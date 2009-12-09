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قصيدة للأطفال / حرف تيفيناغ


بويعلاوي عبد الرحمان
الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 13:15
المحور: الادب والفن
    


قصيدة للأطفال
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حَرْفُ تِيفِينَاغْ
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عَلَى اللَّوْحِ ، اُكْتُبْ ـــــــــــــــ حُرُوفِي الْجَمِـيلَةْ

وَدَعْ عَـنْـكَ حَـرْفـاََ ـــــــــــــــ غَـرِيبَ الْعِـبَـا رَةْ

وَحَــرِّرْ لِــسَــانِـي ـــــــــــــــ وَرُوحِي السَّجِينَةْ

هُـنَـا فِـي تُـرَابِـــي ـــــــــــــــ جُذُورِي عَـمِـيـقَـةْ

هُـنَــا فِـي بِـلاَ دِي ــــــــــــــــ قُـيُـودِي سَـمِـيكَـةْ

كَـفَــاكَ آبْـتِـعَــا داََ ــــــــــــــــ وَعُــدْ لِلْحَــدِيـقَــةْ

تَـرَى كُـلَّ حَـرْفِِ ــــــــــــــــ أَصِـيـلَ الْـكِــتَـا بَـةْ

أَ نَـا مَـنْ أَ رَادَ الْ ــــــــــــــــ عِـدَى لِي الْهَزِيمَـةْ

فَـهَـيْـهَـاتَ أَنْ تَهْـ ــــــــــــــــ زِمَـنِـي الْـعُــرُوبَـةْ


بويعلا وي عبد الرحما ن ( بُويَا رَحْمَا نْ )

وجدة - المغرب

2016





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بويعلاوي عبد الرحمان

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلاوي عبد الرحمان - قصيدة للأطفال / حرف تيفيناغ