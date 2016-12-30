

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 09:46

المحور: الادب والفن









أنتَ يا أنتَ ..

ابعثْ بعصافيرك

لتلملم بقايا خبزك

عن صدري ..

يا شرخ الجوع : فمي

و يا زاد الظمأ : ليلي

تأسرني الحيرة

من قرابين يباسك ..

فابعث بعصافيرك الى برزخٍ

ما بين الأرض و السماء

أَخافُ .. أَخافُ

أن أملأ جيوبي

بخواطر الماء ..