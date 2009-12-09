أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - الجبهة الديمقراطية: «إسرائيل» تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 حول الإستيطان الاستعماري..





اخر الافلام











المزيد.....

الجبهة الديمقراطية: «إسرائيل» تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 حول الإستيطان الاستعماري..


الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


• نطالب السلطة الفلسطينية أن تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وضع الترتيبات والآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن.. كي لا تكون المشروعية الدولية شيء.. وتطبيقها شيء آخر تماماً على أرض الواقع، لتغدو الغطرسة والعنصرية أقوى من القرارات..
• المجتمع العالمي يشاهد يومياً العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويعبر بذلك عن إرادة دولية صادقة تزيد عن 90 بالمئة، لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف..
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عدد 26 كانون الأول 2016، وتحت عنوان: «ارتفاع في قرارات البناء لليهود وهدم منازل الفلسطينيين في شرقيّ القدس منذ انتصار ترامب»، جاء به: «ارتفاع حاد في عدد المخططات للبناء، المقرة لليهود خلف الخط الأخضر في القدس (القدس الشرقية المحتلة عام 1967)، بما فيها تلك التي تعتبر حساسة من ناحية الإدارة الأميركية. وبالتوازي طرأ ارتفاع في عدد هدم منازل الفلسطينيين في شرقي المدينة»، وتواصل «هآرتس»: «أن نقر نهائياً إقامة أكثر من 600 وحدة سكن في أحياء يهودية خلف الخط الأخضر، وكان جدول أعمال اللجنة تقرر قبل قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والذي دعا إلى وقف البناء في المستوطنات وفي شرقيّ القدس ولم يتغير حتى الآن، وستقرر اللجنة إصدار ترخيص بناء لـ262 وحدة رمات شلومو، 216 وحدة في حي رافوت، و140 وحدة في بسغات زئيف، ويحتمل أن تبحث في ترخيص لشقق أخرى في بسغات زئيف وفي راموت».
على الدوام بحسب «هآرتس»: «في عام 2016 وبالأخص منذ الإنتخابات في الولايات المتحدة، طرأ ارتفاع حاد في عدد المخططات المقدمة والمقرة، وبالتوازي طرأ ارتفاع حاد في عدد هدم منازل الفلسطينيين، مسألة تعتبر حساسة جداً من ناحية الإدارة الأميركية، ففي السنوات الأخيرة تراوح حجم الهدم في القدس الشرقية بين 40-70 مبنى في السنة، وفي 2016 هدمت البلدية ومديرية التخطيط نحو 130 وحدة سكن، وفي أحياء خلف جدار الفصل».
وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: «تتعلق صخرة الخلاف الأساس بالنسبة للبناء في القدس بحي جفعات همتوس في جنوب المدينة، بما يحيط بلدة بيت صفافا من كل جوانبها بأحياء يهودية، ويجعل من الصعب جداً تقسيم القدس، وفي السنتين الأخيرتين، جمدت العطاءات للبناء في الحي، وإذا نشرت هذه قريباً، فستكون هذه شهادة على تغيير المزاج بين القدس وواشنطن».
وتتابع «هارتس»: «يقول الباحث في (عمير عميم) أفيف تترسكي: (إن البناء الإسرائيلي الذي يقسم ويعزل القدس الفلسطينية، مع موجات هدم البناء وطرد العائلات الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية، هو الواقع الذي خلقه نتنياهو في القدس)». وتضيف: «جاء من بلدية القدس التعقيب التالي: « البلدية تعمل في كل أرجاء المدينة، وفقاً للمخطط الهيكلي والبناء، البناء في القدس ضروري هام، وسيستمر بكل القوة والشدّة».
الحكومة الإسرائيلية اليمنية والعنصرية المتطرفة، تتحدى قرار إجماع مجلس الأمن الأخير رقم 2334، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بما يضع العالم أمام اختلال فادح في تطبيق المعايير الدولية بالتساوي على الجميع وبما يضع المجتمع الدولي عاجزاً عن تطبيق القرارات الدولية، لا سيما منها قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة خصوصاً، حين يتعلق الأمر بحق يعطى للعرب عامةً وللفلسطينيين خاصةً، ويدين «إسرائيل»، والمجتمع الدولي يشاهد يومياً العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وهو يتحدى الإرادة الدولية، ولا يفهم هذا العدوان إلا بلغة التنكيل والدماء والهدم والإستيطان، وبقدرات عدوانية كبيرة جداً، بفضل الدعم المتزايد الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ «إسرائيل»، فهل سيسمح المجتمع العالمي أن تكون المشروعية الدولية شيء، وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر؟! حين تكون الغطرسة والعنصرية أقوى من القرارات الدولية..
نطالب السلطة الفلسطينية أن تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وضع الترتيبات والآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الإحتلال العنصرية، كدولة مارقة فوق القانون الدولي، وندعو أيضاً السلطة الفلسطينية لتطبيق تدويل القضية الفلسطينية، ونحن نشهد التأييد الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، بما يعبر عن إرادة دولية صادقة تزيد عن 90بالمئة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
الاعلام المركزي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إجمالي القراءات: 610,884
المقالات المنشورة: 263
- الديمقراطية تنعي المفكر والمثقف الثوري الكبير د. صادق جلال ا ...
- قائمة تحالف ديمقراطي موحدة من ممثلي القوى والشخصيات المستقلة ...
- الموضوعات والخلاصات السياسية لدورة المكتب السياسي للجبهة الد ...
- في ذكرى عدوان 5 حزيران/يونيو 1967
- التقرير السياسي الصادر عن أعمال اللجنة المركزية للجبهة الديم ...
- البلاغ السياسي الصادر عن أعمال اللجنة المركزية للجبهة الديمق ...
- عاش الأول من أيار عيد العمال العالمي 2016
- «قانون طرد العرب من الكنيست (البرلمان)»، بعد القراءة الأولى ...
- تداعيات إنتفاضة الشباب على الوضع الفلسطيني
- التقرير السياسي الصادر عن الدورة الثامنة للجنة المركزية
- ابيان سياسي عن أعمال اللجنة المركزية
- الجمعة 16 أكتوبر يوم غضب شعبي شامل في فلسطين المحتلة
- الهبّة الجماهيرية على طريق انتفاضة ثالثة قادمة
- رسالة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى شع ...
- بيان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- في الذكرى السنوية الثامنة لمأساة مخيم نهر البارد
- التقرير السياسي الصادر عن إجتماع اللجنة المركزية للجبهة الدي ...
- التقرير الصادر عن دورة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتح ...
- وقف إطلاق النار 72 ساعة بناء على الاقتراح المصري بين الفصائل ...
- الجبهة الديمقراطية تنعى عضو قيادتها المركزية الشهيد إسماعيل ...

