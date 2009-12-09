

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 21:55

المحور: كتابات ساخرة









كتبت الأخت ماجدة منصور تعليقا على مقال سابق:

تصور يا سامي....ابتديت اصدق انك انت نبي ...يا مدهول!!!0

شو نوع النبيذ اللي عم تشربوا اليوم!!! يخرب عقلك....بلشت أصدقك!!0

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وفي الحقيقة لم استوعب جواب الأخت ماجدة. هل هو مدح قي معرض الذم، أم ذم في معرض المدح.

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دار بيني وبين صديق مغربي الحوار التالي:

الصديق: نبينا سامي ليك وحشة

سامي: تسلم

الصديق: قم بزيارتنا للمغرب

سامي: يشرفني ذلك... إن دعاني امير المؤمنين أو جامعة مغربية أو جمعية مغربية

الصديق: ما في أجنداتك أي دعوة من مؤسسة مغربية؟

سامي: للأسف لا. من يقبل استضافة مجنون مثلي؟

المغربي: العفو أنت العاقل الوحيد الناطق بالعربية

سامي: انت تعرف العاقل بين المجانين مجنون

المغربي: صحيح اللي بيقول الحق بيسموه مجنون... إني أستمع لآخر حلقة لك مع الأخ سال بعنوان علاقة الإسلام بالتخلف https://www.youtube.com/watch?v=e8H8hWF-62E. حلقة رائعة نبينا

سامي: تسلم... أوقات اعود لسماع حلقاتي لأراقب ما قلته.... واستغرب.... يعني قريبا سوف اصدق اني نبي عن جد ههههههههه

المغربي: ولو نبينا أنت نبي القرن الواحد والعشرين. أتحفتنا بالأمتال في هذه الحلقة

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دعتني في الماضي جمعية مغربية للتكلم عن حقوق الإنسان. فأرسلت لها نصي قبل الذهاب لمعرفة ان كان كلامي مقبول في بلدهم. فأشاروا علي بأن احضر للمغرب.

وعندما وصلت لمطار الدار البيضاء اتسقبلني رئيس الجمعية.

فأخذت بيده وسألته هل فعلا هو قرأ مقالي.

فقال: ولماذا السؤال؟

فأجبته: استغرب انكم تدعوني رغم كل ما قلته في المقال... ومن بين ما قلته هو ضرورة الغاء فكرة الوحي....

فرد علي: أخي سامي، أفكارك معروفة وتملأ الأنتيرنيت. نحن متفقون معك بالتمام، ولكنك المجنون الوحيد الذي يجرؤ على قول رأيك. ولذلك دعوناك حتى تتكلم بإسمنا

فأجبته: يكثر خيرك. يعني هيك عملتني مجنون؟

فقال: انت عارف واحنا عارفين.

وقد رأيت العجب: فرغم ان كلامي كان جدا مستفزا إلى أعلى درجة، وانقسم الحاضرون إلى مؤيد ومعارض بسببي وهاجت القاعة وماجت، إلا ان رئيس الجلسة، وكان وزيرا، اسكت المعارضين قائلا: هذا ضيفنا.

ففهمت ان عند المغاربة الضيف له مكانة خاصة جدا. ولو ان مغربي قال ما قلته لكان قتلوه.

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من منا لم يسمع ببهلول؟ إن انت نعت شخص بأنه بهلول، سوف يعتبرها اهانة إن كان مصابا بإعصار في المعدة. ولكن ان كان عنده روح رياضية وعلم بهذه الشخصية الرائعة التي بنى لها البغداديون مزارا، اعتبر كلمة بهلول مدحا.

كان بهلول فقيها. ويصنف بين عقلاء المجانين. وقد خصص له النيسابوري فصلا في كتابه المعنون: عقلاء المجانين. ويمكن الإطلاع عليه في هذا الرابط: http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/274.pdf من الصفحة 43 إلى 48.

