

هاتف بشبوش

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 16:51

المحور: الادب والفن









نســــاء (9)...



لاأعرفُ

لماذاتحبينَ الجانبَ الأيمن من السرير؟

هل لأنكِ تعرفينني جيداً،أحبُ الشيوعية َواليسار !!!!!!

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صديقيَ الذي لايفكرُ،الاّبأسفلهِ

قالَ لي:

لكثرةِحرماني جنسياً في السماوةِ

أصبحتُ لاأطيق،من جمالاتِ هذاالكون

غيرَعِضوِإمرأةٍ وقبرْ

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أعترفُ الآنَ

انّ ربلةَ ساقكِ،بعمرهاالثلاثيني

لهاصوتُّ مدوّي

وصَدركِ المتقنُ،بعنايةٍعلى الدوام

لهُ من الخبرةِ ...... لاتضاهى

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مادمتَ تُحبْ

سترقصَ حول النارِ

كماالهنودِالحمرِ

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وأنتِ على جادة الطريق مدبرةَ

سأظل أنظراليكِ

حتى لاأستطيع أن أراكِ في الجانبِ الآخرِ

من هذ االوجود



هــاتف بشبــوش/عراق/دنمارك