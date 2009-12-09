

محمد وجدي

الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 21:38

المحور: سيرة ذاتية









" مين ؟ " ... " افتح بوليس " ..توقعتهم من قبل ، ولكن توقعت أن يبدأ الأمر باستدعاء ، ثم استفسار ، ولكن أن يحدث هذا بلا مقدمات ، فهذا هو العجب العجاب ..



المهم . فتحت الباب ... وجدت عددا لا بأس به من الجنود والضباط ... ( يكفي لاحتلال مدينة صغيرة وإعلانها منطقة مستقلة ) - هذا الزخم من الشرطة صار مدعاة لفخري أمام كل زملائي المسجونين ، وتلك النجوم الساطعة والنسور البراقة على أكتافهم جعلتني كلما اشتد التفاخر والمزاح حول أفضلية أحدنا أتحدى قائلا مقولة الراحل فؤاد المهندس : " إنت اعتقلك سبع ضباط وعشرين عسكري وثلاثة سيارات شرطة ؟ " ... فيجيب الآخر متأسفا حاقدا على حظي - البمب طبعا - : " لا " ، فأرد : " تبقى مش من مستوايا " ، وأعيد الكرة ثانيا سائلا محتدا : ""وانت انضربت من رتبة رائد فما فوق ؟" ، فيجيب بكل تحسر " لا " ، فأجيب " تبقى مش من مستوايا " .





+ "إزيك يا ابو حميد ؟ " ... عرفت فيما بعد أن صاحب الصوت هو رائد بالمباحث العامة " ونسميها أيضا مباحث أمن الدولة وبندلعها ساعات سويسرا البلد ... " أهلا باشا .خير ؟ " ، أبدا عاوزينك في كلمتين وهترجع على طول " ، وفي لحظة واحدة وبقدرة قادر ، كأن علاء الدين دعك مصباحه السحر فخرج المارد ، وقد كان الأمر هذه المرة جمع كل كتاب ومجلة وكراسة وورقة في الحجرة .



+ كان أبي مسافرا في هذا الوقت ... سألت أمي : " لماذا تأخذونه ؟ " ... أجاب بصلف : " اسكتي خالص عشان لو حد نطق بكلمة واحدة كرسي في الكلوب وهاقلبها ضلمة " ... كل هذا وأنا - نصف نائم - ، فقد كانت الساعة تقترب من الثالثة صباحا ، وحتى ذلك الوقت كنت ما زلت أنام مبكرا ، ومن يومها حرمت النوم على نفسي مستغرقا قبل الفجر .........





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خرجت معهم وسط الصمت المطبق والذهول الشامل الذي لزم البيت .... أما الشارع الصغير الهادئ الذي كنت أقطن فيه ، فقد كان على غير حاله في تلك الساعة من الليل .



كان كل الأهالي قد استيقظوا ، وخرجوا من الشرفات ليروا أي تهمة تنتظر هذا الفتى الذي لم يكن قد أتم عامه الحادي والعشرين بعد ... سألت امرأة : " فيه إيه يا محمد ؟ " .. على الفور انطلقت الكلمات البذيئة من فم ذاك الرائد تتوعدها بتلفيق تهمة جاهزة إذا لم تعد أدراجها ، وتلزم بيتها .... أما الأستاذ " سيد " فقد اكتفى بمصمصة الشفاه ، واسترجاع ما حدث له أيام السادات عندما سجن بتهمة " العيب " ، وخرجت تنهيدة من صدره تعلن البكاء على وطن سليب أسير







" عملت كدة لي " .... هكذا سأل أحد الجنود في السيارة .... كنت قد بدأت أفيق وأدرك تماما ما أنا فيه .... سألته "وماذا فعلت؟" ... رد وعلامات الحيرة على وجهه : " مش عارف بس أكيد حاجة كبيرة " ... ضحكت وقلت : "أنا كذلك لا أعرف " .







كنت " الزبون الأول " ، ولكني لم أكن الأخير ، فقد جاءوا بآخرين من تيارات مختلفة :



أ- س. ف : " دعوة سلفية " .



ب- ش . ص " تنظيم الجماعة الإسلامية " .



ج – ع . ن : كادر في غالحزب الشيوعي المصري " تحت التأسيس " ، وعضو في عدة منظمات لحقوق الإنسان "ترى من سوف يطالب حقوق هذا الحقوقي ؟!!! " .



وغيرهم .







في الخامسة صباحا وصلت السيارة رحاب أمن الدولة الشريف... كان النهار قد بدأ ينشر نوره ، وتراجعت جنود



الظلمة القهقرى، وأذن الله بميلاد يوم جديد على بلد لم يعد يعرف للجدة والتغيير شكلا .







في الاستقبال أخذت بياناتنا ، وبطاقاتنا ، وربطت أعيننا بقماشة تسمى " الغمة " ، وتم اقتيادنا إلى إحدى الغرف التي كان يحرسها جنديان ، وكانت غرفة خالية م كل شيء ما عدا دراجة بخارية ، ومكتب متهالك ومقعد خشبي كسيح مثل هذا الوطن المهيض .







بدأت الجرأة تنتابنا ،وبدأنا بالهمس : " الأخ منين ؟ . طب اسم الكريم ؟ " ، ودخلنا في مرحلة جرأة جديدة .. إذ بدأنا نرفع جزءا من " الغمة " عن أعيننا لنستبين حالة الغرفة والمكان من داخل وخارج .







" بِلدي . عاوز الحمام " ( بِلدي اختصار بلدياتي مستخدمة بين الجنود بعضهم البعض في الجيش بين المجندين ) . هكذا قال س.ف ... رد الجندي " اخرس خالص " ، " اخرس ازاي ؟ أموت يعني ؟" .... " ما تموت ولا تروح في نصيبة " .







رفعت " الغمة " نهائيا لأتابع هذا الموقف وأنظر ما سوف يسفر عنه . كان الاشتباك الكلامي قد احتدم ، وفي لحظة واحدة كان الجندي داخل الغرفة ثائرا لاعنا لآبائنا مجيلا النظر فينا . توقفت عيناه عندي فجأة ف.......





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