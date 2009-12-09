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همساتي أحرفي و كلماتي ...! 1


ايليا أرومي كوكو
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 22:56
المحور: الادب والفن
    


همساتي أحرفي و كلماتي ...! 1
دئماً نكتب أحرف كلماتنا بقلم الرصاص
و نكتب بمداد من الحبر السائل و الجاف
و احياناً يحتم علينا ان نكتب بالدم و الدموع
و ان أمكن نكتبها بأحرف من نور و نار
****
لي في دنيتي اشياء وهي ليست لي
ايام عمري الباقي ينقص يوماً كل يوم
أعيش حياتي وهي ليست ملكاً لي
افكر في الغد و الغد ليس لي به امر
أركض وراء السراب و غيبة الامل
تعب كلها الحياة وما فيها قبض الريح
أمني النفس بالامال اخادعها بالاماني
فحسبي ايماني في رب محب غفور
استودعته عمري وحياتي حتي الممات
لرب المجد احيا أن عشت و اليه أعود
****
العالم الجميل ... الوطن الحبيب
المدينة الفاضلة ... البيت السعيد
سلام مع الله و محبة الاخرين ..
****
امتلكت في نهاية العام 2016م
و بداية العام 2017م
كثيراً من الاحلام و الامنيات و الاماني
و الامال العراض و الامل لكم جميعاً
فعكفت في ارسالها لكم فرداً فرداً أخوتي
و جميع أحبتي و صحابي الاصدقاء
باقات من الحب في ورود و أحرف مضيئة
عذب كلماتي تقول لكم ( كل عام و أنتم بخير )
****
السودان جرح مفتوح و كل هوامشه تنزف دماً
بالامس نيرتتي اليوم الجنينه غداً لاندري أين ؟؟؟
يارب بين يديك أمر بلادنا السودان الذي يئن
فأمنح السلام لانك السلام و انت رئيس السلام





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ايليا أرومي كوكو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ايليا أرومي كوكو - همساتي أحرفي و كلماتي ...! 1