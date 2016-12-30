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أنتَ يا أنتَ ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 09:46
المحور: الادب والفن
    


أنتَ يا أنتَ ..
ابعثْ بعصافيرك
لتلملم بقايا خبزك
عن صدري ..
يا شرخ الجوع : فمي
و يا زاد الظمأ : ليلي
تأسرني الحيرة
من قرابين يباسك ..
فابعث بعصافيرك الى برزخٍ
ما بين الأرض و السماء
أَخافُ .. أَخافُ
أن أملأ جيوبي
بخواطر الماء ..





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دلال الساحلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - أنتَ يا أنتَ ..