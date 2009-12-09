

السنغال بطلة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية للرجال والتي اقيمت بنجيريا ومصر حصلت علي الميدالية البرونزية

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:05

المحور: عالم الرياضة







فاز منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية لكرة القدم الشاطئية للرجال بالبطولة التي أقيمت بدولة نيجيريا خلال الفترة من 13 وحتى 18 ديسمبر 2016 علي منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 8- 4

وأحرز الميدالية الذهبية وأيضا صعد إلي بطولة كأس العالم والتي ستقام بدولة الباهاما خلال الفترة من 27 ابريل وحتى 7 مايو 2017 ومعها منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني في البطولة ليمثلوا قارة أفريقيا في نهائيات كأس العالم القادم لكرة القدم الشاطئية للرجال وحصل أيضا منتخب مصر علي المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة بعد أن فاز علي منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للبطولة بنتيجة 4- 1

واليكم تفاصيل بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية لكرة القدم الشاطئية للرجال التي أقيمت بدولة نيجيريا وفازت بها السنغال كما قولنا عاليه

فقد اشترك في هذه البطولة ثمانية دول افريقية وهي نيجيريا ومصر وساحل العاج والسنغال وغانا والمغرب ومدغشقر وليبيا وقد قسمت هذه المنتخبات الثمانية إلي مجموعتين كل مجموعة تكونت من أربع منتخبات وهي الآتي :-

أولا : المجموعة الأولي تكونت من الفرق من الآتية وهي:-

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نيجيريا ومصر وغانا وساحل العاج

ثانيا : المجموعة الثانية تكونت من الفرق الآتية وهي:-

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مدغشقر والمغرب والسنغال وليبيا

ثالثا : نتائج مباريات المجموعة الأولي وهي الآتي:-

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1- نيجيريا × ومصر 3- 2

2- ساحل العاج × وغانا 5- صفر

3- مصر × وغانا 5- 4

4- ساحل العاج × ونيجيريا 5- 4

5- نيجيريا × وغانا 4- 3

6- مصر × وساحل العاج 4- 2

وقد صعد إلي الدور النصف النهائي من المجموعة الأولي فريقي مصر ونيجيريا

رابعا : نتائج مباريات المجموعة الثانية وهي الآتي:-

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1- مدغشقر × وليبيا 9- 5

2- السنغال × والمغرب 2- 1

3- المغرب × وليبيا 9- 3

4- السنغال × ومدغشقر 3- 1

5- السنغال × وليبيا 10- 2

6- المغرب × ومدغشقر 2- 1

وقد صعد إلي الدور النصف النهائي من المجموعة الثانية فريقي السنغال والمغرب

خامسا : نتائج مباريات الدور النصف النهائي وهو الآتي :-

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1- السنغال × ومصر 5- 2

2- نيجيريا × والمغرب 6- 1

وقد صعد إلي نهائي البطولة فريقي نيجيريا والسنغال أما فريقي مصر والمغرب والذين خسروا في مباريات الدور النصف النهائي فقد لعبوا علي تحديد المركز الثالث والرابع واللعب علي الميدالية البرونزية للبطولة

سادسا : نتيجة مباراة المركز الثالث والرابع للبطولة وهي الآتي :-

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مصر × والمغرب 4- 1

سابعا : نتيجة المباراة النهائية للبطولة وهي الآتي :-

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السنغال × ونيجيريا 8- 4

ثامنا : ويكون ترتيب فرق المربع الذهبي للبطولة بعد نهايتها هو الآتي :-

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1- حصول منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية والميدالية الذهبية والمركز الأول والصعود إلي بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المذكورة عالية

2- حصول منتخب نيجيريا منظم هذه البطولة علي الميدالية الفضية والمركز الثاني والصعود إلي بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المذكورة عاليه أيضا

3- حصول منتخب مصر علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في هذه البطولة

4- حصول منتخب المغرب علي المركز الرابع دون ميداليات في هذه البطولة

تاسعا : مثل فريق السنغال الفائز بهذه البطولة اللاعبين التاليين وهم :-

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ألسيني ندياي حارس للمرمي والشيخ سيدي با ودياتكيتيه أساني وابراهيما باكوم وليباسي دياجني ونغالا سيلا وايساك ثيام وانديا جامبايه وباب كوكباكي وبابا كرفال وسيرين مرتضي ندور والمدرب امام بيوب

عاشرا : مثل فريق نيجيريا الحاصل علي الميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة اللاعبين التاليين وهم :-

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عيسي عبد الله حارس للمرمي واولا ليكان أولاديبو واشيهو مايجاما وعزيز أبو

وايمانويل كياندي وأوغبوينا أوكيميري وايسيكا أولا والي وجيمس أوكويوزا ونيلسون نووصو وموسي ناجاري وفيكتورتال والمدرب أودو ادامو

حادي عشر : مثل فريق مصر الحاصل علي الميدالية البرونزية للبطولة اللاعبين التاليين وهم الآتي :-

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محمد فوزي حارس للمرمي وعبد العزيز الصباح وحسان محمد وإسلام احمد واحمد إسماعيل ومصطفي سمير وعلاء صبحي ومصطفي احمد واحمد أبو سريع ومؤمن الشاذلي ومحمد عبد النبي والمعتز بالله سامي والمدير الفني احمد عبد الرازق

والمدرب العام حسن محمد

ثاني عشر : مثل فريق المغرب الحاصل علي المركز الرابع في البطولة اللاعبين التاليين وهم الأتي :-

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إسماعيل الواريري ونسيم الحداوي وانس الحداوي وبازاك سامي وياسين بنمامه واشرف العربي ونور الدين ولاد الحاج ومحمد رضا المختاري

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وفي النهاية نقول ألف مبروك لفريق السنغال الفوز بالبطولة الأفريقية لكرة القدم الشاطئية واللعب في بطولة كأس العالم بدولة الباهاما وألف مبروك لفوز نيجيريا بالمركز الثاني والحصول علي الميدالية الفضية للبطولة والصعود إلي بطولة كأس العالم بدولة الباهاما وأيضا ألف مبروك لمنتخب مصر الحصول علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث للبطولة وهارد لك لفريق المغرب الحاصل علي المركز الرابع في البطولة وكل الفرق الاخري والتي لعبت بالبطولة وحظ أحسن لهم في الدورات القادمة في بطولات كرة القدم الشاطئية للرجال وبالله تعالي التوفيق











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