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النظريه الاستعماريه وسياسة الرعب ؟


هادي ناصر سعيد الباقر
الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 22:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


النظريه الاستعماريه : : وسياسة الرعب ؟ وخلق الحاجات ؟ هي النظريه الراسماليه في سيطرتها على راس المال ؟ الموارد الطبيعيه والبشريه ؟ وقد بدأت مرتبطة ( بمبدأ الامتياز ) الذي اطلقه ووقعه ( كولبرت ) وزير مالية فرنسا عام ( 1619 ) الذي بموجبه قسم العالم الى قسمين :
1- الدول المتبوعن ( الام ) 2- الدول التابعه
ويجب ان لا تخرج الدول التابعه ؟ عن طوع الدول المتبوعه ؟ فتكون لها موردا" للمواد الاوليه ؟ والعمالة اللرخيصه ؟ والجيش الذي تقاتل به ؟ وتكون لها سوقا" لتصريف منتجات الدولة ( الام) ؟ وبعد الثورة الصناعيه والتكنولوجيه ؟ ولحد الآن ؟ فان الدول الاستعماريه تحاول ان تبقي محافظه على نظرية (( مبدأ الالتزام )) هذا .. باستخدام اسلوب الرعب ؟ بالاحتلال العسكري المباشر ؟ الى اساليب الاحتلال الثقافي ؟ والاحتلال الاقتصادي ؟ والتكنولوجي ؟ واحتلال البنوك ..؟
والنظريه الاستعماريه , ولكي تبقى محافظه على مبدأ الامتياز هذا ؟ فان وسيلتها والمبدأ الاساسي في ذلك ؟ تقوم على مبدأ اثارة ( الرعب والارهاب ) ؟ ومن ذلك جاءت نظريه (( الفوضى المنظمه )) ؟ وهي من اقسى اساليب اثارت الرعب ؟ وفق اسس علميه اجتماعيه ؟وبذلك ينتعش اقتصاد الدول الاستعماريه ؟ وتحقق ستراتيجياتها السياسيه ؟
ومن شواهد ومراحل (( سياسة الرعب )) الذي مرت وتمر بالعالم ؟ ولحد الآن فالعالم يعيش سلسله من حالات الخوف والرعب ؟ ولعل منها ما يمكن تذكره : ولو تعدادا" :
1- رعب المذنب هالي ( النجمه ام ذويل ) .
2- رعب المكروب .
3- رعب الحرب العالمية الاولى ؟؟؟ ثم الحرب العالميه التانيه .
4- الرعب الذري ؟ وسياسة حافة الهاويه لجون فوستر دالس .
5- رعب التغيير المناخي .
6- رعب ثقب الاوزون .
7- رعب الانفجار السكاني ؟ وعدم كفاية الموار؟ لتغذية البشر ؟
8- رعب الربيع العربي ؟ وما يفعله بالمنطقة من انواع متعددة من الرعب ؟
9-اما في العراق : فقد عانى , ولا زال , من انواع متعددة من رعب ((الفوضى المنظمه )) الذي تحقق امريكا تراتيجياتها في العراق وفي الاقليم ؟ والغاء مصطلح ( الشرق الاوسط ) وكما يلي :
أ‌- رعب الطائفيه : والذي انتشر في كل المجتمع العراقي ؟ والآن انتقل الى الاقليم العربي والاسلامي ؟
ب‌- رعب الارهاب والتهجير ؟
ت‌- رعب تقسيم العراق ؟
ث‌- رعب جفاف مياه دجله والفرات ؟
ج‌- رعب داعش ؟ والنزوح ؟
ح‌- رعب انهيار سد الموصل والطوفان .
من خلال اثارة كل انواع هذا (الرعب ) ؟ فقد الفه الشارع العراقي ؟ واصبحت اخلاقه وسلوكه هي كنتائج يفرضها هذا الرعب ؟ ومن الناحية الاخرى ؟ فان الماكنة الاستعماريه لامريكا واتباعها
؟الصناعيه والتجاريه والاقتصاديه ..؟ تتعافى في دوران صناعة الاسلحه ؟ والاجهزة التجاريه ؟ والاهم هو في تحقيق ستراتيجيتها فيى العراق وفي المنطقه ؟
فما الشعب العراقي وشعوب المنطقه ؟ الاّ حيوانات تجارب في مختبرات البحوث الامريكيه ؟
الباحث / هادي الباقر





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هادي ناصر سعيد الباقر

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هادي ناصر سعيد الباقر - النظريه الاستعماريه وسياسة الرعب ؟