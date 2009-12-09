

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 22:23

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









النظريه الاستعماريه : : وسياسة الرعب ؟ وخلق الحاجات ؟ هي النظريه الراسماليه في سيطرتها على راس المال ؟ الموارد الطبيعيه والبشريه ؟ وقد بدأت مرتبطة ( بمبدأ الامتياز ) الذي اطلقه ووقعه ( كولبرت ) وزير مالية فرنسا عام ( 1619 ) الذي بموجبه قسم العالم الى قسمين :

1- الدول المتبوعن ( الام ) 2- الدول التابعه

ويجب ان لا تخرج الدول التابعه ؟ عن طوع الدول المتبوعه ؟ فتكون لها موردا" للمواد الاوليه ؟ والعمالة اللرخيصه ؟ والجيش الذي تقاتل به ؟ وتكون لها سوقا" لتصريف منتجات الدولة ( الام) ؟ وبعد الثورة الصناعيه والتكنولوجيه ؟ ولحد الآن ؟ فان الدول الاستعماريه تحاول ان تبقي محافظه على نظرية (( مبدأ الالتزام )) هذا .. باستخدام اسلوب الرعب ؟ بالاحتلال العسكري المباشر ؟ الى اساليب الاحتلال الثقافي ؟ والاحتلال الاقتصادي ؟ والتكنولوجي ؟ واحتلال البنوك ..؟

والنظريه الاستعماريه , ولكي تبقى محافظه على مبدأ الامتياز هذا ؟ فان وسيلتها والمبدأ الاساسي في ذلك ؟ تقوم على مبدأ اثارة ( الرعب والارهاب ) ؟ ومن ذلك جاءت نظريه (( الفوضى المنظمه )) ؟ وهي من اقسى اساليب اثارت الرعب ؟ وفق اسس علميه اجتماعيه ؟وبذلك ينتعش اقتصاد الدول الاستعماريه ؟ وتحقق ستراتيجياتها السياسيه ؟

ومن شواهد ومراحل (( سياسة الرعب )) الذي مرت وتمر بالعالم ؟ ولحد الآن فالعالم يعيش سلسله من حالات الخوف والرعب ؟ ولعل منها ما يمكن تذكره : ولو تعدادا" :

1- رعب المذنب هالي ( النجمه ام ذويل ) .

2- رعب المكروب .

3- رعب الحرب العالمية الاولى ؟؟؟ ثم الحرب العالميه التانيه .

4- الرعب الذري ؟ وسياسة حافة الهاويه لجون فوستر دالس .

5- رعب التغيير المناخي .

6- رعب ثقب الاوزون .

7- رعب الانفجار السكاني ؟ وعدم كفاية الموار؟ لتغذية البشر ؟

8- رعب الربيع العربي ؟ وما يفعله بالمنطقة من انواع متعددة من الرعب ؟

9-اما في العراق : فقد عانى , ولا زال , من انواع متعددة من رعب ((الفوضى المنظمه )) الذي تحقق امريكا تراتيجياتها في العراق وفي الاقليم ؟ والغاء مصطلح ( الشرق الاوسط ) وكما يلي :

أ‌- رعب الطائفيه : والذي انتشر في كل المجتمع العراقي ؟ والآن انتقل الى الاقليم العربي والاسلامي ؟

ب‌- رعب الارهاب والتهجير ؟

ت‌- رعب تقسيم العراق ؟

ث‌- رعب جفاف مياه دجله والفرات ؟

ج‌- رعب داعش ؟ والنزوح ؟

ح‌- رعب انهيار سد الموصل والطوفان .

من خلال اثارة كل انواع هذا (الرعب ) ؟ فقد الفه الشارع العراقي ؟ واصبحت اخلاقه وسلوكه هي كنتائج يفرضها هذا الرعب ؟ ومن الناحية الاخرى ؟ فان الماكنة الاستعماريه لامريكا واتباعها

؟الصناعيه والتجاريه والاقتصاديه ..؟ تتعافى في دوران صناعة الاسلحه ؟ والاجهزة التجاريه ؟ والاهم هو في تحقيق ستراتيجيتها فيى العراق وفي المنطقه ؟

فما الشعب العراقي وشعوب المنطقه ؟ الاّ حيوانات تجارب في مختبرات البحوث الامريكيه ؟

الباحث / هادي الباقر