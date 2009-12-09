

ايليا أرومي كوكو

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 22:56

المحور: الادب والفن









همساتي أحرفي و كلماتي ...! 1

دئماً نكتب أحرف كلماتنا بقلم الرصاص

و نكتب بمداد من الحبر السائل و الجاف

و احياناً يحتم علينا ان نكتب بالدم و الدموع

و ان أمكن نكتبها بأحرف من نور و نار

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لي في دنيتي اشياء وهي ليست لي

ايام عمري الباقي ينقص يوماً كل يوم

أعيش حياتي وهي ليست ملكاً لي

افكر في الغد و الغد ليس لي به امر

أركض وراء السراب و غيبة الامل

تعب كلها الحياة وما فيها قبض الريح

أمني النفس بالامال اخادعها بالاماني

فحسبي ايماني في رب محب غفور

استودعته عمري وحياتي حتي الممات

لرب المجد احيا أن عشت و اليه أعود

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العالم الجميل ... الوطن الحبيب

المدينة الفاضلة ... البيت السعيد

سلام مع الله و محبة الاخرين ..

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امتلكت في نهاية العام 2016م

و بداية العام 2017م

كثيراً من الاحلام و الامنيات و الاماني

و الامال العراض و الامل لكم جميعاً

فعكفت في ارسالها لكم فرداً فرداً أخوتي

و جميع أحبتي و صحابي الاصدقاء

باقات من الحب في ورود و أحرف مضيئة

عذب كلماتي تقول لكم ( كل عام و أنتم بخير )

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السودان جرح مفتوح و كل هوامشه تنزف دماً

بالامس نيرتتي اليوم الجنينه غداً لاندري أين ؟؟؟

يارب بين يديك أمر بلادنا السودان الذي يئن

فأمنح السلام لانك السلام و انت رئيس السلام



