

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 11:25

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









هذا المقال يعتمد على كتابنا "الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم": متوفر مجانا من موقعي https://goo.gl/PD7FRN

ولكن أرجو من عنده امكانية لشرائه أن يحصل على النسخة الورقية من موقع أمازون: https://goo.gl/QCKIax تضامنا ودعما لأبحاثي

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في المقال السابق تكلمنا عن انواع التقديم والتأخير في القرآن http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=543940

والآن نستعرض الآيات التي جاء فيها تقديم وتأخير من النوع الأول في السور 1 إلى 50 بالتسلسل التاريخي. ويعني بالعربي الفصيح «نص مخربط»، ويتعلق بآيات أشكل معناها فأقترح المفسرون مخرجًا لهذا الإشكال من خلال إعادة ترتيب عناصرها، مع حذف أو زيادة في بعض الأوقات، بحيث يتم الوصول إلى معنى مقبول. ولن نعطي هنا مصادرنا للتخفيف على القارئ. ومن تهمه المصادر يمكنه ان يرجع لكتابنا "الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم"

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م2-68: 2: مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

نص مخربط: هذه الآية جواب لسؤال متأخر جاء في الآية 2-68: 51: وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

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م3-73: 17: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

نص مخربط وترتيبه: نص مخربط وترتيبه: فَإِنْ كَفَرْتُمْ كَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

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م8-87: 4-5: وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى

نص مخربط وترتيبه: وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى أَحْوَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً

أحوى: أخضر يضرب إلى السواد. الغثاء: الهشيم.

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م22-112: 4: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

نص مخربط وترتيبه: وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ كُفُوًا لَهُ

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م23-53: 24-25: أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى * فَلِلَّهِ الْآَخِرَةُ وَالْأُولَى

نص مخربط وترتيبه: فَلِلَّهِ الْأُولَى والْآَخِرَةُ، على غرار الآية 49-28: 70 «لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآَخِرَةِ».

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م38-38: 26: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

نص مخربط وترتيبه: إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ يَوْمَ الْحِسَابِ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا

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م38-38: 29: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

لنص مخربط وترتيبه: ليدَبَّر أولو الألباب آياته ويتذكروا

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م38-38: 57: ه هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ

نص مخربط وترتيبه: فَلْيَذُوقُوهُ هذا حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ

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م39-7: 2: كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

نص مخربط وناقص وترتيبه: كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ لِتُنْذِرَ بِهِ [الكافرين] وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ

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م39-7: 32: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

نص مخربط وترتيبه: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

أو: قُلْ مَنْ حَرَّمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

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م39-7: 187: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

نص مخربط وناقص وترتيبه: يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ [بها]

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م41-36: 20: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

تقول الآية 41-36: 20: «وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى» بينما تقول الآية 49-28: 20: «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى».

نص مخربط وترتيبه: وَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ.

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م42-25: 43: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

نص مخربط وترتيبه: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَهَهُ. نجد نفس الخطأ في الآية 65-45: 23 مع إختلاف طفيف: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ.

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م43-35: 27: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

نص مخربط وترتيبه: وَسُودٌ غَرَابِيبُ، لأن الغربيب الشديد السواد

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م44-19: 45: يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا

نص مخربط وترتيبه: يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا فيَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ

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م44-19: 61: جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا

والنص خطأ ومخربط، وترتيبه مع التصحيح: إِنَّ وعده كَانَ آتيًا

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م44-19: 63: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

نص مخربط وترتيبه: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مَنْ كَانَ تَقِيًّا مِنْ عِبَادِنَا

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م45-20: 29-30: وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي

نص مخربط وترتيبه: وَاجْعَلْ هَارُونَ أَخِي لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي

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م45-20: 67: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى

نص مخربط وترتيبه: فَأَوْجَسَ مُوسَى خِيفَةً فِي نَفْسِهِ

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م45-20: 129: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى

نص ناقص ومخربط وترتيبه: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ وَأَجَلٌ مُسَمًّى لَكَانَ [العذاب] لِزَامًا

ويلاحظ ان الآية 62-42: 14 تقول «وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ»

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م49-28: 73: وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

حيرت هذه الآية المفسرين. فإما أن كلمة «فيه» جاءت غلطًا بدل «فيهما»، أو ان النص مخربط وترتيبه: وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنهار لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

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م50-17: 31: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

نص مخربط: تستعمل الآية 50-17: 31 عبارة «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ» بينما تستعمل الآية 55-6: 151 عبارة «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ». وفي كلام العرب يتم عادة تقديم ضمير المخاطب على ضمير الغائب

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م50-17: 60: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

نص مخربط وترتيبه: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القرآن إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

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