ويذكر من نوادره ما يلي:

خرج الرشيد إلى الحج فلما كان بظاهر الكوفة إذ بصر بهلولاً المجنون على قصبة وخلفه الصبيان وهو يعدو فقال من هذا، قالوا بهلول المجنون، قال كنت أشتهي أن أراه فأدعوه من غير ترويع، فقالوا له أجب أمير المؤمنين، فعدا على قصبته، فقال الرشيد السلام عليك يا بهلول، فقال وعليك السلام يا أمير المؤمنين، قال كنت إليك بالأشواق، قال لكني لم أشتق إليك، قال عظني يا بهلول، قال وبم أعظك هذه قصورهم وهذه قبورهم، قال زدني فقد أحسنت، قال يا أمير المؤمنين من رزقه الله مالاً وجمالاً فعف في جماله وواسى في ماله كتب في ديوان الأبرار فظن الرشيد أنه يريد شيئاً فقال قد أمرنا لك أن تقضي دينك، فقال لا يا أمير المؤمنين لا يقضى الدين بدين أردد الحق على أهله واقض دين نفسك من نفسك، قال فإنا قد أمرنا أن يجري عليك، فقال يا أمير المؤمنين أترى الله يعطيك وينساني؟ ثم ولى هارباً.

ويقال ان بهلول كان من المخلصين لآل البيت والداعين إليهم ولا سيما الإمام موسى بن جعفر الكاظم وكان معاصراً له. وقيل إن الرشيد أراد إجبار بهلول على التوقيع على وثيقة إصدر فيها أمره بقتل الإمام الكاظم فذهب بهلول إلى الإمام وأخبره بذلك، فأمره الإمام أن يتظاهر بالجنون ليكون في أمان من سطوة الرشيد.

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أهل حمص مشهورون بالتظاهر بالجنون. فيقال ان تيمورلنك انهارت أمامه الحصون والممالك. فخرج جميع سكان حمص إلى خارج السور وتركوا أبواب المدينة على مصاريعها ولبسوا القباقيب بالمقلوب وانهالوا على براميل الحديد العتيقة ضرباً غير عابئين بالغازي وجيشه ... فأمر جيشه بعدم دخول هذه المدينة أو الاختلاط بأهلها.

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من عادتي ان احجب المعلقين ذو الميول العقائدية الذين يؤمنون بأن القرآن كلام الله... وهو امر استغربه أيما استغراب قي القرن الواحد والعشرين. وقد وقعت عيني على تعليق من شخص يحمل اسمي ... ولم ارد حذف صاحبه تكريما لبهلول. فأنا لا اعرف ان كان كلامه تقية أم تهزيرا. وهل يجرؤ أحد ان يقول عكس ما قاله؟ ... وها أنا انقل لكم تعليقه http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=544281

سامي محمد المصري

الحمد لله الغني عن العالمين .. الغني ذو الرحمة.. والصلاة والسلام على من أوتيّ جوامع الكلم .. أما بعد فأن أصل الموضوع خطأ وساقط ومتهافت ولا ينبغي الخوض في غماره .. لماذا ؟!! .. لأن التسليم بصحته يعني أن حضرت صاحب هذه التخرصات وهذا الهزل المزعوم ( أخطاء القرآن ) يعني أن سعادته أقدر وأبلغ من أهلها الأوائل ألا وهي اللغة العربية في الجاهلية كان أهلها بالسليقة هم فحول في شئونها وأدرى بها وأحرى في إدراك أي خطأ وقد كان منهم كثيرين كافرين بالقرآن الذي نزل متحديــاً لهم ومع ذلك لم يقل أخدهم بمثل ما قال به أنت يا سامي .. فهل أنت أعلم بالعربية من أهلها الأوائل وتظن أنه فاتهم ما توهمته أنت أنها أخطاء ؟؟!! ... أنت لست ذوّاق للغة العربية فضلاً عن القران المجيد العظيم (( إنه لقول فصل ومـا هـو بالهزل )) .. تُب وارجع إلى الله فإننا لا ندري متى نقدم عليه (( فإذا بلغت التراق وقيل من .. راق .. والتفت الساق بالساق .. إلى ربك يومئذ المساق .. )) .. (( فلا صـدق ولا صلى ولكن كذّب وتولّى )) .. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا .. اللهم آمين.

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لم ارد ان اعلق على الأخ سامي محمد المصري لأني لم ارد جرح شعوره. فأنا اعتقد بأنه لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، وأن لا علاقة لله لا بتوراة ولا انجيل ولا قرآن. فكل كتاب بشري. وكل ما هو بشري يصيب ويخطئ. ومن يقول عكس ذلك مكانه الطبيعي مصحة الأمراض العقلية.

فما رأيكم زاد فضلكم ... فيما كتبه الأخ سامي محمد المصري؟

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بعد كل ما ذكرت اعلاه، قررت ان اكون مجنونا: ففي العقل الندامة... وفي الجنون السلامة.

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

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