المزيد.....


أخبار عامة
- النظام السوري يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار على كامل الأراضي ...
- تحالف أمريكا: غارة في سوريا تقتل القيادي بداعش أبو جندل الكو ...
- بوتين: اتفاق وقف إطلاق نار بين المعارضة ونظام الأسد.. والجيش ...
- ترحيب فلسطيني بتصريحات كيري
- خبير تركي يكشف عن ملامح الصفقة الروسية التركية حول سوريا
- الجيش السوري يعلن التزامه بوقف إطلاق النار
- تعاون روسيا ومصر في الطاقة النووية.. وبحث في استئناف السياحة ...
- ما هو جوهر قرار منع بناء المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين؟ ...
- لافروف: من السذاجة توقع تغييرات من إدارة أوباما في التعاون م ...
- -سبايس إكس- بصدد إطلاق صاروخ ثقيل جدا

المزيد.....
كتب ودراسات
- دور المؤسسات التعليمية فى تأهيل واكتشاف المواهب الثقافية وال ... / كريمة الحفناوى
- القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير / محمد حسن خليل
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي
- عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو / غازي الصوراني
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين / توماس بيكيتي
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - الكارثة الوطنية فى لحظت ... / سعيد العليمى
- انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى / محمد حسن خليل
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - ليس كل مايلمع ذهبا ! - ... / سعيد العليمى
- الانتقال الديمقراطي / عبد العزيز فجال

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - الجبهة الديمقراطية: «إسرائيل» تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 حول الإستيطان الاستعماري..