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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - الاحتقار الإسرائيلي للمرأة الفلسطينية .. سفر القضاة..الإصحاح رقم 14
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الاحتقار الإسرائيلي للمرأة الفلسطينية .. سفر القضاة..الإصحاح رقم 14
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - الاحتقار الإسرائيلي للمرأة الفلسطينية .. سفر القضاة..الإصحاح رقم 14