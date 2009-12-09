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هاتف بشبوش
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 16:51
المحور: الادب والفن
    


نســــاء (9)...

لاأعرفُ
لماذاتحبينَ الجانبَ الأيمن من السرير؟
هل لأنكِ تعرفينني جيداً،أحبُ الشيوعية َواليسار !!!!!!
.......................
صديقيَ الذي لايفكرُ،الاّبأسفلهِ
قالَ لي:
لكثرةِحرماني جنسياً في السماوةِ
أصبحتُ لاأطيق،من جمالاتِ هذاالكون
غيرَعِضوِإمرأةٍ وقبرْ
................
أعترفُ الآنَ
انّ ربلةَ ساقكِ،بعمرهاالثلاثيني
لهاصوتُّ مدوّي
وصَدركِ المتقنُ،بعنايةٍعلى الدوام
لهُ من الخبرةِ ...... لاتضاهى
.....................
مادمتَ تُحبْ
سترقصَ حول النارِ
كماالهنودِالحمرِ
.......................
وأنتِ على جادة الطريق مدبرةَ
سأظل أنظراليكِ
حتى لاأستطيع أن أراكِ في الجانبِ الآخرِ
من هذ االوجود

هــاتف بشبــوش/عراق/دنمارك





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هاتف بشبوش

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