا

يجوز العمارات

يجمع الذهب

الدولارات

والدنانير

والشعب حسرةٌ عليه

لقمة العيش

لكن لا بأس

فالوالي يملك من المال

القدر الوفير

سيستخدمها أوان الحاجة

سيكون من ألأعيان

بدلاً من العمل

كغفير

نحن شعبٌ

جلَّ الحمار

أن نكون من الحمير

سنين ونحن نجتر الوعود

والوالي يشرب من دمائنا

كأنها عصير

وألأنصار يرددون دائماً

بهتانٌ قولكم

الوالي هو خيمة الخير

منح الحريات

وضع ألأساسات

لحلم الدولة التي

تشغل من الناس

كل التفكير

لن نرى الدولة

بل سنرى الوالي يزداد غنىً

وسيبقى ينظر الينا

كما ينظر الى شيءٍ حقير

فنحن لا إرادة لنا

ما دام متوفراٌ لنا

أكياس الشعير